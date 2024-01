“Fue una ronda como de montaña rusa, pero intenté mantenerme. La cancha estuvo difícil, las banderas estuvieron en las esquinas. Sentí que fallé mucho donde no debí haberlo hecho. Se que al final pude terminar bien la ronda, me concentré, no me di por vencido. Aquí con el viento y la humedad...cualquier cosa puede pasar dentro de esta cancha”, señaló Duran.

En esta misma línea, Raúl Carbonell expresó que tuvo dificultades en completar la ronda debido a las exigencias de los diferentes hoyos. “Están bastante difíciles las condiciones de la cancha. Nosotros siempre jugamos aquí en condiciones completamente diferentes. Este es un examen enorme y diferente”.

“En lo personal, siento que le pegué al balón de diferente forma. Pero está bastante difícil, estará interesante como jugará los demás golfistas por la tarde que es cuando se pone más difícil. Pienso jugar un poco más estratégico, más cerca del Green, no buscar tanto la bandera que estaban muy escondidas”, expresó el experimentado golfista.

Vale la pena destacar que Carbonell ha participado en las últimas cuatro ediciones del LAAC y salió campeón del El Buenaventura Amateur Open 2022 con un récord de -4.

Por otra parte, Omar Tejeira, otro de los panameños que está participando del certamen aseguró que este primer recorrido también fue “complicado”.

“No estuvo sencillo. No fue mi mejor día y cuando la cancha está así de difícil te cobra, esa es la realidad. Hubo varios golpes que deje en la cancha y creo que mañana tendrá una buena ronda. Me voy con un sabor de que pude salvado un par de golpes más, pero faltan tres días más. Mañana hay que hacer una ronda fuerte y firme”, agregó Tejeira.

Para la segunda ronda (viernes 19 de enero) del LAAC, el primer panameño en saltar al césped será Carlos Clement a las 7:00 a.m. (hora local) en el hoyo 1, mientras que el último en salir será Jean Louis Ducruet a las 12:19 p.m. (hora local) también en el hoyo 1.