Durán, Zapata y Pincay brillaron en diciembre

Diciembre es un mes importante para el deporte istmeño al destacar los triunfos de varios de sus principales exponentes, entre ellos, Roberto Durán e Hilario Zapata, Laffit Pincay e Irving Saladino. También lo es para disciplinas como el béisbol y el fútbol que, en su momento, escribieron páginas importantes para su desarrollo y prestigio. En el caso del ‘Cholo’ Durán, este mes es uno de los de mayor preponderancia en lo que fue su brillante carrera, ya que en la víspera del nuevo siglo fue escogido el mejor peso ligero de “todos los tiempos”. Efectivamente, la agencia de noticias Associated Press lo escogió en diciembre de 1999 como el número uno en los pesos ligeros, y entre los diez más grandes del siglo XX. Diez años antes, el ‘Mano de Piedra’ panameño perdía la posibilidad de obtener su quinto título del mundo, al caer por decisión frente al estadounidense Ray Leonard en Las Vegas, Nevada. Fue en este mes también cuando dio a conocer su retiro del boxeo en el 2001, y cinco años después se anunció su ingreso Salón de la Fama Internacional en Canastota, Nueva York. Este último mes del año también fue memorable para el exdoble campeón mundial, Hilario ‘Bujía’ Zapata, ya que en 2016 se anunció su ingreso al Salón de la Fama de Canastota, tras varios años de batallar para su merecida selección. Zapata también es mencionado en este mes por sus triunfos ante el venezolano Reinaldo Becerra y el brasileño Claudemir Dias, en las defensas de sus cetros minimosca del CMB, en 1980, y mosca de la AMB seis años después, respectivamente. Entre ambos triunfos se enmarca el fallido intento, el 8 de diciembre de 1984, de obtener el cetro mosca de la AMB ante el ‘Falucho’ argentino, Santos Benigno Laciar.

Un látigo en diciembre

Este mes sin duda es uno de los favoritos del jinete istmeño Laffit Pincay Jr., ya que fue el día 29 de 1946 cuando nació en la ciudad capital. Asimismo, se enmarcan hechos trascendentales, como su ingreso al Salón de la Fama del hipódromo Hollywood Park, en 1985, y de la Confederación Hípica del Caribe en el 2006. De igual forma, fue el 10 de diciembre de 1999 cuando igualó y luego superó al legendario fusta estadounidense Willie Shoemaker, como el máximo ganador de carreras en los hipódromos estadounidenses. En esa fecha obtiene su triunfo número 8.833 en los lomos del ejemplar “Irish Nip”, en evento realizado en el hipódromo de Hollywood Park.

Personalidad del mes

El exsaltador colonense Irving Saladino se convirtió en la ‘Personalidad de diciembre’, al lograr encumbrarse en lo más alto del podio y de la historia del deporte istmeño, en los años 2007 y 2008. Efectivamente, el ‘Canguro’ colonense escribió las mejores páginas de su vida deportiva en esos años, al lograr el título mundial y panamericano en 2007 y el olímpico al año siguiente, en la especialidad del salto de longitud. Estas conquistas le permitieron a Saladino ser escogido en ambos años, como la figura del deporte panameño. A ello hay que agregarle las dos distinciones internacionales obtenidas. El primero, cuando la revista Sports Illustrated Latino lo incluyó en diciembre de 2007 entre los 12 deportistas hispanos más sobresalientes. De igual forma, la Federación Internacional de Atletismo publicó en 2008 su calendario de celebridades, apareciendo la foto del deportista panameño en este mes.

Rebuscando en la historia

El Star & Herald reseñó en su edición del 2 de diciembre de 1882, las prácticas que realizaba la novena del Club Panamá en la Plaza Chiriquí, donde al día siguiente se efectuaría un encuentro de béisbol. El referido diario también anunció la conformación de un equipo, que jugaría dos semanas después en el cuadro de la Savhanna, contra los tripulantes de los barcos que estaban en el puerto capitalino. Por otro lado, la edición en inglés de La Estrella de Panamá publicó el 6 de diciembre de 1923, que el entusiasta dirigente Eddie Bretch estaba organizando un equipo que representaría a la capital en la próxima temporada de béisbol, que se desarrollaría en el Parque del Istmo. Veinticinco años más tarde, un 4 de diciembre, la Liga Profesional de Panamá se afilió al béisbol organizado de los Estados Unidos y a la recién creada Confederación Profesional del Caribe con Cuba, Venezuela y Puerto Rico. El béisbol panameño perteneció a este grupo hasta principios de los 70, cuando desapareció todo vestigio de pelota profesional. Muchos años después, la Federación Panameña de Béisbol aprobó la participación en los torneos nacionales de profesionales activos y no activos, con el fin de ponerse a tono con las reglamentaciones internacionales que les daba cabida sin, ningún tipo de restricción.

El fútbol escribió sus páginas