Espino se perdería también la campaña 2025

La promesa

El derecho se destacó por su increíble habilidad para lanzar a velocidades sorprendentes, con su recta alcanzando hasta las 100 millas por hora. Desde que firmó con Cleveland, fue considerado una de las joyas del sistema de ligas menores de la franquicia, con la esperanza de que, en un futuro cercano, sería una pieza fundamental en la rotación de Grandes Ligas.

El inicio de las lesiones

El 2022 comenzó como una gran promesa para Espino, pero pronto se convirtió en un año lleno de frustración. En mayo de ese año se reportó que el lanzador sufría de molestias en su hombro, lo que lo llevó a perderse el resto de la temporada. Los Guardianes, confiados en su talento, decidieron ser cautelosos con su recuperación y, en lugar de apresurarse a su regreso, lo enviaron a rehabilitación.

El 2023 pasó sin que Espino lanzara ni un solo juego en ligas menores, debido a complicaciones adicionales con su hombro. Un jugador con tanto potencial se encontraba ahora en la incertidumbre, mientras la organización de Cleveland trataba de cuidar su futuro, pero sin una fecha concreta para su regreso.

Cleveland sigue creyendo en el potencial del panameño, y la franquicia ha sido paciente a lo largo de los años. Los Guardianes esperan que, con el tiempo, Espino pueda recuperarse por completo y retomar su carrera.

“Soy un creyente de Dios y sé que hay algo preparado para mí. No me va a hacer enfrentar algo que no pueda soportar”, ha dicho en medio de esa tormenta.

En su carrera en Ligas Menores ha lanzado 133.2 entradas, con marca de 4-11 y efectividad de 3.57, en 33 partidos, todos como abridor.