Xavi: 'Dembélé puede hacer esto cada partido'

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, celebró una nueva goleada de su equipo al superar (4-0) este domingo al Athletic Club, con la importancia también de la mejora defensiva, mientras que elogió a Dembélé y Pedri, los mejores en el Camp Nou.

"He visto que no progresábamos por dentro y he pensado que tenía dos puñales por banda, de uno contra uno. Dembélé ha marcado la diferencia, ha marcado un gol, dos asistencias", dijo en rueda de prensa, sobre su decisión de meter al galo.

El delantero entró con pitos pero los cambió por aplausos a los cinco minutos con un golazo. Después, Dembélé siguió inspirado con dos asistencias. "En el fútbol no se puede descartar nada, de repente no podía jugar y ahora está jugando", afirmó.

"Si está así, bien trabajado, puede ser el mejor en su posición, hoy lo ha demostrado. Este es el Dembélé que puede hacer esto cada partido. De renovar o no ya depende de él y del club", añadió.

"Nos ha costado mucho generar, progresar, es un rival muy trabajado. Hemos acabado muy bien, serios y sólidos en defensa, contentos con la sensación en general", apuntó.

El técnico azulgrana elogió también a un Pedri que dejó una actuación de quilates, para disfrute de un Camp Nou que se fue "orgulloso" de su equipo. "A nivel de talento no he visto en el mundo uno como él, no lo hay. Recuerda mucho a Andrés Iniesta. De talento puro, es el mejor del mundo, seguro", dijo.

"Es importante la portería a cero, da seguridad, la línea defensiva está más alta, la recuperación tras pérdida es muy buena. Hemos dominado el partido y la pena es que el segundo gol no llegara antes", terminó.