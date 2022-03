La vuelta de 'CR7', el examen de Haller y los octavos en cinco puntos

El jugador del Manchester United Cristiano Ronaldo celebra un gol ante el Tottenham, este pasado fin de semana. EFE

La reacción de Cristiano Ronaldo, con un 'triplete' en el triunfo del pasado sábado del Manchester United sobre el Tottenham; el momento de Joao Félix, goleador cinco veces en los últimos cinco partidos oficiales del Atlético de Madrid; la racha imponente de Sébastien Haller con el Ajax, a examen ante el Benfica; la reivindicación de Álvaro Morata con el Juventus y el primer partido de Champions del Chelsea tras las sanciones a Roman Abramovich y el anuncio de venta del club, son cinco perspectivas de la segunda y última sesión de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

La reacción de Cristiano

Nadie le ha marcado más goles al Atlético que Cristiano Ronaldo, que ha batido 25 veces su portería en 36 enfrentamientos, incluidos sendos ´tripletes' en la Liga de Campeones, uno con el Real Madrid en las semifinales de 2016-17 y otro con el Juventus en los octavos de final de 2018-19 que destrozaron y eliminaron al equipo rojiblanco con él como protagonista, como también la final perdida en San Siro en 2015-16, cuando Cristiano Ronaldo anotó el penalti definitivo que frustró su asalto a la Champions.

De sus últimas dudas ha resurgido a golpe de goles: tres el pasado sábado en el 3-2 al Tottenham. Uno con un derechazo tremendo desde fuera del área, otro al remachar un centro de Jadon Sancho y uno más, el decisivo para la victoria de su equipo, con un testarazo imparable para Hugo Lloris. Ni se acerca a sus mejores cursos, pero aún así acumula 18 goles, seis de ellos en otros tantos encuentros en la Liga de Campeones, en la que ahora amenaza la supervivencia del Atlético.

El delantero del Ajax Sébastien Haller en su primera temporada de la Liga de Campeones. EFE

El momento de Joao Félix

En sus 104 partidos ya con el Atlético de Madrid, Joao Félix jamás había atravesado una racha tan concluyente en el conjunto rojiblanco, goleador cinco veces en los últimos cinco encuentros de competición oficial de su equipo, cuatro de ellos además antes del minuto 7 para comandar el resurgimiento del bloque de Diego Simeone, que no enlazaba cinco duelos sin derrota desde el pasado mes de septiembre, cuando era un candidato a ganar la Liga.

Ya no lo es. Y si quiere serlo a la Liga de Campeones necesita ganar este martes en Old Trafford. 'El teatro de los sueños' (como también se le conoce el estadio Old Trafford) desafía al delantero luso, consolidado de nuevo en las alineaciones iniciales porque ya es el futbolista determinante que reclamaba su técnico. A su lado jugará Antoine Griezmann. Ambos han compartido terreno en diez partidos este curso. Cuando formaron juntos, ya sea como titular (4 encuentros) o suplentes (6), marcaron ocho tantos entre los dos. Tres fueron de Joao Félix y cinco del internacional francés.

El examen de Haller

Al igual que el United-Atlético, la eliminatoria entre el Ajax y el Benfica transita en empate (en su caso, 2-2) rumbo al duelo de vuelta en el Amsterdam Arena, con Sébastien Haller, el delantero del conjunto neerlandés, el goleador de esta Liga de Campeones, con once tantos en siete encuentros en esta edición del torneo, frente a una prueba definitiva.

Ha marcado un gol en cada uno de los siete partidos precedentes: cuatro en la primera jornada al Sporting Lisboa; uno en la segunda al Besiktas; uno en la tercera al Borussia Dortmund; otro en la cuarta al mismo equipo alemán; dos en la quinta al bloque turco; uno en la sexta al club lisboeta y uno en la ida de los octavos de final al Benfica. En 2022, ha sumado diez goles en nueve duelos. En todo este curso, acumula 32 en 33 partidos.

La reivindicación de Morata

Justo cuando se ha disparado la competencia interna en el Juventus, con el fichaje de un fabuloso delantero como Dusan Vlahovic, y después de su frustrado intento en el pasado mercado de invierno de recalar en el Barcelona –era una petición de Xavi Hernández–, Álvaro Morata se ha reivindicado en el conjunto italiano, en el que está cedido por segundo año consecutivo y hasta final de curso... salvo que el club 'bianconero' lo compre al Atlético.

Goleador por partida doble en el último compromiso liguero frente al Sampdoria, que agrandó a 23 el número de partidos invicto del Juventus a 90 minutos (en ese tramo sí perdió la Supercopa de Italia en la prórroga), ahora espera al Villarreal tras participar en cuatro de los últimos siete tantos de su equipo, con una asistencia a Vlahovic y tres dianas en las dos citas más recientes del campeonato.

Las dudas extradeportivas del campeón

Ganador de diez de los últimos once partidos, vigente campeón de Europa, con dos goles de ventaja del encuentro de ida disputado en Stamford Bridge, el Chelsea es el indiscutible favorito en su eliminatoria contra el Lille, al que vista este miércoles en el primer partido de la Liga de Campeones que juega después de la puesta a la venta del club y de las sanciones a Roman Abramovich derivadas de la invasión rusa a Ucrania.

¿Afectarán al equipo en su duelo de la Liga de Campeones? De momento no ha sido así sobre el terreno. El Chelsea ha vencido sus tres encuentros desde el anuncio de venta del club, por 0-4 al Burnley, por 1-3 al Norwich y por 1-0, el pasado sábado, al Newcastle.