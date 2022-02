El ‘Silencio Sospechoso’ de Pandeportes, de las Elecciones Deportivas 2022-2026

‘Invisible el Padrón Electoral’ de Fede. Asocia, Clubes, etc., que participarán

Si hay algo llamativo en los Diarios del país, en adición de los llamados en el Idioma Inglés (FAKE-NEWS), y el Idioma Español (NOTICIAS- FALSAS), son las noticias de cambios que informa, ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, de cambios, en las publicaciones del vienes 11 de Feb. de 2022 son: Giselle González Villarué, (MINISTRA DE CULTURA. Giselle, era Directora General de ‘SER-TV’ Carlos Aguilar Navarro que era el titular, le dice ‘Bon Voyage’ (Buen-Viaje) al cargo. El 26 de junio de 2019, fue nombrado Director del (INAC), y ascendido a ministro en julio de 2019. Así es. Otro cambio: Eddie Araúz Caballero, es el nuevo Director General de SERTV.

Todo esto no evita la circulación del ‘FAKE- NEWS’, que está relacionada con la Federación Panameña de Luchas Asociadas. Contraloría General de la República/ de Consulta y Seguimiento de Sistema de Trámites 1-35-0-6724902-2018. Este documento se encuentra en la entidad. No está en la Contraloría. Monto $42,000,00. Federación Panameña De Luchas Asociadas. Ubicación Departamento de Ingresos. Fecha de entrada a la Contraloría, 26 de Oct.-18, 9:42 a.m.

Fecha de Refrendo, 26 de Oct.-18, 9:49. a.m. ASUNTO. N° CK: 65274, B/. 42,000.00. AF Federación Panameña de Luchas Asociadas. Fondos de Construcción. OBJ. “Aporte Económico para los ENTRENADORES que estarán a cargo de la Selección con miras a la participación de compromisos deportivos del Ciclo Olímpico del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2018”.

Quiero señalar que en este ‘Affaire’, que el Lic. Augusto ‘Yuto’ Batista, fue Presidente de la (FEPLA), de 2010-2014).

Ángel R. Riera Márquez, que forma parte del ‘Gran Combo’ de los Mitómanos, Camilo Amado Varela, y ‘La Letrada Damaris Young, que ejercen una ‘dictadura’ en el COP, fue elegido en el 2014-2018, y por otro periodo que vence en el 2022. Dudo que esto se arreglará.

Paso al Tema de hoy. Por mi largo patrullaje por esta especie de ‘jungla deportivo’ que sin ser irrespetuoso, lo dicho en mí siempre querido Panamá, con sus pocos virtudes en el firmamento deportivo, Reitero que las relaciones de colaboración entre un Comité Olímpico Nacional y las autoridades gubernamentales que dirigen el deporte en el país son necesidades básicas, derivadas de las obligaciones y responsabilidades propias que deben cumplir ambas instancias para la PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE, (no como lo está haciendo el ‘Cacique’ de Pandeportes, ‘HD’ Brands, y el Presidente de turno, ‘SE’, ‘LCC’.), y para la aseguración de nuestros atletas en los ‘JO’, y en otras competencias auspiciadas por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Con cierta frecuencia y en determinados países, dichas relaciones han estado sometidas a Diferentes Conflictos de mayor o menor intensidad. Las causas son muy diversas; pero la GRAN MAYORÍA DE ELLAS, tiene como base el Creciente prestigio y la reconocida autoridad moral del Movimiento Olímpico en general y de los CONs en particular; en este último caso, motivado por el aumento de la SUBVENCIÓN ECONÓMICA de parte de Solidaridad Olímpica que los hace muy atractivos; la fuerza que adquiere un CON al tener la FACULTAD EXCLUSIVA de DECIDIR sobre la participación de los Atletas en Juegos Olímpicos y, por supuesto, las posibles VENTAJAS POLÍTICAS (un ejemplo bien fresco. La Gira del ‘HD’ Héctor Brands, ‘DG’ de Pandeportes, por todo el país), pudiera ofrecer esa posición para aquellos que pretenden el CONTROL DEL DEPORTE EN UN PAÍS DETERMINADO.

Para ofrecer una situación actualizada sobre los CONs de América en sus vínculos de trabajo con las autoridades gubernamentales que dirigen el deporte es importante recordar las obligaciones comunes que han contraído, tanto los Gobiernos como miembros del movimiento olímpico, con el DESARROLLO DEL DEPORTE y la EDUCACIÓN FÍSICA EN CADA PAÍS. (Con tristeza repito que Según La Ley 50 del 2007 que rige el Deporte en Panamá, y sus Modificaciones. El Artículo 5 dice: (Se Crea el Consejo Nacional de la Actividad, Física el Deporte y la Recreación, Como Órgano Superior de Pandeportes. ART. 7 “El Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación estará integrada por 1: “El Ministro de Educación, quien lo presidirá, o el ‘VM’ o persona que asigne. Hay otras ONCE (11) PERSONAS que la integran, que incluye un Representante de la Contraloría General de la Nación, (y parece que no está enterado, o simplemente el funcionario que designa).

‘SE’, Martín Torrijos Ospino, junto con su ‘YES-MAN’, Ramón Cardoze, (padre), ALTERARON EL PUNTO 3 DEL ART.12 DE LEY 50. “SON FUNCIONES DEL ‘DG’ DE PANDEPORTES: Convocar las Reuniones del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación. Don Mario Vázquez Raña (q.e.p.d), en la XLIII Asamblea General de la Entonces Organización Deportiva Panamericana, (ahora celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en agosto de 2005. “En el 2017 el nombre de ODEPA fue cambiada a ‘PANAM-SPORTS’, con Neven Ilic, en la Presidencia. La ODEPA en nombre de los 42 CONs que lo integraban, reafirma su permanente disposición al diálogo franco, y respetuoso que promueva la colaboración con los gobiernos, tal como siempre ha sido la posición y el modo de actuar del Comité Olímpico Internacional La ODEPA recomienda a sus miembros incluir, en las acciones conjuntas con el Gobierno, la acción prioritaria a los siguientes temas: La persistencia de ciertos fenómenos que atentan contra

los valores educativos., culturales y morales que promueve el deporte, y QUE AFECTAN DE FORMA SENSIBLE, SU IMAGEN PÚBLICA tales como EL DOPING, la Comercialización abusiva y violencia. El mejoramiento del lugar El papel y el prestigio que debe tener la educación física, y el deporte dentro de las escuelas y la sociedad en general

Como base para el mayor desarrollo del DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO. Tomen nota de esto atletas del país.

UN ´TIP SUELTO con fecha de jueves 10 de febrero de 2022, recibido del Departamento de Comunicaciones del Comité Olímpico Internacional, (COI) que preside Thomas Bach. Título Principal: “JOHANNES STROLZ gana el ORO Combinado Alpino 34 AÑOS después de que su PADRE hiciera lo mismo”. Contenido: “El austriaco gritó de

Alegría al terminar su segunda carrera en el evento que dice el mejor todoterreno con el noruego Aleksander Aamodt Kide llevándose la plata y el canadiense James ‘Jack’ Crawford el bronce. En la disciplina que dice el mejor esquiador Alpino completo masculino, el evento combinado, fue Johannes Strolz quien se impuso en el centro nacional de Esquí Alpino de Yanqing el jueves (10 de febrero). El austriaco se sumó a la vitrina de TROFEOS DE LA FAMILIA al ganar la medalla de oro en el evento técnico y de velocidad de dos carreras, 34 años después de que su padre Hubert hiciera lo mismo.

El especialista en Slalom logró recuperar 0,75 segundos del mejor esquiador después de la primera etapa, el especialista en descenso noruego, Aleksander Aamodt Kilde, quien se llevó la plata. James ‘Jack’ Crawford cayó un lugar después de la primera carrera para ganar el bronce, la primera medalla combinada alpina de Canadá. Un empcionado Strolz dijo después de la carrera: Cuando pienso en eso, todas las fotos y la medalla de oro de mi padre, es DIFÍCIL PARA MÍ NO LLORAR. Es solo un sueño hecho realidad”. “Significa mucho para mí porque ya no estaba y obtuve todo el apoyo nuevamente en el equipo el verano pasado, regresé al equipo”.

“Estoy muy agradecido por el apoyo de tanta gente. Primero que nada tengo que agradecer a toda mi familia. Siempre creyeron en mí, y ahora es un sueño hecho realidad, hacer la misma medalla de oro que hizo mi padre”. “Finalmente, todos y el trabajo duro valieron la pena. Creo que soy un buen ejemplo de nunca rendirse. SI CRES EN TI MISMO, debes aprovechar tu oportunidad y seguir adelante”. Kilde, que ganó el bronce en el supergigante, pero quedó en un decepcionante quinto lugar en el descenso en Beijing 2022, dijo sobre la carrera en la que ni siquiera estaba seguro de que iba a participar. Fue bastante increíble. No lo he hecho”. Esquié en Slalom en dos años. Tuve buenas sensaciones cuando estaba esquiando. Cuando tienes buenos esquíes y un buen equipo, es más fácil correr”. Tomen nota de esto, lectores del Coctel.