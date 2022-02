Periodistas mexicanos repudian el polémico penal contra Panamá

Periodistas y medios de comunicación mexicanos han desacreditado la victoria de México sobre Panamá, durante su encuentro en el Estadio Azteca, por considerarla "injusta y mediocre".

Tal es el caso de la cadena deportiva ESPN, en la cual muchos de sus periodistas han comentando la dudosa victoria de ayer.

"México fue superado en fútbol por Panamá, sobre todo en el primer tiempo. Gana con un penal bien vendido por Lainez. De fútbol nada; no camina la Selección Mexicana… lo dice también el Tata Martino", dijo José Ramón Fernández.

El también comentarista de ESPN, Andrés Agulla expresó "que sensación de injusticia"

Otro en manifestarse fue Rafael Ramos "La FMF debe estar mandando a Sunil Gulati (el poder tras el trono en Concacaf) un mensaje de agradecimiento; cuando México no podía, la salvación llega con un penalti inventado por un árbitro de reiteradas simpatías hacia el Tri."

De la misma forma Luis Mario Suaret de Fox Sport dijo: "otra vez Panamá es acuchillado por el arbitraje vs México. No fue penal (Copa Oro 2015). No era penal 2022 en el Azteca".

Medios impresos de México

El medio Cancha titulaba en su edición de hoy: "Ufff... Con polémico penal que no revisa el VAR, México derrota a Panamá.

El diario Esto, en su portada de este 3 de febrero decía "bendito penal".

El periódico Excélsior, titulaba como "Gana pero no convence".

Mientras que Ovaciones lo hacía como: "México sufre, pero derrota a Panamá apenas".