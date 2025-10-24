  1. Inicio
BÉISBOL

Dodgers vs Blue Jays: Arranca la Serie Mundial, calendario de partidos

Por
Kathyria Caicedo
  • 24/10/2025 09:25
El duelo entre Ohtani y Guerrero da comienzo. Desde este viernes da inicio la Serie Mundial de la MLB 2025, el enfrentamiento por el campeonato entre los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto.

Comienzan los partidos para definir al ganador de la Serie Mundial de la MLB 2025. El duelo entre Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero arranca. Desde este viernes, da inicio oficialmente la Serie Mundial de la MLB 2025, entre los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto.

Los actuales campeones, los Dodgers, buscan revalidar el título, esta vez enfrentando a los Blue Jays, ganadores de la Serie Mundial en 1992 y 1993.

Es la segunda aparición consecutiva de los Dodgers en la Serie Mundial y la tercera en seis temporadas. En el caso de los Blue Jays, es la primera aparición desde hace 32 años.

Calendario de la Serie Mundial 2025 y horarios de los partidos

- Partido 1, 24 de octubre: Dodgers vs. Blue Jays, Rogers Centre, 8 p.m.

- Partido 2, 25 de octubre: Dodgers vs. Blue Jays, Rogers Centre, 8 p.m.

- Partido 3, 27 de octubre: Blue Jays vs. Dodgers, Dodger Stadium, 8 p.m.

- Partido 4, 28 de octubre: Blue Jays vs. Dodgers, Dodger Stadium, 8 p.m.

- Partido 5 (si es necesario), 29 de octubre: Blue Jays vs. Dodgers, Dodger Stadium, 8 p.m.

- Partido 6 (si es necesario), 31 de octubre: Dodgers vs. Blue Jays, Rogers Centre, 8 p.m.

- Partido 7 (si es necesario), 1 de noviembre: Dodgers vs. Blue Jays, Rogers Centre, 8 p.m.

