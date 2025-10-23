Escándalo sacude a la NBA: Arrestan a figuras del baloncesto por apuestas ilegales

La<b> NBA </b>enfrenta uno de los mayores escándalos de su historia reciente. Autoridades estadounidenses revelaron este jueves 23 de octubre dos investigaciones que involucran a <b>figuras de la liga de baloncesto profesional </b>y a miembros de la mafia neoyorquina, <b>vinculados a una red de apuestas ilegales y fraude.</b>Entre los arrestados se encuentran<b> Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers</b> y miembro del Salón de la Fama; T<b>erry Rozier, jugador de los Miami Heat,</b> y <b>Damon Jones,</b> exjugador de varios equipos, entre ellos los <b>Cleveland Cavaliers y Milwaukee Bucks.</b>Según la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York,<b> los acusados habrían utilizado información interna de la NBA para apostar grandes sumas</b> en estadísticas individuales de los partidos, conocidas como <i>prop bet</i>s, entre diciembre de 2022 y marzo de 2024. En algunos casos, los jugadores modificaban su rendimiento o se retiraban del juego antes de tiempo, alterando los resultados para asegurar las ganancias.El fiscal federal Joseph Nocella Jr. calificó el caso como <i>'una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde la legalización de las apuestas en línea'</i>. Siete partidos están bajo sospecha, entre ellos uno disputado <b>el 23 de marzo de 2023 entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans,</b> en el que <b>Rozier habría fingido una lesión </b>para beneficiar a los apostadores.La segunda parte de la investigación se centra en<b> partidas de póker amañadas,</b> donde los implicados, incluido Billups, habrían estafado <b>más de 7 millones de dólares a empresarios y celebridades</b>. Las partidas se celebraban en lugares exclusivos de Las Vegas, Miami y Manhattan, usando tecnología sofisticada para manipular las cartas y comunicar las jugadas ganadoras a los cómplices.El FBI confirmó que entre los involucrados hay miembros de las familias mafiosas Bonanno, Genovese y Gambino, tres de los clanes italoamericanos más poderosos de Nueva York. <i>'Esta operación representa un golpe histórico contra una red criminal que alcanzó incluso a los niveles más altos del deporte profesional'</i>, señaló el director del FBI, Kash Patel.<b>La NBA reaccionó rápidamente suspendiendo a los jugadores implicados</b> y asegurando que colaborará con las autoridades.<i> 'Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad. La integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra prioridad</i>', indicó la liga en un comunicado.Los acusados enfrentan cargos de conspiración, fraude electrónico y blanqueo de capitales, delitos que podrían derivar en largas penas de prisión.<b> Tanto Billups como Rozier serán procesados en Brooklyn,</b> mientras la liga intenta contener el impacto de un escándalo que amenaza con poner en jaque su credibilidad.