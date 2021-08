Alonso: Es difícil ahora apostar por Hamilton o Verstappen para ganar el Mundial

Fernando Alonso responde sobre la cancelación de Suzuka (Japón) y afirma no saber si apostaría por Hamilton o Verstappen para ganar el Mundial de F1

Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula Uno y ganador del Mundial de Resistencia (WEC), ha vuelto a ser una de las grandes atracciones en los circuitos tras su regreso a la categoría reina, con Alpine, la escudería con la que festejó sus dos títulos (2005 y 2006, entonces Renault).

En la segunda parte de una entrevista con la Agencia EFE con motivo del anuncio de la expansión de su marca de ropa y complementos Kimoa en Estados Unidos, a través de su acuerdo con SimplyEV, el doble campeón mundial asturiano habla sobre la cancelación de Suzuka (Japón); afirma no saber si apostaría por el inglés Lewis Hamilton o el holandés Max Verstappen para ganar el Mundial de F1; y comenta qué opinión le mereció la actuación de España en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio.

Pregunta: De las últimas noticias referentes a la F1 destaca la cancelación, de nuevo a causa de la pandemia del covid-19, del Gran Premio de Japón, en Suzuka; otro circuito que conoce bien, porque también ganó allí. ¿Qué opinión le merece ese anuncio?

Respuesta: Bueno, a mí me encanta Japón. Y me encanta ese circuito, además. No es una noticia buena.

Yo creo que todos estábamos deseando ir a Japón. Pero bueno, es por el bien de todos, por la seguridad de todos. Lo aceptamos, como no puede ser de otra manera.

Y creo que el calendario, en esta segunda parte del año, puede variar todavía bastante, porque hay algunas carreras que están un poco en 'zona naranja'. Así que estaremos siempre pendientes; iremos a correr donde sea seguro hacerlo; donde nos acojan y, bueno, estaremos bastante pendientes de ello, porque no creo que haya un calendario definitivo hasta semanas antes de cada Gran Premio.

P: Este fin de semana estará en Le Mans y, al siguiente, se reanuda la F1 en Spa-Francorchamps (Bélgica), otro circuito que le tiene que traer buenos recuerdos por su triunfo en la F-3000 y por los dos que logró en las Seis Horas de Spa, en el WEC; la segunda de ellas muy loca, con nevada en pleno mes de mayo incluida. ¿Qué le suscita Spa?

R: Spa siempre me trae buenos recuerdos, porque aquella victoria en la Fórmula 3000 fue un poco el trampolín para la F1. A partir de esa victoria fue cuando más o menos empecé a recibir llamadas de equipos de Fórmula Uno; y cuando el interés de la F1 creció en cuanto a mi pilotaje.

Así que ahí es donde se encendió un poco la chispa de mi carrera deportiva en lo que respecta a la F1.

Y luego, en el WEC, esas dos victorias las recuerdo perfectamente; y en especial esa carrera loca en 2019, en la que tuvimos las cuatro estaciones prácticamente en un mismo día.

P: No sé si usted es de apostar. Pero si tuviera que hacerlo, ¿por quién apostaría para ganar el Mundial? ¿Por (el inglés Lewis) Hamilton (Mercedes) o por (el holandés Max) Verstappen (Red Bull)?

R: No lo sé. La verdad es que sería difícil apostar a día de hoy. Y cada fin de semana parece que cambia un poco el favorito.

Así que vamos a disfrutarlo; y ojalá que hasta la última carrera el Mundial esté abierto para el bien de todos.

P: Usted es un gran piloto, pero también un gran deportista y le gustan muchos deportes. ¿Siguió los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Qué deportes siguió con más atención?

R: Seguí lo que pude, pero no tanto como me hubiese gustado, porque coincidía un poco también con nuestras vacaciones, por lo que no estabas tan pendiente del teléfono, ni de la televisión.

A la noche veía un poco los resultados de lo que iba llegando, pero no; este año no estuve delante de la tele viendo las finales o viendo a los compatriotas. Fue más de seguir los resultados del día a día, pero de manera un poco más lejana.

P: Lleva muchos años viajando por todo el mundo, conoce muy bien Italia, por ejemplo. Y uno de los debates que se abrió en España fue el de por qué países como Italia u Holanda quedan bastante mejor que España en el medallero de unos Juegos.

¿Qué cree que se podría hacer en España para conseguir mejores resultados en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo?

R: Pues no lo sé. Desconozco el programa olímpico que tenemos en España o el que tienen otros países, así que sería hablar por hablar. Entonces no podría... no tengo una opinión demasiado válida al respecto.

Bueno, yo creo que tenemos grandes deportistas. En los Juegos Olímpicos no sé si estamos en el 'top, top, top'. Pero sí que lo estamos en el día a día, en el año a año, en muchas disciplinas en las que somos campeones del mundo, campeones de Europa... y yo creo que en unos Juegos Olímpicos, que son cada cuatro años, hace falta también esa pizca de suerte. Y unas veces va un poco mejor; y otras, un poco peor.

Pero yo creo que hacemos un papel muy bueno, siempre.