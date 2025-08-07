Dembelé y Yamal, ¿quién se llevará el Balón de Oro?

Dos nombres resuenan más que ninguno como candidatos al Balón de Oro de 2025: el francés Ousmane Dembélé y el español Lamine Yamal. Ambos figuran en la lista de 30 finalistas desvelada este jueves por los organizadores y que incluye nueve jugadores del París Saint-Germain y cuatro del Barcelona. Mientras que en apartado masculino conocerá un nuevo ganador, ya que la lista de 30 candidatos no recoge ninguno de los antiguos, en el femenino están Aitana Bonmati y Alexia Putellas, ganadoras de las cuatro últimas hornadas, en una lista con seis españolas, cinco inglesas y en la que solo el Barça con seis nombres contesta la hegemonía de la Premier, con siete jugadoras del Arsenal y cuatro del Chelsea, destaca la agencia EFE.La gala de entrega del Balón de Oro será lugar en el teatro Chatelet el próximo 22 de septiembre.<b>¿Quiénes son candidatos al Balón de Oro 2025?</b>A continuación, el listado completo de los 30 jugadores nominados al Balón de Oro. Jude BellinghamOusmane DembéléGianluigi DonnarummaDésiré DouéDenzel DumfriesSerhou GuirassyViktor GyökeresErling HaalandAchraf HakimiHarry KaneKhvicha KvaratskheliaRobert LewandowskiAlexis Mac AllisterLautaro MartínezKylian MbappéScott McTominayNuno MendesJoao NevesMichael OliseCole PalmerPedriRaphinhaDeclan RiceFabian RuizMohamed SalahVirgil van DijkVinicius Jr.VitinhaFlorian WirtzLamine Yamal