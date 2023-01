(WADA) Mensaje de Año Nuevo del Pres. y ‘DG’ de la “ AMA Montreal 10 de enero 2023.

En Mi Sitio-Web, recibí un Comunicado de Prensa de Año Nuevo del Pres. de AMA/WADA, Witold Banka, y

Oliver Niggli, Director General. Esperamos que hayas disfrutado de las fiestas y que, como nosotros, afrontes 2023 con optimismo y energías renovadas.

Antes de cerrar el libro en 2022, nos gustaría tomarnos un momento para agradecerles a todos nuestros socios en el deporte limpio, por su apoyo y dedicación en 2022, y destacar solo algunos de los logros que logramos juntos.

2022 fue otro año ajetreado para el deporte y el antidopaje, ya que se inauguró con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Beijing, China. Si bien la Pandemia de COVID-19 creó desafíos significativos para los atletas, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, los organizadores locales y todos los involucrados, nos complace decir que los equipos de Observadores Independientes (OI) de la AMA, que monitorearon cómo los programas antidopaje estaban siendo implementados, reportados favorablemente de ambos eventos.

En lo que se refiere al COVID-19, mientras que las pruebas y otras actividades habían regresado esencialmente a los niveles previos a la pandemia a principios de 2021, el levantamiento gradual de las restricciones del COVID-19 a lo largo del año nos facilitó llevar a cabo nuestras otras actividades de IO y participación de los atletas en varios otros eventos en todo el mundo. También agradecemos el levantamientos de las restricciones, ya que nos permitió reunir a la comunidad antidopaje una vez más para nuestro Simposio Anual en junio, en Lausana, Suiza.

Esta 16ª edición fue particularmente valiosa para el intercambio de información, la solidaridad y la asociación que son clave para cumplir nuestra misión de la colaboración global para un deporte libre de dopaje.

En septiembre, también pudimos organizar nuestra tercera Conferencia de Educación Global en Sydney, Australia, donde hicimos un llamado a todas las Organizaciones Antidopaje para que hagan de la educación uno de los pilares clave de sus planes estratégicos. Se acordó que educar a los atletas y su personal de apoyo es la mejor solución a largo plazo que tenemos para proteger los valores del deporte, y que todos debemos adoptar la educación por el bien de todos los atletas de todo el mudo. Agradecemos al gobierno australiano y a Sports Integraty Australia por su fuerte apoyo.

Los últimos 12 meses han sido un año de tremendo progreso con respecto a la formación de la gobernanza de la AMA. Estas reformas, que se implementarán por completo este año, de acuerdo con el cronograma acordado, representan un cambio significativo hacia una mayor independencia y una mejor representación de los atletas y las Organizaciones Nacionales Antidopaje (ONAD) dentro de la AMA. La primera reunión en persona del nuevo Consejo de Atletas de 20 Miembros tendrá lugar en marzo, anunciando una nueva era para la representación de atletas en la Agencia. El Consejo promoverá las voces de los atletas en asuntos antidopaje y también servirá como vía para que los atletas, elegidos por los atletas, asuman posiciones en el Comité Ejecutivo, la Junta de Fundación y los Comités Permanentes de la AMA.

Este enfoque intensificado en los atletas y ponerlos en el centro del proceso de toma de decisiones en parte de la ejecución continua del Plan Estratégico 2020-2024 de la AMA.

Nos gustaría agradecer a todas nuestras partes interesadas, incluidos los atletas, los gobiernos, el movimiento deportivo y la ONAD, que han mostrado tal compromiso con el proceso de la reforma de la gobernanza que se inició por primera vez en 2016. Si bien estamos llegando al final del proceso por ahora. Tenga la seguridad de que la AMA se compromete a hacer un balance periódicamente para garantizar que sigamos siendo una organización moderna, bien estructurada y centrada en los atletas, con una gobernanza que esté en línea con las mejores prácticas internacionales. 2022 también vio logros en muchas otras áreas importantes que incluyen:

Avanzar en la ciencia antidopaje y desarrollar enfoques innovadoras, incluyen:

Fortalecer el seguimiento del Cumplimiento del Código Mundial Antidopaje por parte de los Signatarios; Reforzar la capacidad de inteligencia e investigación del sistema mundial antidopaje;

Desarrollar la capacidad de las Organizaciones Antidopje; y Asegurar un aumento en el Presupuesto de la AMA del 8%, 6%, 6%, para 2023-2025 y avanzar en nuestra estrategia de financiación privada.

Sin duda, el punto más bajo de 2022, llegó el 15 de agosto con la pérdida de nuestro muy querido y admirado Director de Operaciones, Fédéric Donzé, quien falleció repentinamente, luego de una breve enfermedad, en Montreal, Canadá, a la edad de 50 años. A través de su CON un profundo conocimiento de antidopaje, pasión por el deporte limpio y un genuino sentido de humanidad. Fred fue la vida y el alma de la AMA durante 20 años.

Era una figura muy conocida y respetada en la comunidad mundial antidopaje y lo impulsaba su deseo de ofrecer resultados reales para los atletas. Su fallecimiento prematuro ha dejado una gran tristeza en nuestra organización y fue un golpe devastador para todos los que tuvimos la gran fortuna de conocerlo, trabajar junto a él y llamarlo nuestro amigo". Witold Bánka, Presidente. Oliver Niggli, Director General.

“UN TIP SUELTO” “LA DECANA” (LA ESTRELLA DE PANAMÁ) Por el Colega Juan Alberto Cajar B. (30/12/2022.

Título: Rolando Gordón: “Incentivos a grandes empresas, si no generan empleo son un Vulgar subsidio”.

El economista y docente universitario habló de las perspectivas económicas para 2022 en Panamá. Un país que crece sin empleo y más informalidad.

“Rolando Gordón, economista y docente universitario Eduardo Dutary/ La Estrella de Panamá.

El año 2022 termina con un panorama económico de crecimiento. Un dato que podría ser alentador, de no ser porque este no generó empleos, y por el contrario, se registró un aumento de la informalidad en Panamá.

Un escenario que podría empeorar para el próximo año y que tiene que ver con razones estructurales ligadas al modelo económico del país, señaló el economista y catedrático universitario Rolando Gordón.

“Panamá no produce bienes tangibles, sino servicios, y esos servicios están en manos de grandes compañías transnacionales. Esas compañías utilizan un gran componente tecnológico para competir en el mercado internacional, eso trae como consecuencia que no generen gran empleo. Por ejemplo, en caso del Canal, está generando mayores ingresos ahora que se amplió, $2,500 millones anuales, pero no está en capacidad de generar más empleo”, explicó el profesor este jueves en “Portada” de La Estrella de Panamá. (La Decana). Subrayó que sectores como la Zona Libre o Centro Bancario Internacional están en la misma situación.

“La que puede generar empleo es la pequeña y mediana empresa nacional, pero allí los préstamos han caído como goteras (…) lo peor es que Panamá no tiene una política económica para darle orientación a la banca. Por ejemplo, no existe un techo hasta cuánto debe ser un interés, el gobierno intentó en la pandemia ponerle algunas medidas a la banca, pero esta se rebeló, tiene un gran poder y no se pudo. La banca nunca perdió (en la pandemia), al contrario, sigue ganando”, apuntó Gordón.

Entre las lecturas de 2023 el docente manifestó su preocupación porque la situación económica deje a lapoblacoón sin capacidad de pagar sus deudas como resultado de la crisis sanitaria, y los bancos termina quitándole sus casas y otros bienes”.

Gordón insistió en la necesidad de establecer una política económica que atienda la deuda que hay en el país, y que se aleje de los “paliativos” en forma de subsidio. Afirmó, además, que los denominados “incentivos” para algunas grandes empresas o industrias, si no son medidos y generan empleos, al final terminan siendo subsidios a la actividad

Privada". Continúa con otros datos:

“TIPS SUELTOS”. (DIARIO PANAMÁ AMÉRICA). (Jaime Chávez R) Actualizado 12/1/2023)

“Panamá Oeste defiende su invicto ante Chiriquí en el Béisbol Juvenil.

Con un cuerpo técnico de lujo, liderado por el exgrandes ligas, César Maldonado, asistido por Manuel Rodríguez y Francisco Gutíerrez la tropa del Oeste no conoce la derrota en 5 partidos. (Jaime A. Chávez Rivera).

Los “Vaqueros” de Panamá Oeste Saldrán a defender hoy su invicto cuando reciban a la novena de Chiriquí hoy en el estadio Horacio Mena de Chame a las 7:00 p.m.

Con un cuerpo técnico de lujo, liderado por el ex grandes ligas, César Maldonado, asistido por Manuel Rodríguez Osorio y Francisco Gutiérrez la tropa del Oeste ha mostrado contundencia en 5 partidos para liderar el campeonato y mantenerse invicto hasta el momento.

Panamá Oeste viene de imponerse en su último juego al equipo por pizarra de 6-3. Por su parte los chiricanos dirigidos por Xavier Tapia se encuentran con marca de 3 ganados y 2 derrotas. En su último partido el equipo del Valle de la Luna venció a sus vecinos de Occidente por tablero de 6-1.

En otro partido de la sexta jornada de béisbol juvenil Colón recibe Occidente en el Estadio Rod Carew a las 2:00 p.m. Posteriormente a segunda hora en el mismo coliseo de Cerro Patacón, Panamá Metro recibe a Herrera a las 7:00 p.m.

Los herreranos tiene marca de (4-1) y los metropolitanos tienen registro (2-3) en ganados y perdidos. A esa misma hora, pero en el Estadio José de la Luz Thompson los actuales campeones Potros del Este con (2-3) se mide a Los Santos que tienen marca de(3-2) en ganados y perdidos.

Mientras que Coclé recibe a Veraguas en el Remón Cantera, también a las 7:00 p.m.”. Tome Nota.