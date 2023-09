Max Verstappen se enfrenta a su 'kryptonita' en Singapur

Vista del Circuito Marina Bay en Singapur. F1

El Mundial de la Fórmula 1 (F1) ya tiene nombre y apellido. Si no pasa un evento catastrófico a nivel global, el piloto de Oracle Red Bull Racing Max Verstappen se estaría haciendo con su tercer título mundial y de manera consecutiva.

Semanas atrás también se hizo acreedor del récord de 10 victorias consecutivas en una sola temporada de la F1. Quizás estos dos factores hagan que Verstappen no tenga más hambre de competir, pero para el neerlandés su próximo desafío es probablemente uno de los importantes que ha tenido a lo largo de la temporada.

El actual campeón del mundo nunca ha ganado el Gran Premio (GP) de Singapur, tampoco ha logrado una vuelta rápida y mucho menos un Pole Position de las seis veces que ha corrido en el Circuito Marina Bay.

Además de este circuito, Verstappen tan solo no ha vencido en otras dos pistas. En el GP de Las Vegas, que aún no ha competido, y en el GP de Qatar que solo corrió en 2021 y finalizó en el segundo puesto tras haber sido sancionado en parrilla.

El piloto de Red Bull Max Verstappen F1

Hay que recordar que Verstappen ha ganado en 13 de las 15 carreras esta temporada (las otras dos ha vencido Sergio Pérez). En caso de ganar en Singapur, recortaría distancia con respecto a su récord personal de más victorias en una sola temporada con 15 (2022).

Verstappen habló para los canales oficiales de la F1 y afirmó que será una carrera difícil al ser una pista urbana, sin embargo, espera que él y su equipo hagan un buen trabajo.

“Creo que simplemente no somos tan competitivos como en otras pistas. Los circuitos urbanos son un poco más difíciles para nuestro coche. Sigo pensando que podemos hacer un buen trabajo, pero será muy ajustado”, afirmó Verstappen.

Al ser preguntado sobre su récord de 10 victorias consecutivas, el neerlandés le restó importancia a este hecho y dijo que solo quiere dar lo mejor de sí en cada carrera.

“Realmente nunca miré el número 8, 9 o 10. Simplemente siempre quiero hacer lo mejor que pueda. Naturalmente, cada fin de semana es básicamente la misma cantidad de presión que te pones a ti mismo para tratar de obtener el mejor resultado. En realidad, nada cambia desde ese lado”, relató el bicampeón del mundo.

En caso de llevarse el podio en Singapur, Verstappen habrá ganado en 24 pistas diferentes, superando a Michael Schumacher que cuenta con 23. Solo tendría por delante a Lewis Hamilton que ha ganado en 31 circuitos diferentes.

En toda su carrera, Verstappen ha logrado 91 podios y suma hasta el momento 2375.5 puntos.

Fernando Alonso quiere dar la sorpresa

Fernando Alonso no ha tenido un buen desempeño. Si se compara con su inicio de temporada, está lejos de mantener el ritmo que tuvo. Solo suma un podio en las últimas cinco carreras (segundo puesto en el GP de Países Bajos).

Ahora, en Singapur, el piloto de Aston Martin busca darle la vuelta a la situación y ayudar a su escudería finalizar, al menos, en el segundo puesto en el Mundial de constructores.

Red Bull (583), Mercedes (273) y Ferrari (228) están por delante de Aston Martin (217), pero aún quedan ocho carreras para finalizar al menos entre los primeros tres del Mundial.

Durante una rueda de prensa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Alonso dio las posibles claves para llevarse la victoria el próximo domingo en Singapur.

“Necesito muchas cosas para ganar. Es una carrera muy exigente y toda la mecánica va más caliente de lo habitual. Se necesita confianza en el coche, como en Mónaco o en Bakú. Veremos si podemos generar esa confianza desde los primeros entrenamientos y hacer una buena carrera”.

“Espero ser rápido, pero es difícil saberlo. En Monza no fuimos competitivos, aquí esperamos estar en mejor forma, pero creo que está muy apretado. En cuanto a los urbanos, en Mónaco estuvimos bien; en Bakú, no. Hay que esperar y ver”, argumentó el piloto español de 42 años.

Alonso es un completo experimentado en las pistas de carreras. A lo largo de su trayectoria ha sumado en total de 99.925 km, cifra que podría superar en Singapur.

A esto, el corredor de Aston Martin solo desea puntuar en el próximo GP y no toma mucho en cuenta romper la barrera de los 100.000 km.

“En mi primer año de test (2002) hice aproximadamente 40.000 km. Son muchas vueltas. Espero ver la bandera de cuadros, normalmente eso quiere decir que puntúas. Veremos en los próximos años cuántas vueltas puedo dar”.

“¿Si llevo un millón de km? En coches de carreras seguro que sí. Entre las carreras y los test cada semana. En el Dakar haces 8.000 km, más 10.000 de test”, expresó Alonso.

Para finalizar, también tuvo palabras sobre la posible vuelta de Sebastián Vettel a la F1. “Depende de él. Volver a la F1 es un gran desafío que no debe subestimarse”, finalizó.

Hace pocos días el propio excorredor de F1 afirmó en una entrevista con Sky Sports F1 que no descarta volver al máximo circuito automovilístico en un futuro no muy lejano.

“No puedo decir que no, porque eso no lo sabes. Creo que es algo que si les preguntaras a todos ellos, probablemente algunos habrían dicho 'no'. Y otros no lo sé, pero al final todos volvieron, así que no puedo descartarlo. Quizá lo piense cuando haya pasado el tiempo, pero dependerá del reto, de lo que sea, pero ahora mismo no está en mi cabeza”, mencionó Vettel.

Hay que recordar que el expiloto alemán se retiró el año pasado de la F1 al correr su último GP en Abu Dabi.

El final de la temporada 2023 de la F1 está cada vez más cerca. Aunque ya existe prácticamente un ganador, otros pilotos y escuderías buscarán terminar en lo más alto de la tabla final del mundial.