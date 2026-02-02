El Marsella pierde la paciencia con Michael Amir Murillo

El panorama del futbolista panameño Michael Amir Murillo en el Olympique de Marseille atraviesa un momento delicado.

Desde Francia surgen reportes que apuntan a que el lateral derecho no entra en los planes inmediatos del cuerpo técnico, luego de una serie de actuaciones que no habrían cumplido con las expectativas del club.

Medios deportivos franceses señalan que el rendimiento mostrado por Murillo en compromisos recientes ha sido objeto de evaluación interna, especialmente en una temporada marcada por la irregularidad defensiva del conjunto marsellés.

Esta situación habría llevado al entrenador a replantear su continuidad, colocándolo entre los jugadores con opciones de salida en el corto plazo.

Aunque el defensor canalero ha tenido participación durante la campaña, no ha logrado consolidarse como titular indiscutible, alternando minutos en cancha con periodos fuera de las convocatorias.

A esto se suma la fuerte presión que vive el Marsella, un club acostumbrado a competir en los primeros planos del fútbol francés y europeo, donde los resultados inmediatos pesan más que los procesos.

El posible escenario de una salida no implica necesariamente un retroceso para el panameño.

Fuentes cercanas al entorno del club indican que otras ligas podrían aparecer como alternativa, ya sea mediante una cesión o una transferencia definitiva, con el objetivo de que el jugador recupere continuidad y confianza.

La situación de Murillo también genera atención en Panamá, donde es habitual en las convocatorias de la selección nacional.

Su presente en Europa será clave de cara a los próximos compromisos internacionales, en los que el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución y minutos de juego.

Por ahora, el futuro del panameño en el Marsella permanece abierto, a la espera de decisiones que podrían definirse en las próximas semanas dentro del mercado de fichajes.