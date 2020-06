Fútbol, cambios en 'stand by'

Desde el pasado lunes, 1 de junio, los cambios introducidos a las reglas de juego para el periodo 2020/21 por la International Football Association Board (IFAB), órgano encargado de regularlas, se tendrían que ejecutar de inmediato dado que “son de aplicación obligatoria en las competiciones y los partidos que se disputen” desde esta fecha en adelante en el fútbol mundial.

En los cobros de los penales se han considerado algunas situaciones que son más benevolentes con los movimientos de los porteros. Shutterstock

Sin embargo, por el delicado momento provocado por el Covid-19, con la mayoría de las principales ligas profesionales intentando con ingentes esfuerzos regresar a la actividad en condiciones muy particulares, se le ha presentado a las asociaciones miembros de la FIFA dos opciones: asumir las nuevas estipulaciones o terminar de disputar los torneos con las reglas de juego 2019-2020, con las que comenzaron sus torneos.

Conscientes de que se necesita una variación del actual entorno, que permita condiciones para adecuar tanto a cuerpos arbitrales, entrenadores, jugadores, etc. en su aplicación, las principales ligas han manifestado su intención de 'parquear' por ahora las modificaciones y mantenerse con las anteriores reglas, asumiendo solamente la “transitoria” de los 5 cambios permitidos (regla 3. Los jugadores. Enmienda temporal).

Las modificaciones sobresalientes

El organismo rector del fútbol y la IFAB se han mostrado en los últimos años más propensos a escuchar y a reformar ciertos articulados que parecían inamovibles buscando darles modernidad, posición cuya apuesta mayor fue la introducción de la tecnología con la introducción del VAR durante la Copa Mundo Rusia 2018.

Señalar una segunda tarjeta amarilla en la definición de la tanda de penales no significará para el jugador roja y expulsión, pues no es parte del tiempo de juego. Shutterstock

Protocolo VAR. Precisamente le han puesto más énfasis a aplicar estrictamente el VAR. Para ello, señalan que los árbitros deben utilizarlo en la mayoría de las jugadas polémicas o dudosas. Se busca que haya una aplicación uniforme, para evitar que unas ligas lo utilicen laxamente y otras con mayor rigurosidad, como ha estado sucediendo.

Establece que el árbitro reciba del VAR una sola señal de televisión cuando la acción sea de apreciación subjetiva: la toma en la que se vea más clara la posible falta. Sobre esa señal de televisión debe decidir el árbitro central, para ganar agilidad. Si tiene dudas, puede solicitar otros ángulos.

En el equipamiento del árbitro sigue ausente el 'spray' o aerosol evanescente, que estuvo contemplado en las versiones del reglamento de las temporadas 2016/17 y 2017/18. Shutterstock

Mantiene la prohibición de difundir audios con las conversaciones entre el árbitro(s) con la sala VOR (Video Operation Room) durante las revisiones de jugadas.

Porterías. Se incluye en las características de las porterías que los perfiles de los postes y el travesaño pueden tener, aparte de sus cuatro formas básicas (cuadrada, rectangular, redonda, elíptica), ahora también una combinación de las cuatro formas (regla 1).

La mano. En este apartado, una de las situaciones más controvertidas, se introduce una nueva especificación del área de las extremidades superiores penables definiendo: mano u hombro. Anteriormente se incluía totalmente el brazo, pero en esta versión se señala: “Con el fin de determinar con claridad las infracciones por mano, el límite superior del brazo coincide con el punto inferior de la axila” (ver gráfico). Puede dar para la polémica pues, si bien busca que no se cobren los controles de balón con la parte superior, el hombro, permitirá también que los jugadores que vayan de frente se lleven la pelota suspicazmente para sacar ventaja (regla 12).

En las manos que se cometían durante un ataque se estaba anulando el gol ya fuesen voluntarias o no, ahora “se señalará la mano accidental de un atacante o de un compañero si el contacto tiene lugar inmediatamente antes de marcar gol o de una ocasión manifiesta”. Si después de la mano “accidental” hay varios pases o el balón le queda a un atacante sobre un costado con un defensor, no se sancionará.

En el offside o fuera de lugar, la mano voluntaria de un defensor que derive el balón hacia un delantero en posición adelantada lo habilitará permitiendo que continúe la jugada. Ante esta situación se estaba cobrando la falta al considerarse que el jugador sacaba ventaja de su posición adelantada y no se podía permitir esto.

Uno de los puntos de mayor reforma aplica a la consideración de establecer la mano (brazo) y el hombro.

Tarjetas amarillas. Si un futbolista ya tiene tarjeta amarilla durante el partido o en la prórroga (tiempo extra) y el árbitro le muestra una segunda amarilla durante la tanda de penales, no será expulsado porque “estas tandas no forman parte del partido” (regla 10). Constará en el acta arbitral como dos tarjetas y no como expulsión (tarjeta roja).

Se mostrará tarjeta amarilla o roja al portero “que toque antirreglamentariamente la pelota una segunda vez tras reanudar el juego”, es decir, antes que lo toque otro jugador.

Si en un saque de meta o en un tiro libre, el guardameta envía elevadamente el balón a un compañero y este se lo devuelve con la cabeza o el pecho para que lo recoja, se repetirá el saque, pero si lo hacen de manera reiterada tendrá sanción disciplinaria.

También se impondrá tarjeta amarilla a los jugadores en “todas aquellas infracciones en las que se interfiere en un ataque prometedor o se acabe evitando”, salvo que el árbitro permitiera la ejecución de un tiro libre rápido o concediera ventaja tras la infracción al equipo atacante, no mostrará tarjeta amarilla.

Se castigará con tarjeta amarilla “al jugador que no respete los 4 metros de distancia obligatoria en un balón a tierra”.

Penal. Se establece que si el portero no mantiene uno de sus pies sobre la línea de meta, adelantándose sobre el cobro del penal en la primera ocasión no recibirá tarjeta amarilla, se le advertirá verbalmente. En la segunda ocasión que lo haga se le sancionará.

Cuando el portero y el ejecutante cometan una infracción en el mismo momento del cobro del penal, será el atacante quien reciba la sanción.

Si el arquero comete la infracción antes que el balón esté en juego, se concederá gol si entra; si no entrara o rebotara (postes o travesaño) no se repetirá el lanzamiento a no ser que el guardameta influya claramente en el ejecutante (regla 14).

El 'spray' sigue ausente

En la versión 2020/21 de las reglas de juego, como en la versión 2019/20 y 2018/19, en la regla 5, sobre el equipamiento del árbitro, el spray o aerosol evanescente no está estipulado.

Este implemento que hemos visto utilizar en los partidos principales, el cual fue consignado en el reglamento de las temporadas 2016/17 y 2017/18, el cual contribuyó positivamente al trabajo arbitral al brindarle una mayor capacidad de respeto y de ordenamiento a la distancia de los jugadores durante los tiros libres, pero que hizo su debut en la Copa Mundo Brasil 2014, se encuentra en medio de una disputa legal en Brasil entre los inventores del spray, la empresa SPUNI y la FIFA. Los primeros alegan, en la causa judicial radicada en Río de Janeiro, haber llegado en 2014 a un acuerdo para adquirir la patente y los pagos de derechos con la anterior dirigencia de la FIFA por $40 millones, que no cumplió la actual directiva. Seguramente se esperará hasta que se resuelva judicialmente, para tomarlo en cuenta en el equipamiento obligatorio del árbitro, aunque la FIFA usó en el Mundial de Rusia 2018 y en el Mundial Sub-17, jugado el año pasado en Brasil, un producto del mercado con características similares.

Los cambios introducidos buscan seguir el criterio de la IFAB según el cual: “Las reglas del fútbol son relativamente sencillas en comparación a las de otros deportes de equipo, pero dado que muchas situaciones son “subjetivas” y que los árbitros son humanos y por lo tanto cometen errores, siempre habrá decisiones que den lugar al debate y la discusión”. Hay que esperar a superar el presente impasse en la actividad global del fútbol, para ver el impacto positivo que tendrán las modificaciones para la dinámica y el espíritu del juego.