En Gimnasia un Nuevo acto Olímpico, significa un Nuevo Sistema de Clasificación

En el Coctel del miércoles 20 de abril de 2022, con Título Principal: “Puntos clave sobre el Sistema de Clasificación

Olímpica de la Gimnasia, para París 2024. Sumario: “La Clasificación en Gimnasia en Gimnasia Artística, Rítmica,

y Trampolín, está avalada por el Comité Ejecutivo, del ‘COI’ que preside Thomas Bach. Comienzo por mencionar

aunque en mi opinión no es ‘Agua Bendita. ”, me refiero a que en noviembre de 2021 MORINRI WATANABE fue

Reelecto Presidente de la ‘FI’ de Gimnasia. Manejó malísima las Elecciones de la Federación Panameña d Gimnasia,

Según la Resolución N° 129 E.DG de 26 de febrero de 2019. La Dirección considerando: “Que el día16 de febrero de

2019 los delegados debidamente acreditados escogieron al President y Secretario General Interino, y el Presidente

La Comisión, para luego postular las Nóminas que aspiraban a ocupar la Junta Directiva de la Federación Panameña

De Gimnasia.

“Que Corresponde a la Dirección General De Pandeportes (Pandeportes) expedir las Resoluciones de Reconocimiento

De las Juntas Directivas para el periodo 2018-2022. Primero: Reconocer la Junta Directiva electa de la Federación Panameña de Gimnasia. RESUELVE: PRIMERO: Reconocer la Junta Directiva de la Federación Panameña de Gimnasia. Presidente: JAIME ANTONIO PÉREZ CÁCERES. Etc, etc. Watanabe no hizo su tarea bien. Así fue.

Ahora tocare UN TIP DE LA REDACIÓN DE ‘GRANMA’ DE CUBA, del 17 de diciembre de 2017 Título: “La

Gimnasia Cubana y el Deseo de pertenecer a la Élite Mundial”. “Hablar de gimnasia en Cuba es remontarnos hasta los

AÑOS SESENTAS, que es cuando se inaugurara y comienza la enseñanza de dicho deporte a través de la Escuela Nacional de Gimnasia en La Habana. La creación de la institución se dio gracias a Alberto Pedro Pons Bengochea,

quien fue el entrenador más destacado.

La llegada de la Gimnasia a la Isla estuvo influenciada por SOVIÉTICOS Y BÚLGAROS. El gran aporte a la ESCUELA NACIONAL DE GIMNASIA DE CUBA, fundada en 1968, fue que sus atletas asistieran a los Juegos

Olímpicos de México 68. Además, desde 1970 hasta el año 2004, los participantes de la Escuela obtuvieron el primer

Lugar en todos los campeonatos centroamericanos y a partir de 1971 a 1974, GANARON EN PRIMER LUGAR

todos los Campeonatos Panamericanos. La forma de trabajo era simple, consistía en aglutinar los mejores talentos

para el deporte de gimnasia artística masculina, femenina y gimnasia rítmica. En un régimen de internado donde los

alumnos de las provincias iban dos veces al año a sus casas. En total, la escuela atendía a 120 ALUMNOS, y en su

primer año obtuvieron sus primeros resultados en el área internacional, resaltando los resultados de JORGE CUERVO,

como figura descollante a nivel internacional, cuyo nombre se encuentra inscrito en el Código Internacional con el

“Salto Cuervo”.

Entonces surgen los MEJORES GIMNASTAS EN LA HISTORIA DE CUBA, como Casimiro Suárez, medallista en

Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, y participante en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.

En Moscú 1980 se colocó sexto en Barra Fija y séptimo por equipo. Marcó historia en la gimnasia cubana con la calificación perfecta de 10 puntos en la ronda regular de Barra Fija del Campeonato Mundial de Moscú 1981.Allí logró además, el cuarto lugar en ‘Caballo de Salto’. Sin embargo, el más grande de la gimnasia cubana es Erick López

Ríos, quien tuvo el honor de ser el primer latinoamericano medallista en Campeonatos Mundiales y ganador de 18

Medallas de oro en Juegos Panamericanos. En total, Erick López acumuló 18 medallas de oro, tres de plata y una de bronce en Juegos Panamericanos, teniendo como especialidad ‘ALL AROUND’. ¿ Qué les parece Lectores del Coctel?

Hoy en día la gimnasia cubana está en manos de YESSENIA SASKIA FERRERA Y ,MANRIQUE LARDUET, quienes han logrado grandes resultados en Campeonatos Mundiales, y de manera, reciente en el Abierto Mexicano de

Gimnasia en el que ambos fueron parte dl podio después de la competencia ‘All-Around”. Tomen nota de esto.

En cuanto a Panamá, aún recuerdo, y todo lo enfoco al no muy bendito, DON PERÉ MIRÓ, que según mis pesquisas,

fue enviado a la jubilación, le otorgó una INVITACIÓN CUESTIONABLE DE LA COMISIÓN TRIPARTITA, a la compatriota ISABELLA AMADO MEDRANO, HIJA DEL MEGANÓMALO Y MITÓMANO DEL OLIMPISMO

DE PANAMÁ CAMILO AMADO VARELA, participar en los Juegos Olímpicos. Tomen nota de esto.

Un escrito por BLYTHE LAWRENCE que ha cubierto Cuatro (4) Juegos Olímpicos, y en un ‘FREE LANCE) (Agente Libre de ‘TEAM-USA ORG., en nombre del “Red Line Editorial. Adiós equipos olímpicos de cuatro personas. Bienvenida de nuevo, cinco fabulosos. Los equipos de gimnasia de los Juegos Olímpicos de París 2024 volverán a estar compuestos por cinco gimnastas, un aumento de MÁS UNO con respecto a los Juegos Olímpicos de

Tokio 2020, donde solo cuatro pudieron competir POR ORO en la competencia por equipos. La confirmación de que

Los equipos regresarían a cinco fue el mayor cambio en un documento que describe las vías de clasificación para equipos e individuos para los Juegos Olímpicos de 2024, publicado la semana pasada por la Federación Internacional de Gimnasia, (FIG).

Aunque otros cambios en la forma en que las gimnastas podrán llegar a los Juegos son mínimos, es probable que afectan la forma en que el equipo de ‘EE.UU.’ elige sus equipos olímpicos de 2024. He aquí un vistazo a lo que esto

Podría significar para la próxima generación de aspirantes a la gimnasia. CINCO VIVOS: “Históricamente, los equipos

De cinco personas han servido bien a los ‘EE.UU’: Los equipos femeninos: “Fierce Five’, y ‘Final Five’ ganaron el

Oro olímpico en Londrés 2012 y Río de Janeiro en 2016, respectivamente, en lo que pasará a la historia como una edad

De oro, en la gimnasia femenina estadounidense.

“Los equipos más compactos de cuatro personas tendían a inclinarse hacia el todoterreno, porque es reconfortante saber que cualquiera podría reemplazar a un compañero de equipo si fuera necesario. Eso fue fundamental para el

Equipo de ‘EE.UU’ en Tokio cuando SIMONE BILES QUEDÓ fuero de los Juegos con los ‘TWISTIES’: los versátiles JORDAN CHILES y SUNISA LEE intervinieron para ocupar el lugar de Biles en Barras Asimétricas, Barra

De Equilibrio y Ejercicios de Piso, y sus actuaciones de embrague dieron como resultados una medalla de plata por

Equipos. Con cinco personas el formato olímpico (por lo general, tres actúan en finales por equipos y los tres puntajes

cuentan), deja espacio para uno o dos especialistas en aparatos que puedan contribuir con grandes puntajes en uno de

los dos eventos, al mismo tiempo que compiten por medalla individuales. Continuaré en otro momento, agregando

el Campeonato de Gimnasia de la ‘NCAA’ (National Collegiate- Athlec Association. Tomen Nota.

