Sábado 22 de enero, comienza la Serie del Caribe de Béisbol, 2022

Aunque nuestra prioridad no sé si podría agregar la ‘preocupación’, a la revelación de la lista de la ‘Sele’, el ‘DT Thomas Christiansen, a través de una Conferencia de Prensa Virtual, revelará la lista de convocados de la selección mayor masculina de fútbol para los próximos partidos de Panamá en el Octagonal clasificatorio al Mundial Catar 2022. (27 enero, Costa Rica: 30 de enero Jamaica, y 2 de febrero, México.) Al menos 9 jugadores y el propio Christiansen se han contagiado de Covid-19. Sin embargo, la Fepafut indicó que el técnico estaría presente en el Duelo ante Costa Rica en San José.

En cuanto al arbitraje, la FIFA designó a un gringo (Ismail Elfath), y a un hondureño (Selvin Brown), y a un salvadoreño, (Iván Barton), como árbitros principales en los partidos que Panamá juega con Costa Rica, con Jamaica y con México, los días 27 y 30 de enero, y el 2 de febrero respectivamente. Tomen nota de esto.

Título de hoy: ‘Sábado 22 de enero, comienza la Serie del Caribe de Béisbol, Santo Domingo, 2022. La Ceremonia de inauguración se hará en viernes 28 de enero antes del Juego Estelar entre México y la anfitriona República Dominicana. Veamos el Calendario de la Serie del Caribe, Santo Domingo 2022.

VIERNES: 28 de enero: Puerto Rico vs. PANAMÁ. Colombia vs. Venezuela. Rep. Dominicana vs. México. SÁBADO 29 DE ENERO: PANAMÁ VS. COLOMBIA. México vs. Venezuela. Puerto Rico Rep. Dominicana . DOMINGO 30 DE ENERO: Colombia vs. México. Venezuela vs. Pto. Rico. PANAMÁ vs. Rep. Dominicana. LUNES 31 DE ENERO. Venezuela vs. PANAMÁ. México vs. Puerto Rico. Rep. Dominicana vs. Colombia. MARTES 1° DE FEBRERO. Colombia vs. Puerto Rico. PANAMÁ vs.México. Venezuela vs. Rep. Dominicana.

MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO: “SEMI-FINAL” A: 3er. LUGAR vs. 2do LUGAR. ‘SEMI-FINAL B: 1ER. lugar vs. 4to. Lugar. JUEVES 3 DE FEBRERO. FINAL: GANADOR A vs. GANADOR B.

Criollos del Caguas, ganaron su VIGÉSIMO TÍTULO del Beísbol Profesional Puertorriqueño. Derrotaron en la final a los Indios de Mayaguez como en 2021. Johneshwy Fargas de las Ligas Mayores consiguió el hit clave en el quinto juego. En la Serie Final al mejor de siete, los Criollos de Cagua derrotaron Los Indios de Mayaguez, cuatro juegos a uno. Los Criollos repiten como campeones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, (LBPRC), ganando su vigésimo título de la liga. Derrotaron en la final a Los Indios de Mayaguez como en 2021.En la Serie Final al mejor de siete, los Criollos de Caguas derrotaron a los Indios de Mayaguez cuatro juegos uno..Tomen nota de esto.

Una Nota de la Agencia ‘EFE’, en Listín Diario’, de Santo Domingo, Rep. Dominicana con fecha 22 de enero de 2022 2, tituló: “TOMATEROS obligan a un partido decisivo en México”. El Campeón de México será decidido en el séptimo partido de la final entre Tomateros y Charros.”Los Tomateros de Culiacán combinaron bien este viernes una ofensiva de 10 imparables para vencer 5-3 a los Charros de Jalisco y empatar 3-3 la final de la Liga de Béisbol del Pacífico, cuyo campeón se decidirá el sábado. Los Tomateros, necesitados de ganar para seguir vivos, tomaron ventaja con una carrera en la primera entrada al combinar boleto a Ramiro Peña, sencillo de Sebastían Erizadle y rola impulsora de Joey Meneses, pero los Charros le dieron la vuelta al marcador con dos anotaciones en el tercer acto, fletadas por hit de Japhet Amador.

El Cuadro visitante volvió a irse delante con un par de carreras en la quinta entrada, empujadas por imparable de Jesús Fabela, y doble de Meneses, sin embargo, el cuadro de casa hizo el 3-3 en el final de ese episodio con un elevado de sacrificio de Amador. Culiacán tomó ventaja con una carrera en el octavo. Efrén Navarro pegó sencillo, avanzó a segunda base por error de Agustín Murillo, tercera en hit de Alexis Wilson y anotó con un elevado de Emmanuel Ávila.

En el noveno los Tomateros ampliaron el marcador con doble de Fabela, toque de bola de sacrificio de Peña y hit de Meneses. “EL PANAMEÑO ALBERTO BALDONADO DOMINÓ a los cuatro bateadores que enfrentó y se apuntó salvamento en un duelo ganado por Oliver Pérez, quien trabajó limpio en un tercio de entrada, y perdió por Jared Wilson. Por los Tomateros Fabela fue el mejor bateador al ligar 5-3 con una carrera empujada y por Charros, Jsphet Amador se fue de 3-1 con tres impulsadas. Este sábado será el séptimo juego de la final, cuyo ganador Conquistará el título y representará a México en la Serie del Caribe, en República Dominicana del 28 de enero.

En cuanto a mi siempre querido Panamá, LOS ASTRONAUTOS DE LOS SANTOS (PRO-BÍES), se ha reforzado Para hacer un buen papel, en Republicana Dominicana. Tomen nota de esto.

UN ‘TIP’ SUELTO: de PRENSA-LATINA DE CUBA, con fecha enero 21, 2022. “Venezolano Campos Pedalea Tras su Tercer Título, en VUELTA AL TÁCHIRA”. El venezolano Roniel Campos impuso hoy su condición de Doble campeón de la Vuelta Ciclística al Táchira, al dominar la SEXTA etapa y pasar al liderar la clasificación general del certamen. Campos ganó el segmento disputado sobre 114,1 kilómetros entre las localidades de Rubio

y Casa del Padre con crono de 3:28:37 horas, escoltado por los colombianos Wilmar Pérez (Team Saavedra) y Didier Merchán (Drones Hopper- Androni), alejados a 31 y 35 segundos, respectivamente.

Tal desempeño permitió al monarca de las ediciones de 2020 y 2021 escalar la cima de la clasificación general Individual con tiempo acumulado de 19:00:30 horas, cuando restan apenas dos jornadas para el cierre del tradicional Andino, Didier Merchán y Wilmar Pérez pasaron ocupar la segunda y tercera posiciones, por ese orden a 40 y 42

Segundos por detrás del doble campeón de la Grande de América, quien pasó a comandar igualmente la clasificación de montaña gracias a la feroz escalada de este viernes. A falta de dos segmentos competitivos, Roniel Campos luce con posibilidades de erigirse en triple-, campeón del evento, con lo cual marcaría récord como el único corredor de la historia en ganar en certamen en tres años consecutivos. La Edición 57 de la Vuelta al Táchira efectuará mañana sábado su séptima y penúltima etapa, pactada sobre 117 kilómetros en el Circuito Ureña-San Antonio con posterior acceso al cerro El Cristo en la población de Capacho”. Tomen nota de esto lectores.

‘OTRO ‘TIP’ SUELTO. DEL DIARIO (EL CARABOBEÑO DE VENEZUELO) El Diario del Centro Tituló: Más de 7 Mil Atletas Participarán en los XX Juegos Deportivos Nacionales 2022. Sumario: Un total de 7,068 atletas Venezolanos. y su Edición 20, se iniciarán el próximo 31 de enero hasta el 12 de febrero, y contarán con la participación de 7,068 atletas. El evento se realizará en tres sedes principales. Caracas, Mérida, y La Guaira, más cuatro subsedes: Carabobo,Yaracuy, Laur y Guárico. Se otorgaran el total 517 medallas de ORO, 517 PLATA, y 638 De BRONCE. El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, aseguró que cada uno de los atletas y miembros de la delegación tienen PRUEBAS PCR negativas, además de estar vacunadas. Estos deportivos buscarán Subir al Podio en unos Juegos que serán transmitidos en directo por Meridiano y la Radio”. Tomen nota de esto.