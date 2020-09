Sainz lamenta el caos en la F1:"Es una situación muy peligrosa que no se debería repetir"

El español Carlos Sainz (McLaren), que abandonó este domingo el Gran Premio de la Toscana, el noveno del Mundial de F1, al verse involucrado en un accidente con el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el danés Kevin Magnussen (Haas) -que también se retiraron por ese motivo- declaró que "es una situación muy, muy peligrosa que no se debería repetir".

"Lo primero de todo, tengo que decir que estoy contento porque todo el mundo está bien. Pero, aparte de que es frustrante tener que acabar la carrera así, hay que decir que es una situación muy, muy peligrosa que no se debería volver a repetir", explicó Sainz en Mugello (Italia) al canal de televisión 'Movistar F1'.

Cuando se retiró el primer coche de seguridad tras un accidente anterior -en el que abandonaron tanto el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) y se encendieron las luces verdes, al no acelerar inmediatamente el finés Valtteri Bottas (Mercedes) -que lideraba la carrera tras haber adelantado a su compañero inglés Lewis Hamilton en la salida- provocó el estrechamiento de espacios entre los monoplazas que rodaban en la parte final de la parrilla.

El accidente, en la recta de salida y meta, provocó la retirada de Sainz, Magnussen y Giovinazzi; y la interrupción, con bandera roja, de la prueba.

"Me he dado un golpe en la muñeca, pero estoy bien", explicó el español de McLaren nada más tener que abandonar la novena carrera de la temporada, en la debutante pista de Mugello.

"Lo que está claro es que la mitad trasera de la parrilla pensábamos que la carrera estaba relanzada. Luego, alguien frenó; y de ahí se produjo un efecto dominó; y yo me encontré el barullo de frente", explicó el talentoso piloto madrileño, que el pasado domingo había sido segundo en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza.

"La velocidad ya era muy alta y la situación fue muy, muy peligrosa", insistió, tras tener que abandonar este domingo en Mugello, Sainz, que en la primera vuelta ya se vio involucrado en otro accidente colectivo -asimismo, y por fortuna, sin consecuencias, también-.

"Salí al ataque y salí bien. No había nada que perder así que arriesgué en la primera curva y me salió bien, porque me puse sexto. En la segunda entramos muy justos un Racing Poiint y yo; nos tocamos y yo hice un trompo. De ahí pasé al decimoquinto", explicó el español de McLaren.

"Pero sí, ha sido frustrante, así que nos vendrá bien esta semana de descanso antes de ir a Rusia", comentó.

"Ha sido un fin de semana raro, pero está claro que habrá que hablar de lo que ha pasado hoy", manifestó Sainz este domingo en Mugello.