Dembelé y Yamal, ¿quién se llevará el Balón de Oro?

Dos nombres resuenan más que ninguno como candidatos al Balón de Oro de 2025: el francés Ousmane Dembélé y el español Lamine Yamal.

Ambos figuran en la lista de 30 finalistas desvelada este jueves por los organizadores y que incluye nueve jugadores del París Saint-Germain y cuatro del Barcelona. Mientras que en apartado masculino conocerá un nuevo ganador, ya que la lista de 30 candidatos no recoge ninguno de los antiguos, en el femenino están Aitana Bonmati y Alexia Putellas, ganadoras de las cuatro últimas hornadas, en una lista con seis españolas, cinco inglesas y en la que solo el Barça con seis nombres contesta la hegemonía de la Premier, con siete jugadoras del Arsenal y cuatro del Chelsea, destaca la agencia EFE.

La gala de entrega del Balón de Oro será lugar en el teatro Chatelet el próximo 22 de septiembre.

¿Quiénes son candidatos al Balón de Oro 2025?

A continuación, el listado completo de los 30 jugadores nominados al Balón de Oro.

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal