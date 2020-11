Thomas Christiansen, con la mirada fija en el próximo reto

El Stadion Wiener Neustadt fue testigo de la última masacre que tuvo Panamá por parte de Estados Unidos. Un partido que no terminó nada bien para los nuestros. Un 6-2 que aún pesa. Ya ha transcurrido una semana, pero es imposible no hacer un análisis, puesto que en el encuentro anterior de 'La Sele' contra Japón, solo logró recibir un gol (penal) por falta del portero Manotas.

Shebelut asegura que los partidos de fogueo es mejor jugarlos en el exterior, porque así los jugadores se exigen más. Archivo | La Estrella de Panamá

Un hecho es que el conjunto estadounidense se posicionó con una goleada histórica, donde Soto, Reyna y Gioacchini fueron las estrellas del partido, y aunque Fajardo hizo dos tantos, no fue suficiente para igualar la ráfaga de goles.

Expertos y fanáticos atribuyen los malos resultados al cambio de la alineación que hizo el director de la Selección Nacional, Thomas Christiansen.

Luego de la finalización del partido, el hispano-danés dio una conferencia de prensa virtual en la que participaron diversos medios de comunicación.

En esa línea, Christiansen admitió haber desacertado en la alineación, un error que logró deslucir a Panamá. “Reconozco que me equivoqué. Mi intención fue buscar el resultado y por eso hice los cambios. En el segundo tiempo estuvimos mejor, creamos varias ocasiones”.

Pese a lo ocurrido, el timonel ha decidido pasar la página y poner sus esfuerzos en lo que sigue. Este domingo posteó en su cuenta de Instagram: “Con vistas al próximo reto. Vamos Panamá”.

Observaciones

El comentarista y narrador deportivo Julio Shebelut calificó de lamentable el enfrentamiento de Panamá con Estados Unidos. “Perdimos por goleada. Considero que al menos cuatro goles no debimos haberlos recibido, ya que fueron jugadas donde la selección lució muy mal, no solo el portero, sino toda la defensa; para mí lo único rescatable fue la autocrítica de Christiansen porque reconoció que él erró con la alineación inicial”.

Desde que el equipo titular salió a la cancha sin volantes de marca, y no entró con jugadores como Ayarza, Shebelut supo que las cosas para el onceno nacional estarían color de hormiga. “Cuando Christiansen trató de mejorar al equipo realizando cambios era un poco tarde, ya habíamos recibido tres goles, pero con esto no vamos a crucificar a ningún jugador, estos partidos son amistosos para ensayo y error”.

Para algunos expertos lo terrible del último cara a cara, no fue perder, o el desacierto en la alineación, sino la cantidad de goles que Panamá permitió que penetraran en su arco. “Una derrota como la que tuvimos no debe ocurrir y esperemos que esto no vuelva a pasar”.

Pensando en lo que viene más adelante, seguir trabajando es la única opción. “Los partidos amistosos más allá de los resultados, sirven para analizar a los jugadores y saber quiénes pueden rendir. Se debe continuar trabajando en el estilo y sistema de juego, para que los jugadores se puedan ir adaptando y entendiendo la idea que el técnico desea emplear en los partidos, y todos tengan claros los conceptos del sistema táctico del técnico”.

No es un secreto que la preparación física es primordial para los atletas; sin embargo, la psicológica también lo es. Desmotivarse dentro del terreno de juego tras recibir un gol tras otro, no es nada sencillo.

Sin embargo, Shebelut comentó que en el caso de 'La Sele' hay jugadores que vienen de Europa y deben estar mentalmente preparados para este tipo de partidos, ya que son encuentros de preparación y no es un juego que les exijan ganar para clasificar a un mundial. “Considero que la parte psicológica en este tipo de juegos es mínima, hay otros factores fundamentales para estos compromisos que son: la preparación física y el trabajo en equipo”.

Para el narrador deportivo es prematuro pensar que con este resultado se pueda definir que se vaya o no a clasificar a un mundial, ya que estos partidos son amistosos y permiten ir corrigiendo los errores, y más cuando se pierde con un 6-2. “Este resultado es muy malo y esto de seguro le tiene que servir al técnico; no puedo decir que con este resultado no se va a llegar a un mundial, es descabellado”.

Aunque Panamá contó con muy pocas ocasiones de destello de fútbol y no tuvo muchos chances de gol, el onceno nacional mantuvo un buen dominio del balón; con los cambios se intentó mejorar, pero en general todo el partido lo controló Estados Unidos.

Las enseñanzas de un encuentro como este son claras y es continuar el adiestramiento, seguir jugando con equipos grandes, equipos de nivel que le permitan a 'La Sele' reforzar su precisión y dominio del balón.

“Los partidos de fogueo es mejor jugarlos en el exterior en lugar del estadio Rommel Fernández, porque así los jugadores se exigen más. Se debe utilizar el mejor equipo que tiene la selección, porque en el partido se inició con una alineación nueva para darle la oportunidad de conocer a los jugadores”. Además, señaló que aunque estos sean partidos de preparación para ir viendo a los jugadores y ensayar, también tienen un precio.