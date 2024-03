Colón pretende nuevamente el título del nacional mayor de béisbol

Activos y con salud

“Como presidentes de liga hemos intentado hacer las cosas. Hicimos una selectiva, a pesar de no tener estadio, sacamos una preselección y luego nos fuimos a los juegos de fogueos”, señaló López.

Colón dividió sus prácticas entre un campo de juego en las afueras de la ciudad, donde se realizó la liga selectiva, y un estadio infantil, que ha servido de sede del béisbol colonense en todas sus categorías por los últimos años.

“Los muchachos están sanos y fuertes, trabajando duro, y con la ventaja de que el grupo medular estuvo jugando casi todo el año, porque estuvieron en la selección nacional”, indicó López, quien debuta como administrativo tras fungir temporadas atrás como técnico del equipo.

López se refiere a los jugadores que participaron en el torneo clasificatorio para los juegos Panamericanos y en la misma competición de Santiago, ambas en 2023, y en la Serie del Caribe de Miami este año. En las competencias referente a los Panamericanos, estuvieron Jorge Bishop, Edgar Muñoz, Jason Paterson, Jhadiel Santamaría, Enoc Watt y el lanzador Carlos Rodríguez; y para la Serie del Caribe, Muñoz, Santamaría y Rodríguez. El único que no estará con el equipo por razones laborales es el antesalista Enoc Watts.

“El equipo prácticamente es el mismo, con excepción de Enoc Watts, a quien intentamos conseguirle trabajo y cuando se logró, el propio pelotero había conseguido uno en la empresa privada”, explicó.

En esa línea, señaló que se ha conseguido colocar a los lanzadores Carlos Rodríguez, Aris Hernández, Fernando Gibson y Josimar Austin, y a los jardineros Amni Ortega y Jorge Hernández, en la Zona Libre, el Municipio de Colón y con el diputado Jairo Salazar.“El tema con Enoc se nos dilató y lamentablemente no pudimos conseguirle empleo y, para cuando salió el nombramiento, ya estaba laborando”, añadió. En cuanto a los entrenamientos, López indicó que como no tenían dónde, se “metieron” en el campo de la comunidad de Nuevo Ocú (Sardinilla, Buena Vista), que presenta irregularidades porque no ha sido terminado.“Los postes de luz están muy bajos, no hay montículo y al terreno de juego le hace falta mantenimiento. Este campo ni lo entregan ni lo terminan, pero nos metimos de todas maneras, porque si no es así, no hubiéramos tenido ni dónde practicar”, sostuvo.