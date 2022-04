“La Fiscal Anticorrupción ‘HRB’, Leyda Sáenz, debe aterrizar en su ‘Reality-Show’

Confieso que hoy cuando estoy hilvanado estas líneas parte del título de la página N°2 del DIARIO CRÍTICA , del viernes 22 de abril de 2022, tenía un ‘Colchado’ ‘FISCAL’. Título:: “Acusación por lavado por fondos desviados a Fedebéis y Fepaba”. Parte del contenido: “La Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito de acusación ante la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio del Órgano Judicial del Sistema Penal Acusatorio del Órgano Judicial, CONTRA 11 PERSONAS, POR EL DELITO DE PECULADO y 3 POR BLANQUEO DE CAPITALES, POR LA MALVERSACIÓN DE FONDOS CONFERIDOS POR PANDEPORTES, a las Federaciones Panameña de Beísbol y De Baloncesto. Se fijó como fecha de AUDIENCIA EL 24 DE MAYO DE 2022. La Fiscal reveló que la Contraloría Determinó afectaciones patrimoniales por parte de la FEDERACIÓN DE BALONCESTO por el orden de $233 mil.

Mientas en el caso de la FEDERACIÓN DE BEÍSBOL hubo incorrecciones administrativas por 3 MILLONES y luego SE AJUSTÓ A $921 mil. Todas durante del mandatario Juan Carlos Varela.

“La acusación incluye al ex Dir. de Pandeportes MARIO PÉREZ, los EX. Diputados ADOLFO VALDERRAMA Y JAIME PEDROL, Ana Tejada, Jorge Luis Dutary, Beatriz Herrera, Aníbal Reluz, Jair Peralta, Ulrich Roner y César Ramsés.. Este caso se centra en la malversación DE FÓNDOS PÚBLICOS que eran entregados a diferentes Federaciones. A los acusados por blanqueo de capitales se PIDE PENAS DE 108 MESES DE PRISIÓN, y POR MALVERSACIÓN SERÍAN DE 96 MESES”. ¿ Qué les parece, lectores del Coctel?

En el Muy Leída COLUMNA ‘LA LLORONA de ‘La Decana’ ‘La Estrella de Panamá, en la Página 2A, del viernes 22 de abril de 2022. (7) CASO PANDEPORTES: “Cuatro ex directores fueron formalmente acusados por la supuesta COMISIÓN DE DELITOS DE PECULADOS Y BLANQUEO DE CAPITALES, en perjuicio de Pandeportes, donde se señala que hubo manejo irregular de 13.2 MILLONES. El asunto viene rondando desde los tiempos de Freddy en La Contraloría, y hasta ahora parece que el movimiento va en serio. (8) CASO PANDEPORTES II. “De este asunto Se recuerda que en una auditoría efectuado por la Contraloría, se descubrió el manejo de fondos a través de federaciones deportivas entre 2014 y 2019, que involucra a directivos de estas organizaciones dedicados al fomento del Deporte en Panamá. Hay ex diputados, ex directores de Pandeportes y hasta directivos de federaciones señalados por La fiscalía. ¡Millo y Coca Cola para mirar desde las gradas ¡. Desde luego el Diario Metro Libre, dio su opinión.

Todo esto cuando se vecina un nuevo proyecto electoral, me hizo recordar a nuestro excepcional CANTO-AUTOR, RUBÉN BLADES, a esa canción. “LA VIDA TE DA SORPRESA. (PEDRO NAVAJA). “El que de ÚLTIMO RÍE, SE RÍE MEJOR”. “Por la esquina del Viejo Barrio, así lo ví pasar con el tumba’o que tienen los guapos al caminar.

Otro dato curioso, parte de un INFORME ECONÓMICO,DECÍA QUE ‘EL ‘HD’ de Pandeportes, HÉCTOR BRANDS, tenía una Deuda DEL ‘MUNDIAL De Los Barrios, A PANDEPORTES, Y no se sabe si lo ha liquidado.

¿ Qué tiene que decir de esto, La Fiscal Anti-Corrupción Leyda Sáenz?. Tomen nota de esto.

El Coctel Deportivo por Bienvenido Brown, en ‘La Decana’, ‘La Estrella de Panamá’, en el mes de junio de 2019.

Título Principal: “Prioridad N°1 del DG electos en Pandeportes”. Sumario: “Debe recibir el despacho con las CUENTAS CLARAS del ‘DG’ Mario A. Pérez, y del Consejo Directivo de Pandeportes”. En el Tema de hoy. Insisto En que LA FISCAL ANTICORRUPCIÓN, LEYDA SÁENZ, DEBE ATERRIZAR EN ESTE ‘RELITY SHOW’, y FORMULAR CARGOS CONTRA LOS CULPABLES. Lo que todos vimos el pasado martes 4 de junio, el país fue Testigo del MÁS GRANDE BOCHORNO QUE EN TODA NUESTRA HISTORIA REPUBLICANA HA SUFRIDO

EL DEPORTE NACIONAL.

Resulta que el MINISTERIO PÚBLICO DECIDIÓ ALLANAR LA INSTITUCIÓN DEPORTIVA dice por la poca colaboración de que en la investigación que se adelanta producto de una criminal (así lo dicen los abogados), surgido por de un trabajo (opino algo paralizado), periodístico investigativo. Nos consternó este acto realizado por la Fiscal

Sáenz, pues, se trató nada menos de la Institución a cultivar en nuestra juventud los VALORES, CÍVICOS, ÉTICOS, FÍSCOS, etc., y que ahora está inmersa en una vorágine de actos que posiblemente degeneran en lo directivo.

Lo cierto es que, si ese es el precio que tiene que pagar el Deporte Nacional para adecentar la actividad deportiva, entonces LO DECENTES E INTELIGENTES (que somos más) debemos dar nuestro irrestricto respaldo y colaboración a las pesquisas que hace La Fiscal. Según mis pesquisas, es sería y de solvencia ética. Comprometernos

en brindar información fidedigna que permita que se esclarezcan los hechos. Que determinen donde exactamente se produjo la lesión patrimonial, si la hubo, y EXIGIRLE AL SR. CONTRALOR FEDERICO HUMBERT, que realice los auditos y que ponga a nivel de los que exigen las circunstancias. Tan solo podremos salvar a nuestras Instituciones de bién si los panameños todos ‘UNIENDO FUERZAS’, con señala el PLAN DE ACCIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO, Laurentino Cortizo Cohen, y juntos les decimos un BASTA YA a tanto desgreño. Recuerden que Grandi dijo “Lo más atroz de las cosas malas es EL SILENCIO DE LA GENTE BUENA”.

Estaré siguiendo de cerca, si las pesquisas de la Fiscal Sáenz, se extenderá al Comité Olímpico de Panamá cuyo Presidente, Camilo ‘Madurito’ Amado, un Megalómano-Mitómano del Olimpismo Panameño, a quién en Gobierno ha Entregado más de $3 millones de USA$. Estos han sido manejados sin control, y sin un audito (solo no nombrados por Ellos) y responsable esa cantidad de dinero). Cuando revise el Informe Económico que nos ha brindado el COP, se Dará cuenta por qué la lucha sin cuartel que tiene su actual Presidente con todos aquellos Federaciones que no les son afín. Se percatara que por esos señores del COP luchan contra los QUE LOS DENUNCIAMOS, en especial, el Coctel, que han tratado de eliminar o controlar, y gracias a la LIBERTAD DE EXPRESIÓN de este Diario, ‘La Estrella de Panamá han fracasado en todos sus intentos. Pués, es evidente el desgreño económico sin sustento alguno. Su esposa Teresita Medrano, ex presidenta de la Fede-Gimnasia, que manejan con un criterio de nepotismo, ha sido denunciada Ante el Presidente de la Fede-Gimnasia, Morinari Watanabe, de inscribir en forma fraudulenta la elección de Carlos Herrera, Presidente y ella ‘SG’ de la Fede-Gimnasia.

El nuevo titular de Pandeportes, debe recibir el despacho del DG. Mario Augusto Pérez DG, y del Consejo Directivo de Pandeportes, con las cuentas claras. Estaré siguiendo de cerca siguiendo la labor que realizará el nuevo ‘DG’ en los 100 primeros días de gracia, para opinar si el nombramiento fue acertado analizaré los funcionarios nombrados, en

Especial el ‘DT’ de Deportes, Dir. de Asesoría Legal, y si se eliminará a los SOBRECARGAS’ APODADOS ‘Promotores Deportivos’. Lo último que ‘TWITEO’ Camilo ‘Madurito’ Amado. “Triste del DG de Pandeportes, fue SORPRENDIDO DESTRUYENDO PRUEBAS DURANTE EL ALLANAMIENTO DE LA FISCALÍA. El ‘Cacique’ Mario Augusto Pérez respondió: “Estoy guardando este mensaje y espero que TENGAS SUFICIENTE PRUEBAS PARA SUSTENTAR CON SUS ABOGADOS, LA FALSEDAD QUE ESTÁS ESCRIBIENDO HOY”. Recuerdo que Por la ‘TV’ la FISCAL SÁENZ dijo: “HABÍA ENCONTRADO EN LA BASURA QUE ELLA HABÍA REVISADO”.

Según mis pesquisas Mario Pérez consideró que ya no necesitaba el documento, y por torpeza lo destruyó y lo botó.

En todo esto es curioso saber cómo responderá ante la denuncia formal contra su esposa acusada de FALSEDAD IDEOLÓGICA que es un delito castigada con prisión.

Sobre la Construcción de las Dos CIUDADES DEPORTIVAS, el Presidente de turno ‘SE’ JUAN CARLOS VARELA ORDENÓ LA SUSPENSIÓN de las DOS CIUDADES DEPORTIVAS, La de CHIRIQUÍ Y LA DE COLÓN. Tuvieron que pagar una multa, la cual fue autorizada por ‘EL SHOW-MAN’ ‘BOB ARANGO QUE ESTABA AL FRENTE DE PANDEPORTES. A JAVIER TEJEIRA que estaba al frente de la CIUDAD DEPORTIVA DE CHIRIQUÍ, lo enviaron en una forma indiscriminada A PRISIÓN. Todo lo contrario ocurrió CON RUBÉN CÁRDENAS, que estaba al FRENTE DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE COLÓN, no le hicieron absolutamente nada. Espero que Letrados como Marcos Hermoso, Ademir Montenegro, y un par más de Letrados que conocen de este caso, den su opiniones. Esta justicia tardía y no muy clara de la Fiscal Anti-Corrupción. Tomen Nota.