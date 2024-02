Colombia y Brasil en el camino de Panamá

Colombia posicionada

Las colombianas tuvieron en la pasada Copa Mundo Femenina Australia y Nueva Zelanda 2023, su mejor participación mundialistas de las tres a las que han asistido; dejaron una relevante actuación que las llevó por primera vez a alcanzar los cuartos de final, en donde fueron derrotadas por Inglaterra en un ajustado partido.

La selección cafetera va a la Copa Oro W deseando ganarla sin darle el valor de objetivo primordial: el enfoque está puesto en que sirva de impulso en la búsqueda por elevar el nivel para que les fortalezca en su anhelo por alcanzar el podio, en el torneo femenino de los Juegos Olímpicos París 2024, a celebrase en julio. Colombia y Brasil serán las dos representes de Suramérica en los olímpicos, mientras Estados Unidos y Canadá lo harán por la Concacaf.

El fútbol femenino en Colombia ha superado dificultades y tiene posicionada a su selección como la segunda mejor de la Conmebol, después de Brasil. El equipo escogido para la Copa Oro es casi el que estuvo en la cita mundialista, destacando la presencia de su principal figura internacional, Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid femenino y votada como la segunda Mejor Jugadora del Mundo, en los últimos premios The Best de la FIFA, acompañada de la goleadora Catalina Usme.

Sin embargo, no estarán por lesión Leicy Santos, Catalina Pérez y Ana María Guzmán, piezas esenciales en el armado del equipo; tampoco contará con la goleadora Mayra Ramírez, de reciente incorporación al club inglés Chelsea quien no fue cedida, al no estar obligado a hacerlo el club debido a que la Copa Oro W no es un torneo FIFA.

En el arranque ante Panamá, una de las novedades será la gestión de Ángelo Marsiglia, ahora como su director técnico. Marsiglia quien fuera el asistente técnico de Nelson Abadía en el mundial, asumió la dirección ante la renuncia de Abadía el pasado 31 de agosto.

Nelson Abadía dejó la Selección Colombia Femenina Mayor después de dirigirla desde 2017. Ganó con Colombia la medalla de oro en los Panamericanos de 2019, quedó subcampeón en la Copa América Femenina 2022 y fue el timonel de la gesta en Oceanía en 2023.

El indicado para asumir el cargo era el entrenador Carlos Paniagua, quien condujo a la selección femenina Sub-17 hasta la final de la Copa Mundial Sub-17 India 2022, la cual perdieron ante España 1-0. Paniagua no aceptó, prefiriendo continuar trabajando con las categorías inferiores. En particular porque quiere seguir concentrado en la Copa Mundial Femenina Sub-20 que este año tiene de sede a Colombia, y siente que es una inmejorable oportunidad de alzarse en casa con el título mundial en esta categoría.

Ángelo Marsiglia, ahora como director técnico encargado, está condicionado a tener una buena actuación con Colombia en la Copa Oro para la ratificación en el puesto. Tiene un equipo que conoce al detalle. Un desliz no avanzando en el grupo, debería provocar una fuerte presión para remplazarlo.

Colombianas y panameñas se tienen referencia debido a que el año pasado antes de ir al mundial disputaron dos partidos amistosos. El primero fue triunfo cafetero 2-0 aquí en Panamá y en el segundo, empataron 1-1 en Colombia. Es solo un dato estadístico. Las colombianas están desde finales del año pasado preparándose, se han fogueado con equipos locales y las selecciones de Finlandia y Estados Unidos.