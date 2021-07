Honduras quiere tomarle la temperatura a Panamá en la Copa Oro

La Selección de Honduras dirigida por el entrenador uruguayo Fabián Coito, cosechó buenos resultados en la Copa Naciones ocupando el tercer lugar y mostrando un alto nivel. En la foto en su último partido amistoso ante México previo a la Copa Oro. @FenafuthOrg

País futbolero de primer orden en la región, Honduras vive un momento particular en este deporte ad portas de comenzar la participación de su Selección Olímpica en Tokio 2020, y va con la mochila repleta de ilusiones de subirse al podio olímpico con una medalla que le fue esquiva en los olímpicos Brasil 2016, en donde después de una actuación sobresaliente, se frenó en la recta final ocupando el cuarto lugar.

Pero también a su Selección Mayor, desde el exterior, se le está percibiendo como un plantel cada vez más sólido al que el técnico uruguayo Fabián Coito le ha encontrado la base y se le ve como un serio aspirante a clasificar al Mundial. ¿Comparten en Honduras esta visión? ¿Hay apoyo unánime a la gestión de Coito? Estos fueron los primeros interrogantes que planteamos a cuatro reconocidos y destacados comunicadores sociales hondureños para bosquejar un perfil del segundo rival de Panamá en esta Copa Oro.

Carlos Castellanos, del diario deportivo Diez; Carlos Ordóñez, del canal Televicentro (Deportes TVC); Yanuario Paz, de Radio Cadena Voces (RCV), y Alexeiev Morales, periódico El Heraldo, respondieron a nuestra invitación para darnos la percepción interna.

Carlos Castellanos-Diez. “Sí, se considera a Honduras uno de los candidatos fuertes del grupo. Si bien es cierto hay un convencimiento de la prensa en que Honduras llega de muy buena manera por lo que mostró en la Copa de Naciones, también hay otro grupo que duda, que está como a la espera de que Fabián Coito pueda tener otro traspiés, porque en su primera Copa Oro (2019) no tuvo una gran presentación, no pasó inclusive de grupo y este es como un deber de él, poder acceder a la siguiente ronda”.

Carlos Ordóñez-TVC Deportes. “Creo que es un firme candidato para clasificarse al Mundial; el hecho de que sea cabeza de serie en esta Copa Oro, habla también de esa valoración de la Concacaf a nuestro equipo. Creo que Coito encontró, desde el último partido de la Copa Oro (2019), un camino que fue fortaleciendo a medida que participó en la Liga de Naciones; logró encontrar un grupo de futbolistas que le ha generado confianza, ha podido establecer un buen grupo para ir consolidando un once.

Sobre el apoyo unánime es relativo, hay visiones diferentes. Hay quienes están apoyando este proyecto y quienes tienen muchas dudas. Pero creo que esas dudas se van a disipar en la medida que sea protagonista en esta Copa Oro y que arranque la eliminatoria. Creo que el futuro pinta para buenas cosas”.

Yanuario Paz-RCV. ”No sé si decir candidato sólido, porque en el fútbol siempre falta algo. En el caso de Coito, es cierto que ha ido encontrando la base y un entorno de jugadores que pueden estar en la Copa del Mundo porque Honduras tiene una muy buena selección sub 23 y serán parte de la selección absoluta; por lo menos el panorama es bueno en ese aspecto porque tiene la base y los jugadores que pueden integrar la selección mayor. Después, el apoyo a la gestión siempre es muy complicado estar de acuerdo con una gestión, que el medio periodístico, que los aficionados... ha tenido todas las herramientas para poder trabajar de la manera más tranquila y se le ha respetado el proceso”.

Carlos Castellanos, diario deportivo 'Diez'

Alexeiev Morales-El Heraldo. “Creo que sí es candidato. Después de la primera Copa Oro para Coito (2019), que fue un completo desastre y en donde del 80% al 85% pedía su salida, a este momento ha dado un vuelco la percepción de la Selección. Lo de la Liga de Naciones viene a ratificar el trabajo de Fabián Coito y sus colaboradores, creo que Coito y la H van por buen camino.

Lo que estamos viendo en 2021 es un equipo mayormente cohesionado, encontró una base y se va a morir con ella, creo que tiene el apoyo, me atrevo a decir unánime de la prensa, porque lo que se ve en la cancha es un equipo bien trabajado”.

Dos planteles, ¿o un equipo definido?

Como ha quedado demostrado por diferentes circunstancias, ya sea de valoración del evento, de búsqueda de jugadores que se consoliden como relevos, lesiones u otras circunstancias, algunas selecciones han optado por una versión B de su plantel regular o un conjunto mixto entre titulares regulares y nuevos elementos. Con la eliminatoria a iniciarse en septiembre, ¿la Selección de Honduras de la Copa Oro será prácticamente la misma que encarará las eliminatorias?, le indagamos al panel de expertos deportivos.

Carlos Castellanos -Diez. “En su mayoría sí, pero hay otros elementos que se han quedado fuera, como Andy Najar, Anthony 'Choco' Lozano, sumando a elementos que están en la Selección Olímpica como Edwin Rodríguez, jugador del paladar del técnico y de toda la prensa, uno de los de mayor proyección en el fútbol hondureño”.

Carlos Ordóñez, 'TVC Deportes'

Carlos Ordóñez-TVC Deportes. “Te diría que no, la idea futbolística sí va a ser la misma, pero hay muchos jóvenes valores que están en la Selección Olímpica que van a ser titulares en las eliminatorias. Te puedo mencionar a Edwin Rodríguez que es la gran aparición en el fútbol de Honduras, Lozano que no va estar en esta Copa Oro. Sumado a ellos, el capitán de la Selección Olímpica, Denis Maldonado; también Brayan Moya; puede aparecer Andy Najar. Vamos a ver nombres diferentes”.

Yanuario Paz-RCV. “Esta selección es la base, pero de los jugadores de la sub 23 hay fácilmente ocho jugadores que pueden ser elegibles, te menciono a Denil Maldonado, Edwin Rodríguez; no están tampoco Anthony Lozano, Andy Najar. Otras alternativas como Bryan Róchez, Rubilio Castillo; Honduras tiene opciones”.

Alexeiev Morales-El Heraldo. “Creo que sí, Coito lo dijo en la última conferencia que a la Copa Oro no va a hacer experimentos, quiere decir que va a ser como un segundo termómetro. La Copa Oro va a ser la segunda prueba de fuego. Acordémonos sí que han quedado jugadores como Anthony Lozano, Jonathan Rubio, que han pedido no ir a la Copa Oro”.

Una Copa con los mismos campeones

Si tenemos en cuenta que desde 1991 el título de la Copa Oro se lo han repartido México y Estados Unidos, salvo en el año 2000 que Canadá se lo adjudicó, ¿qué expectativas tienen los catrachos de alcanzar el título en esta versión 2021?

Yanuario Paz, 'RCV'

Carlos Castellanos-Diez. “Hay ilusión de que se tenga una digna presentación, que se avance más allá de la fase de grupo, llegar a cuartos y dar ese paso sólido avanzando a semifinales. Ahí la competencia será más complicada, pero no se descarta que por primera vez nuestro país logre ganar una final, ese pudiera ser el sueño.”

Carlos Ordóñez-TVC Deportes. “Las expectativas son altas, pero estamos claros, hay dos selecciones que son las más fuertes del área. México llega con sangre en el ojo después de haber perdido la final de la Liga de Naciones con Estados Unidos, y en el caso de Estados Unidos hay una selección enorme. ¿Que si hay expectativas? Te diría que sí, incluso Coito podría llegar a las instancias finales y sorprender”.

Yanuario Paz-RCV. “Las aspiraciones de Honduras siempre son altas en Copa Oro a pesar de que sabemos que México y Estados Unidos son quienes se la han repartido. ¿Es un objetivo? Claro que es un objetivo, siempre se debe tener como uno de los objetivos, pero no es fácil”.

Alexeiev Morales-El Heraldo. ”¿Las expectativas? Como dijo Coito, cada vez que uno va a un torneo quiere ganarlo. Si ponemos en una balanza ganar la Copa Oro o ir al mundial de Catar, aunque sea en repechaje, mil veces vamos al Mundial de Catar. No estamos pidiendo a Coito sí o sí la Copa Oro”.

Panamá como rival

La Selección de Honduras ante su similar de Panamá se complicó en la pasada eliminatoria, se vuelven a encontrar ahora, ¿cuál es la impresión que tienen de esta versión de la Selección de Panamá?

Alexeiev Morales, 'El Heraldo'

Carlos Castellanos -Diez. “Esta Panamá no es la misma, está cambiando la generación y aparte está con un nuevo técnico que le costará un poco tomar el proceso. No hay que descartar que pueda ser una sorpresa porque en estos torneos resurgen, pero me parece que a Panamá le va a costar la transición, quizá con el paso de las eliminatorias irá tomando un poco la idea del técnico Christiansen”.

Carlos Ordóñez-TVC Deportes. “He narrado partidos de Panamá en esta etapa previa a la octagonal y la impresión es que es un equipo en formación, no vimos su máximo potencial, lógicamente esta selección es menos a la que nos encontramos en la eliminatoria anterior; pero me parece que irá creciendo a medida que vaya avanzando los meses. Por eso veo que Panamá ha bajado y por el contrario quizá Honduras ha subido un peldaño en relación a la última eliminatoria”.

Yanuario Paz-RCV. “Yo diría que siempre Panamá se nos ha complicado, ahora va a ser una linda oportunidad de encontrarnos porque es como un termómetro de lo que puede pasar en la eliminatoria. Es una buena oportunidad para ver en qué nivel estamos con países que son también candidatos; respetamos mucho a Panamá”.

Alexeiev Morales-El Heraldo. “Esta selección de Christiansen la vemos como una nueva generación, que está en un proceso de recambio como está la mayoría de las selecciones de Centroamérica. Quizá no ha tenido una eliminatoria tan brillante, pero está allí, presente”.

El partido del sábado

Para el encuentro de este sábado, Honduras aparece como favorito en los corrillos del ámbito deportivo, ¿comparten los hondureños este criterio o sienten que el rival pueda sorprenderles?

Carlos Castellanos-Diez. “No creo que Panamá sea una sorpresa o vaya a sorprender a Honduras. Honduras llega mejor, más conjuntada, más trabajada y con una idea más sólida; ha tenido más tiempo de trabajo, es favorita”.

Carlos Ordóñez-TVC Deportes. “Me parece que hay una nueva generación que va pisando fuerte y que con base en esos futbolistas llamados a mostrarse como los nuevos referentes, podrían sorprender”.

Yanuario Paz-RCV. “A nivel periodístico siempre se ha calificado a rivales como que están al alcance, pero a lo largo de los años hemos podido entender que no hay rival fácil. Decirlo es fácil, pero el rival te puede dar una sorpresa y hay que encararlo bien. Por supuesto que Honduras es favorito, no lo vamos a esconder, pero me atrevería a pensar que Panamá no va a ser un rival fácil”.

Alexeiev Morales-El Heraldo. “Nosotros estamos un poco curados con lo que nos pasó en la Copa Oro anterior (2019), recuerdo que había mucho optimismo contra Curazao y nos vacunó Bacuna (Leandro), todavía tenemos grabado ese nombre de quien nos hizo el gol. Honduras fue superior a Curazao, pero en el marcador perdió (1-0); no queremos otro escenario como ese, queremos como lo ha ratificado el entrenador, que Honduras tenga la pelota, teniendo la pelota habrá más posibilidades”.