El 2025 promete ser un año importante para el futbolista panameño Carlos Harvey. El jugador del Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) vio como sus aspiraciones por llegar a la final de la MLS Cup 2024 se fueron esfumadas por un intratable LA Galaxy, quienes se coronaron campeones del torneo y eliminaron justamente al equipo de Minnesota. Ahora, este año parece ser una temporada crucial para Harvey. Ya consolidado como uno de los titulares del equipo dirigido por Eric Ramsey, el panameño buscara llegar aún más lejos con el Minnesota United, así como también tener una participación positiva con la Selección Nacional de Panamá en el próximo Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro 2025, competiciones que tiene prácticamente todos los papeles para ser convocado por el entrenador Thomas Christiansen. En exclusiva con La Estrella de Panamá, Harvey habló sobre su llegada al club de Minnesota en el 2024, su paso por el filial antes de llegar al primer equipo, su desempeño en la temporada anterior y sus aspiraciones a nivel de selección para este año.

Pretemporada con el Minnesota

“Estamos iniciando muy bien, preparándonos para el torneo, regresamos el pasado 11 de enero a entrenar y nos estamos preparando de la mejor manera. En estos días tuvimos un interescuadras, quedamos 1-1 y yo anoté un gol”.

Breve paso por el Minnesota United 2

“El partido contra el Portland Timbers 2 fue un plus más en mi carrera. Yo ya era jugador del primer equipo, pero no había llegado en buen estado físico. Entonces me pusieron a jugar con el segundo equipo para tener ritmo de competición. Luego de ese partido (anotó tres goles frente al Portland Timbers 2) me empecé a sentir mejor, con más confianza, me subieron al primer equipo y la rompimos”.

Relación con el entrenador Eric Ramsey

“Cuando él llegó habló conmigo sobre el rol que tendría en el equipo. El vio algo bueno en mí. Al inicio estaba jugando en la contención, jugué muchos partidos en esa demarcación, pero faltaba algo más en la defensa. Entonces él me probó ahí y la rompimos”.

Su posición más cómoda en el campo

“Me siento más cómodo en mi posición natural en la que he jugado desde chico, que es en la contención. Pero si me ponen a jugar en la defensa, igual lo voy a hacer y de la mejor manera para ayudar al equipo. En las dos me siento cómodo. (Ramsey) Él comenzó a verme como central en la Copa América y desde entonces me empezó a utilizar en esa posición.

Integración al equipo

“La confianza que el técnico le brinda al jugador hace que juegue uno más tranquilo y pueda rendir de la mejor forma. Tengo esa confianza con los jugadores latinos del club, hemos estado hablando de los partidos que hemos hecho y con los estadounidenses también.

Ritual antes de los partidos

“Siempre estoy tranquilo, escuchando música o una serie en las mañanas con un café. Cuando voy al estadio, estiro y hago bien el calentamiento para rendir bien los 90 minutos”.

Eliminatoria frente al LA Galaxy

“Fue un partido difícil contra el actual campeón. Venían haciendo un buen torneo, quedaron en el segundo puesto de la Conferencia Oeste y venían haciendo las cosas bien. Tienen buenos jugadores, se reforzaron muy bien y por algo salieron campeones. Contra nosotros fue un 6-2 engañoso porque el partido estaba para los dos”.

Cambios para este 2025

“La temporada pasada tuvimos muchas bajas. Cuando venían los parones de selecciones nos íbamos muchos jugadores, casi nueve futbolistas, entonces el equipo quedaba mal parado. Ahí tuvimos un pequeño bajón, pero el equipo está bien, todos estamos enfocados desde los jugadores hasta la propia institución, queremos ganar títulos.

Liga de Naciones y Copa Oro con Panamá

“El grupo está bastante fuerte, compacto y unidos principalmente. Estamos todos enfocados en una sola meta, que es el Mundial 2026. Las eliminatorias son los más importante, pero queremos un título en ese Final Four de la Liga de Naciones. Haremos un buen partido para avanzar a la final”.

Su gran motivación

“El trabajo, la disciplina que he mantenido todo este tiempo aquí en los Estados Unidos. Creo que me ha ayudado mucho para quedarme aquí. Acá no es fácil mantenerse, por lo menos los seis años que ya llevo. La resiliencia, porque he tenido momentos bajos que he tenido que superar, lo hemos superado y por eso estamos aquí representando a Panamá”.

Su deseo para el 2025