Durán, Zapata y Pincay brillaron en diciembre

El exsaltador colonense Irving Saladino se convirtió en la ‘Personalidad de diciembre’, al lograr encumbrarse en lo más alto del podio y de la historia del deporte istmeño, en los años 2007 y 2008.Efectivamente, el ‘Canguro’ colonense escribió las mejores páginas de su vida deportiva en esos años, al lograr el título mundial y panamericano en 2007 y el olímpico al año siguiente, en la especialidad del salto de longitud.Estas conquistas le permitieron a Saladino ser escogido en ambos años, como la figura del deporte panameño.A ello hay que agregarle las dos distinciones internacionales obtenidas. El primero, cuando la revista <b>Sports Illustrated Latino</b> lo incluyó en diciembre de 2007 entre los 12 deportistas hispanos más sobresalientes. De igual forma, la Federación Internacional de Atletismo publicó en 2008 su calendario de celebridades, apareciendo la foto del deportista panameño en este mes.