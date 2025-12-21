Michael Amir y el Marsella se van de vacaciones

El Olympique de Marsella no tuvo contemplaciones y pasó por encima del Bourg-en-Bresse, equipo de la Tercera División, al golearlo 6-0 en la Copa de Francia. La figura volvió a ser Mason Greenwood, quien continúa firmando una temporada brillante con el conjunto marsellés.

El exjugador del Getafe se hizo presente en el marcador al anotar el 0-2 al minuto 59, sumando así su gol número 15 de la campaña, además de cuatro asistencias en 22 partidos disputados en todas las competiciones, confirmándose como una de las piezas clave del ataque del ‘OM’.

La contundente victoria se empezó a gestar temprano con el tanto de Leonardo Balerdi al minuto 8. Posteriormente ampliaron la ventaja Pierre-Emile Højbjerg (64’), Paixão (67’), Nadir (77’) y el joven Tadjidine Mmadi, de apenas 18 años, quien cerró la goleada al 87’, completando así el ‘set’ del conjunto marsellés.

En este compromiso no vio acción el panameño Michael Amir Murillo, quien ya entra en periodo de vacaciones, porque el Olympique de Marsella volverá a la competencia el próximo domingo 4 de enero, cuando enfrente al Nantes desde las 9:00 a.m.

Así cerró su año futbolístico, un 2025 que quedará marcado por dos logros importantes en carrera: su primera participación en la UEFA Champions League y la clasificación por segunda vez de la Selección de Panamá al Mundial de 2026.

Durante la presente temporada con el Marsella, Murillo ha disputado 13 partidos, aportando dos goles y una asistencia, además de recibir cuatro tarjetas amarillas, para un total de 843 minutos en cancha. En la Liga de Campeones, el defensor panameño vio acción en cinco encuentros, acumulando 245 minutos.

Ahora es momento de regresar a casa y compartir las fiestas de diciembre con los suyos, aquellos que lo han acompañado desde sus inicios y que hoy lo ven cumplir su sueño en los mejores escenarios del fútbol europeo, consolidándose como el mejor jugador panameño de la actualidad.