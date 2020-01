Víctor Suárez:'Empezar con el pie derecho es primordial'

Suárez estuvo al frente de las selecciones femeninas un periplo de dos años y tres meses, desde 10 de mayo de 2017 hasta el 23 de agosto de 2019. Víctor Suárez

El técnico argentino Víctor Suárez lideró el proceso que en los últimos años insertó a Panamá en la órbita del balompié femenino de la Concacaf al acercarlo hasta el penúltimo escalón para clasificar a un Mundial Mayor y asumiendo la reactivación de la Liga Femenina de Fútbol (LFF), que ha mostrado avances en su último torneo.

Apartado desde agosto del año pasado de la dirección técnica de la Selección, mientras sopesa la posibilidad de vincularse al fútbol femenino en el exterior o en la liga panameña, acepta hacer un balance de su gestión y opinar sobre la participación de la Selección Femenina en el Preolímpico, cuyo andar inicia hoy ante la complicada Costa Rica.

Llegó en mayo de 2017 y se va en agosto de 2019, ¿qué le faltó por hacer?

Finalizar el proceso de los cuatro años: el primer año era dignificar el fútbol femenino, junto con la Liga; el segundo año, organizar las categorías; el tercer año (2019) era complementar todas las categorías (desde la Sub-15 hasta la mayor) y darle continuidad a la Liga Femenina; y, para este 2020, lo que quedaba era identificar a los profesores para competir en selecciones a un buen nivel. Eso quedó por realizar en lo que nos habíamos propuesto con la directiva anterior de la Fepafut.

¿La victoria ante México en el Premundial es el momento deportivo cumbre de su gestión o qué lugar ocupa?

Creo que fue uno de los momentos más importantes, junto a llegar al repechaje y estar tan cerca (contra Jamaica) es un momento importante no solo para mí, sino también para el país por lo que representa México.

Ve clave la experiencia de la actual selección frente a “esos diez años de diferencia que le lleva Costa Rica a Panamá en el desarrollo del fútbol femenino”. @Fepafut

¿Todavía le llega a la memoria ese el penal frente a Jamaica que había podido llevar a Panamá al Mundial en Francia 2019?

Sí, es un recuerdo grabado, pero la verdad todo lo amerita con lo que aconteció ese día, empezamos con 7 grados bajo cero, algunas chicas tenían hipotermia en el medio tiempo, tuvimos que poner cubos de agua casi hirviendo para que se pudieran lavar las manos, tenían frío, tuvimos que cambiarles la ropa, y el segundo tiempo contra Jamaica fue totalmente diferente. Llegamos al empate, fuimos a los tiempos extras y al final con la definición en la tanda de penales, la presión de ellas era muy alta, los penales son 50 por ciento el que los tira y 50 por ciento el arquero. Ese recuerdo va a estar siempre latente.

¿La irregular campaña en los Juegos Panamericanos se debió a que se estaba en una etapa de transición o las expectativas de ganar medalla fueron muy altas?

Recuerde que nosotros teníamos un proceso y lo que estábamos buscando, incluso si llegábamos a esa medalla que era muy bueno, era el proceso de formación de las jugadoras para que en el 2020 tuvieran un mayor nivel de competencia, con partidos internacionales disputados, que las más jóvenes tuvieran mayor auge, para poder relanzar la Liga Femenina y la Selección. Las expectativas con lo que planificamos eran altas, buenas, pero cuando llegamos a Lima, Perú, la ropa adecuada no era la que teníamos que haber estipulado, algunos amistosos que no se dieron, circunstancias que no pudimos manejar y que al fin y al cabo nos perjudicaron. Era una transición; una transición lleva su tiempo, no se da de un día para otro.

¿Va a regresar a dirigir en el fútbol femenino o está en un 'año sabático' repensando un nuevo emprendimiento?

Continúo con mi emprendimiento de mi escuela de fútbol, y sus actividades; lógicamente, uno siempre espera continuidad y ser llamado por lo que se ha realizado en ese proceso que se hizo con la selección, las puertas siempre estarán abiertas, lastimosamente nunca me dijeron el porqué de la salida, ni me contestaron las llamadas ni los mensajes para darme la información adecuada. Pero bueno, creo que son etapas y momentos que uno tiene que dejar atrás y enfocarse en lo que viene.

¿Se vincularía al fútbol femenino en el exterior o con un equipo de la Liga de Panamá?

Hay que esperar, ver lo que ofrecen, igual he estado hablando con gente de Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, me han llamado, han hecho tentativas, y en la liga local dos clubes me han preguntado por el tema del trabajo, pero no hemos elaborado nada, hay propuestas, pero no hay nada cerrado.

De la liga femenina panameña, que usted contribuyó a reactivar, ¿qué aspecto resalta como relevante de su última temporada?

El realce que ha tenido su nivel, hay más niñas buscando un cupo en selecciones, participando en los clubes; al principio junto con la FIFA se quería masificar el fútbol femenino, por eso se les integró a primera y segunda división, para que la Liga tomara ese realce y era sabido que en esos primeros dos o tres años iba a haber equipos que recibirían cierta cantidad de goles por el nivel, porque todas las jugadoras de la Selección estaban volcadas en uno o dos equipos. Ahora se ha distribuido mejor como para tener a diferentes selecciones activas.

Conoce a la mayoría de la plantilla de las convocadas para el Preolímpico; a nivel conceptual, ¿cuál es la diferencia entre este equipo y el que estuvo con usted cerca de ir al Mundial?

Mucha diferencia no hay, dos o tres cambios, pero el fútbol femenino tiene que tener una línea, una metodología (que nosotros estábamos buscando), un estilo de juego (que estábamos intentando realizar), el fútbol ya no es de tanta fuerza, se tiene que crear una estructura futbolística. Lo último que vi fue muy similar a lo que nosotros teníamos, después vendrá la mano del profesor Kennett Zsarameta, o de la profesora Raiza Gutiérrez, para que el nivel del fútbol femenino siga creciendo y compitiendo a ese nivel.

La Selección femenina emprende hoy la misión de abrirse un espacio hacia Tokio 2020 comenzando frente a Costa Rica, selección que conoce y la enfrentó en los Panamericanos, ¿qué posibilidades ve de superar este primer escollo?

La posibilidad existe, hay que tener convicción propia y saber atacar las deficiencias que tienen. Hay nivel y una buena base que ha quedado, eso debería darles fortaleza para afrontar estos partidos. Costa Rica no es un equipo muy alto, es un equipo al que le gusta tener la pelota, no te va a jugar verticalmente, hay que tratar de no esperar tan atrás, de quitarles un poco la pelota y, como tenemos jugadoras fuertes y rápidas, tratar de jugarles al contragolpe y aprovechar la pelota parada.

Respetando el criterio evaluativo del actual técnico de la Selección Femenina para el partido, Kenneth Zseremeta, ¿usted tácticamente cómo saldría hoy?

Normalmente utilizamos el 4-5-1 o el 4-1-4-1, un poco más hacia ocupar la zona media, porque las ticas son jugadoras muy buenas y buscan rapidez por las bandas. Las laterales de Costa Rica siempre pasan al ataque. A las dos centrales les gusta salir jugando.

Contra Estados Unidos, en el segundo partido, ¿qué factor se debe contemplar para que no influya negativamente si se llega con opción ante Haití?

No salir a buscarlas, no jugarles de tú a tú, esperarlas un poco retrasadas y hacer cambios de orientación, porque mayormente juegan muy cerradas. Tener mucho cuidado con las jugadas a balón parado y los cambios de frente que hacen las volantes centrales de Estados Unidos que son las que hacen daño: juegan con envíos de balones muy largos a las espaldas de los laterales o los centrales, eso nos hizo mucho daño en el Pre Mundial. Un empate sería buen resultado, si se cae que no sea por un resultado amplio.

Muchas de estas chicas ya le han perdido el miedo a Estados Unidos porque las han enfrentado, saben cómo juegan, va a ser importante que sepan manejar el estado de ansiedad y la parte anímica, porque son partidos de alto riesgo, cualquier equivocación que tengas, Estados Unidos no va a perdonar, al igual que Costa Rica. Cuidarse con las faltas fuera del área y con la pérdida de la pelota en la salida.

Costa Rica está en Houston desde el 21 de enero, ha entrenado y realizado partidos amistosos; Panamá, en cambio, está desde el domingo 26, ¿no parten con ventaja las ticas por una mejor planificación?

Claro que es ventaja; la mayoría de las jugadoras ticas ya vienen de varios procesos, la ventaja no es solo irse antes y jugar amistosos, se trata del tiempo, las instalaciones y la preparación con antelación a lo que se va a jugar. Claro que luego está el factor suerte pero, si no se trabaja, la suerte no llega sola.

El 10 de octubre de 2018, Panamá derrotó 2-0 a México en Bradenton, Florida, eliminándoles en el Premundial de la Concacaf. Fue uno de los momentos trascendentes bajo la dirección de Suárez. @Fepafut

Ha estado en las dos orillas, como jugador y como técnico, ¿se sufre más como técnico?

En las dos se sufre. Tal vez es más estresante fuera, como técnico, porque como jugador dentro de la cancha tomas decisiones propias en base al equipo, y cuando estás fuera tienes que pensar como un todo y apoyar, para poder llevar al equipo adelante.

¿Le gusta la presión, la adrenalina del fútbol?

Me gustan los retos, son buenos, importantes, hacer cosas nuevas, mejorar, crecer, me gusta desarrollar proyectos.