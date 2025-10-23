Escándalo sacude a la NBA: Arrestan a figuras del baloncesto por apuestas ilegales

La NBA enfrenta uno de los mayores escándalos de su historia reciente. Autoridades estadounidenses revelaron este jueves 23 de octubre dos investigaciones que involucran a figuras de la liga de baloncesto profesional y a miembros de la mafia neoyorquina, vinculados a una red de apuestas ilegales y fraude.

Entre los arrestados se encuentran Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama; Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, y Damon Jones, exjugador de varios equipos, entre ellos los Cleveland Cavaliers y Milwaukee Bucks.

Según la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los acusados habrían utilizado información interna de la NBA para apostar grandes sumas en estadísticas individuales de los partidos, conocidas como prop bets, entre diciembre de 2022 y marzo de 2024.

En algunos casos, los jugadores modificaban su rendimiento o se retiraban del juego antes de tiempo, alterando los resultados para asegurar las ganancias.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. calificó el caso como “una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde la legalización de las apuestas en línea”. Siete partidos están bajo sospecha, entre ellos uno disputado el 23 de marzo de 2023 entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, en el que Rozier habría fingido una lesión para beneficiar a los apostadores.

La segunda parte de la investigación se centra en partidas de póker amañadas, donde los implicados, incluido Billups, habrían estafado más de 7 millones de dólares a empresarios y celebridades. Las partidas se celebraban en lugares exclusivos de Las Vegas, Miami y Manhattan, usando tecnología sofisticada para manipular las cartas y comunicar las jugadas ganadoras a los cómplices.

El FBI confirmó que entre los involucrados hay miembros de las familias mafiosas Bonanno, Genovese y Gambino, tres de los clanes italoamericanos más poderosos de Nueva York. “Esta operación representa un golpe histórico contra una red criminal que alcanzó incluso a los niveles más altos del deporte profesional”, señaló el director del FBI, Kash Patel.

La NBA reaccionó rápidamente suspendiendo a los jugadores implicados y asegurando que colaborará con las autoridades. “Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad. La integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra prioridad”, indicó la liga en un comunicado.

Los acusados enfrentan cargos de conspiración, fraude electrónico y blanqueo de capitales, delitos que podrían derivar en largas penas de prisión. Tanto Billups como Rozier serán procesados en Brooklyn, mientras la liga intenta contener el impacto de un escándalo que amenaza con poner en jaque su credibilidad.