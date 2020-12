Cristiano Ronaldo, Guardiola y el Real Madrid, los mejores del siglo XXI

El portugués Cristiano Ronaldo, el técnico español Pep Guardiola y el Real Madrid, fueron elegidos como mejor jugador, entrenador y club del Siglo XXI, en la gala de los Globe Soccer Awards celebrada en Dubai, en la que Iker Casillas y Gerard Piqué recibieron un reconocimiento especial a sus exitosas carreras.

Cristiano Ronaldo superó en la votación al argentino Leo Messi, el brasileño Ronaldinho y a Mohamed Salah. Presente en el lujoso Hotel Armani, el astro portugués recibió con emoción el premio. "Es precioso recibir este premio. Agradezco a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y mis hermanas".

"Estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor para mí. Esto me motiva aún más. Es increíble que los niños quieran ser como yo, llevar el mismo corte de pelo. Los quiero ver por el mundo haciendo el sonido cuando marco gol", deseó.

La gala dejó un deseo compartido por todos, el regreso de los aficionados a los estadios una vez se supere la pandemia del coronavirus. "Es aburrido jugar sin público", confesó Cristiano. "No me gusta nada jugar en estadios vacíos. Sin aficionados el fútbol no es nada".

Fue el mensaje con el que comenzó la gala el presidente de FIFA, Gianni Infantino, que dejó un recuerdo especial a dos leyendas del fútbol recientemente fallecidas como el argentino Diego Armando Maradona y el italiano Paolo Rossi. "El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Recordamos lo que ha sufrido por la pandemia y lo importante que es el fútbol para la gente", reivindicó.

El jugador del año se lo llevó el delantero del Bayern Múnich Robert Lewandowski, que se impuso al propio Cristiano Ronaldo y a Leo Messi. "Solo hemos perdido un partido en 2020 y he marcado muchos goles. No es que me vaya a sentar en la mesa de Cristiano y Messi sino que les invito a que se sienten en mi mesa", bromeó.

En el apartado de técnicos el gran ganador fue Pep Guardiola, elegido en el mejor en lo que se lleva de siglo. El actual técnico del Manchester City se impuso a Alex Ferguson, Zinedine Zidane y José Mourinho.

Mientras, en el apartado de mejor entrenador del año el galardón fue para Hans Dieter Flick, técnico del Bayern Múnich, tras su gran temporada coronada con la conquista de la Liga de Campeones. En la votación superó al técnico del Liverpool Jurgen Klopp y del Atalanta, Mario Gasperini.

El Real Madrid fue elegido mejor club del siglo por delante de Barcelona, Bayern Múnich y Al Ahly; dos momentos especiales fueron los reconocimientos a Iker Casillas y Gerard Piqué por sus carreras; mientras que el Bayern se llevó el reconocimiento como mejor club del año y Jorge Mendes como agente del siglo.