Panamá, más lejos que nunca del Hexagonal

Disputar la fase Hexagonal final de la CONCACAF —rumbo al Mundial de Catar 2022— se ha convertido en una auténtica quimera para la Selección de Panamá, luego de caer anoche en el Estadio Azteca 3-1 ante su similar de México, compromiso válido por el Grupo B de la Liga de Naciones.

Roberto Alvarado, a los 27 minutos, adelantó a los mexicanos; mientras que Carlos Salcedo (42') hizo un autogol en favor de Panamá. A los 76', José Macías puso el 2-1 y Rodolfo Pizarro firmó el marcador definitivo 3-1.

Incidencias del choque

El combinado mexicano fue superior al elenco istmeño

08' Francisco Palacios, defensor de la Selección de Panamá, vio la cartulina amarilla por una fuerte entrada a Lozano.

27' Roberto Alvarado, de México, con un golazo: recorte hacia el medio y definición exquisita de zurda para vencer a Mejía.

42' Autogol del zaguero azteca Carlos Salcedo, después de un chutazo del ariete panameño Gabriel Torres.

Primer acto

El combinado comandado por el estratega Américo Rubén Gallego inició dubitativo. México, todo lo contario: velocidad, desparpajo y carácter. Los primeros minutos no fueron fáciles para los istmeños. El dominio del 'Tri' era abrumador en todas las parcelas del terreno.

Gallego y Panamá andaban sin brújula y sin guía. Los aztecas se movían a placer, se asociaban y disfrutaban de cada pase como si se tratase de probar golosinas en la tienda de dulces. Todo era alegría. Y esa felicidad se convirtió en gol a los 27', con un invento sublime de Roberto Alvarado, quien se sacó un zurdazo colocado imposible para el guardameta panameño Luis 'Manotas' Mejía.

Lo que parecía un simple partido de Liga de Naciones apuntaba a tragedia griega para Panamá.

Sin embargo, cuando el mar estaba más picado y, para remate, con viento en contra, apareció la clarividencia de Adalberto Carrasquilla para ver a Gabriel Torres solo. 'Gaby' sacó un disparo en forma de pase que Carlos Salcedo transformó en autogol. Era el 1-1 y una máscara de oxígeno para los rojos.

Empero, en el complemento y cuando los panameños mejor jugaban, José Macías dijo no, no, no y rompió el partido con un riflazo de derecha. Fin del capítulo.

La conclusión: la Hexagonal está más lejana que nunca, más teniendo en cuenta que Canadá ganó.