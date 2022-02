'Nacho' Quintana:'Estamos en el nivel óptimo para comenzar la competencia'

“Somos de los mejores equipos técnicamente dentro de la zona…Desde ahí competiremos con nuestra fortaleza”, Nacho Quintana @Fepafut

El entrenador Ignacio Quintana y la Selección Mayor Femenina de Panamá tendrán mañana el pistoletazo de partida para la eliminatoria de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023, cuando enfrenten a Barbados, por el Grupo D de la Concacaf que conjuntamente conforman con Belice, Aruba y El Salvador.

En esta primera fase, buscará posicionarse en el primer lugar del grupo para acceder al octogonal final a disputarse a partir del mes de julio, el cual concederá cuatro cupos a la región.

El técnico y estratega mexicano desarrolló la preparación con un calendario de amistosos que le han permitido afinar al conjunto para este inicio de dos partidos, que se completan el próximo domingo cuando juega ante Belice en el Estadio Cuscatlán, de El Salvador.

Retomará la competición el 9 de abril, jugando de visitante contra Aruba, y en la última fecha del calendario, el 12 de abril, recibirá de local a El Salvador. En las horas previas al primer compromiso, 'Nacho' está abocado a los detalles y vive con pulso cardíaco la cercanía de un primer encuentro que el reloj acerca cada segundo.

La Selección Femenina no logra motivar la afición, el reflejo es la escasa demanda de boletería, ¿a los buenos resultados se le van a tener que sumar las muestras de buen fútbol para impulsar la conexión?, o ¿lo que fortalece más son los partidos ganados?

Al final siempre se trata de buscar un equilibrio. Los resultados vienen como una consecuencia del buen fútbol, difícilmente uno encuentra los resultados de manera constante si no hay un trabajo; es una combinación de las dos cosas.

Como proyecto que es el fútbol femenino, vamos empezando a generar o a captar ese interés del pueblo y por qué no, pensamos que en algunos meses o años, podremos tener el Rommel Fernández lleno. Estamos luchando para eso y las jugadoras están conscientes de que de ellas también depende que la afición se acerque.

Nosotros como cuerpo técnico, trabajamos para dar un buen espectáculo y que no quede simplemente en resultados, sino que también el juego motive a la gente a disfrutar los 90 minutos.

Cumple un año de trabajo en la dirección, ¿la selección está en el nivel que aspiraba? o ¿el nivel que pretende lo irá alcanzado con el desarrollo de la eliminatoria?

En pláticas con las jugadoras y el cuerpo técnico hemos coincidido en que somos tan ambiciosos, que nunca estamos conformes, y eso nos ayuda a trabajar todavía más; difícilmente vamos a llegar ahora mismo al nivel que queremos, que buscamos, porque lógicamente la competencia también genera un aumento de las capacidades de cada una de ellas.

Ahora mismo, hablar de un punto máximo sería tal vez minimizar un poco lo que se puede alcanzar ya en julio, adonde queremos llegar como primer paso (octogonal). En la forma de entrenar, de trabajar, y dentro del modelo de juego, estamos en el nivel óptimo para comenzar la competencia.

Iremos aumentando obviamente conforme la competencia vaya creciendo. Este primer partido estamos seguros que lo vamos a enfrentar de la mejor forma, tratando de sacar el mayor talento de nuestras jugadoras.

Sobre el papel, de las selecciones del grupo, Barbados aparece entre las accesibles y El Salvador como el rival para definir la clasificación al octogonal, ¿una desvalorización o sobrevaloración puede sumarle mayor dificultad a la eliminatoria?

Jugamos con Barbados y luego contra Belice; la verdad es que son rivales de los que honestamente no tenemos mucha información; seguimos en la búsqueda para darle herramientas a las jugadoras y sí, si nos vamos al papel y la estadística, somos favoritos, no nos da miedo, asumimos ese rol de que tenemos que ganar esos partidos.

La brecha entre equipos en el fútbol femenino cada vez se hace menor, va creciendo más el fútbol femenino sobre todo en esta región, pero no podemos salir confiados de la estadística o del ranking (Panamá, 58; Barbados, 144).

Sobre la escasa información de las caribeñas, ¿cómo ha hecho para preparar los partidos?, ¿ha partido de la deducción por sus características?

Sí, tenemos que ver desde la obviedad que las jugadoras del Caribe son muy potentes, que cumplen con todas las características típicas de la zona que las han hecho competir por cupos a los mundiales; tenemos el ejemplo de Jamaica, Trinidad y Tobago, de Haití, que despliegan un fútbol diferente al que podemos encontrar en Centroamérica. Entonces las tomamos como referencia.

La idea es jugar ante Barbados como si tuviéramos enfrente a Jamaica o Haití, de la misma forma como enfrentamos a Trinidad y Tobago en los dos amistosos que realizamos a finales del año pasado para tener una mayor certidumbre del plan de juego (octubre 21 y 26 de 2021; empates 0-0 y 1-1, en el Estadio Ato Boldon-Trinidad y Tobago).

A las jugadoras les estamos dotando de herramientas para que durante el juego puedan darle lectura y analizar al rival y ser lo suficientemente flexibles y adaptables a lo que a ellas se les pueda presentar. No utilizamos la palabra improvisación, simplemente es una adaptación a la situación del juego.

12 jugadoras que forman parte del plantel juegan en el exterior o tienen formación allí, ¿han realizado adecuaciones para que encajen con las que militan en la liga nacional o la diferencia de nivel entre unas y otras es pareja?

Hemos tratado de encontrar un punto medio. Las jugadoras que vienen del extranjero es cierto que las tenemos menos tiempo como para hacerles una evaluación más personal, la ventaja es que participan en ligas que son televisadas, que arrojan más datos, entonces nos facilita esa lectura de cómo encajan en nuestro modelo de juego. Somos muy flexibles en nuestro modelo de juego, en donde no somos muy flexibles es en nuestra filosofía, en nuestra forma de jugar y lo que queremos trasmitir.

El modelo de juego se ha ido adaptando a las jugadoras que han ido apareciendo también durante estos meses, que viven en el extranjero, como en el caso de Corina Baltrip-Reyes, de Adriana García, Gabriela Villagrand, que han venido a sumar al “músculo” que ya de por sí tenía la Selección de Panamá, con jugadoras jóvenes pero de mucha experiencia; y han encajado perfectamente tanto dentro como fuera del campo, lo cual para nosotros es fundamental.

¿Cómo fue el proceso de rastreo o seguimiento para dar con ellas?

Partiendo de que el fútbol está cada vez más globalizado, hay una mayor mezcla de culturas tanto en el fútbol masculino como femenil. Obviamente, tratando también nosotros de que ese intercambio cultural que se da por fuera del campo las enriquezca, que en lo personal es nuestra prioridad; hemos logrado tener vínculos con algunos clubes que cuentan con jugadoras latinas, no solo de Panamá.

Hay algunos estados en los Estados Unidos que cuentan con una gran comunidad de panameños; nos hemos enfocado en esos estados para poder buscarlas en contacto directo con los clubes.

Inclusive lanzamos una campaña en prensa para captar más talento en donde se compartió un correo. A ese correo nos llega información directa de las jugadoras que están interesadas en participar, se les invita a un entrenamiento aquí en Panamá; ellas vienen por sus propios medios y se tratan de ganar un lugar de la misma forma que una jugadora de la liga local. Nosotros analizamos, en conjunto con el cuerpo técnico, si cuentan con las actitudes y aptitudes de poder sumar al proyecto de la Selección.

¿El partido ante Barbados lo están esperando con ansiedad o hay un reposado manejo de las emociones?

La ansiedad creo que siempre existe cuando uno quiere hacer las cosas bien; siempre existe ese miedo a equivocarse, en esa gestión de las emociones es importante la psicóloga que está con el grupo. En el cuerpo técnico e incluso la parte médica, que de momentos también funge como un psicólogo, tratamos de ayudarlas, apoyarlas en función de esa ansiedad, de ese nervio típico de un debut en una eliminatoria.

El control de esas emociones y la paciencia para abrir por momentos a equipos, que seguramente nos van a estar esperando con más cautela, nos va a llegar con el tiempo; estos partidos siempre son complicados, pero estamos convencidos de que tenemos un grupo de personas que los van a sacar adelante el jueves y el domingo.

De lo que puede predecir a nivel teórico, ¿espera un rival cerrado apostando al contragolpe?

Esperamos un equipo que efectivamente nos complique desde lo físico y, para que nos pueda complicar de esa manera, tiene que ser en un espacio corto. Por eso empujamos, al final del año pasado, para tener antes los partidos amistosos con Trinidad y Tobago, por sus características físicas y una velocidad increíble. Estamos trabajando para disminuir ese impacto desde lo físico.

Somos de los mejores equipos técnicamente, dentro de la zona, eso lo vi desde antes de llegar a Panamá. Se puede apreciar desde los juegos, hace años, donde la mayor fortaleza es la técnica individual. Desde ahí competiremos con nuestra propia fortaleza, pero de inicio sí esperamos un partido en el que nosotros tengamos una mayor posesión del balón.

Para conocer un poco cómo piensa Nacho Quintana, el técnico, ¿qué entrenadores han influido en su formación?

No tuve la oportunidad, la fortuna o las aptitudes para ser jugador profesional de élite, los profesores que me dejaron marcado los tuve en las categorías menores. Ellos me motivaron a seguir en este medio como entrenador.

Los entrenadores que pude conocer fueron más por la pedagogía que desarrollaban, allí forjé mi filosofía como técnico. Ya a modo deportivo, tuve de referencia a Eduardo Herrera, un buen entrenador en México que me dejó marcado y sigue siendo uno de mis mentores. Otro entrenador es de Curazao, Etienne Siliee, quien estuvo trabajando en Holanda (Países Bajos). Son entrenadores que, como yo, se han ganado su lugar en el medio educativo. Yo me considero un creyente de que desde la educación uno puede llegar a competir por lo que uno quiera.