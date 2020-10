Maradona a examen tras dar positivo de covid-19 un jugador de Gimnasia

Diego Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata se someterá este lunes a exámenes para confirmar o descartar su contagio de COVID-19 luego de que el delantero Nicolás Contín diera positivo.

Maradona dirigió a su equipo este miércoles en un amistoso con San Lorenzo que terminó en empate sin goles.

"Nicolás Contín dio positivo de COVID-19. Se encuentra en buen estado de salud, permanecerá aislado y con continuo seguimiento de su cuadro clínico por parte del cuerpo médico de la institución hasta su total recuperación", informó el club platense.

El jugador "manifestó pérdida de gusto y olfato" el jueves por la mañana y el resultado positivo se conoció este viernes.

"A su vez, Eric Ramírez se encuentra aislado por ser contacto estrecho al haberse traslado con Contín en el mismo automóvil hacia el Estadio Pedro Bidegain", añadió Gimnasia.

Durante el amistoso, Contín saludó con un abrazo y sin tapabocas a Maradona, que tenía una mascarilla transparente que le cubría toda la cara.

Leopoldo Luque, uno de los médicos personales del exseleccionador de Argentina, informó en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Maradona de que "el contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado" y que "nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en contacto directo con Contín".

"Con esta descripción Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación. De igual forma para la tranquilidad de Diego y su familia, el lunes realizaremos el hisopado", añadió Luque.

Maradona cumplirá 60 años este 30 de octubre y por consejo de Luque se ausentó a la mayoría de los entrenamientos de Gimnasia y Esgrima La Plata al ser considerado "paciente de riesgo" por "su sobrepeso y sus antecedentes cardiológicos".