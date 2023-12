El Santos desentona en el aniversario de ‘O Rei’

En el sueño idílico de los aficionados del club brasileño Santos, anhelaban un año acorde con su historia que cerrara con la conquista de un nuevo título, rindiendo con ello un homenaje a la altura de su máximo emblema deportivo Edson Arantes Do Nascimento ‘Pelé’, en la celebración del primer aniversario del fallecimiento.

El Santos F.C. viajó por el mundo durante más de dos décadas disputando una infinidad de partidos en el que la condición sine qua non era que Pelé jugara. Si Pelé no podía jugar, el equipo perdía atractivo deportivo y comercial, por ende no se pactaba el encuentro.

Era tal la importancia de Pelé, que el Gobierno brasileño redactó una ley que le concedía al jugador la categoría de tesoro nacional, se le consideraba intransferible a otro país; y se le cerraron las puertas a los clubes europeos que deseaban contratarlo. De paso, en aquellos tiempos, cambiar de equipo en su propio país estaba fuera de cualquier consideración.

La relación que los separó se dio en 1975 por la gestión a nivel de gobiernos entre Brasil y Estados Unidos, permitiendo que Pelé aceptara incorporase al incipiente fútbol estadounidense con el propósito de impulsarlo. Jugaría en el Cosmos de Nueva York entre 1975 y 1978 mediante un contrato por $7 millones (cifra enorme para la época), pero su nombre no dejaría de estar vinculado en vida al Santos, el club de sus amores.

Con la camiseta del Santos sería con la que jugaría Pelé en el otrora estadio Revolución (hoy Rommel Fernández) durante el célebre partido amistoso disputado el 19 de enero de 1971, en ciudad de Panamá, entre el Santos y el Atlético Marte; el club salvadoreño incorporó para el encuentro al delantero Luis ‘Cascarita’ Tapia, el mejor jugador panameño de entonces. Un partido que recuerdan los que lo presenciaron por el 1-1 del marcador con el que concluyó y porque ese día, al término del partido, tembló en Panamá. Fue de magnitud 5.6, algunos le llamaron el “Sismo Pelé”.

Como es lógico, la histórica relación Pelé-Santos es abundante de enormes anécdotas como aquella que se recuerda de un amistoso entre el Santos y la Selección Preolímpica de Colombia, jugado el 17 de julio de 1968 en el estadio El Campín, Bogotá, Colombia. El árbitro colombiano Guillermo ‘Chato’ Velásquez expulsó a Pelé después de varios desencuentros entre ambos. Una sanción que beneficiaba al equipo colombiano. El partido se detuvo porque el público no aceptó su expulsión, no se pudo reanudar hasta que se le complació, retornando Pelé al juego y provocando con ello el cambio de árbitro.

Con Pelé, el Santos F.C. lo ganó todo: títulos, renombre internacional, dinero y proyección deportiva. Si en su época hubiese existido el mercadeo de hoy, la camiseta del Santos hubiese sido una de las más vendidas y promocionadas.