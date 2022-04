Xavi: "Espero que Ansu Fati vuelva más pronto que tarde"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo que espera “que más pronto que tarde vuelva Ansu Fati” antes de enfrentarse al Levante este domingo a las 21h en el Ciutat de València en partido de Liga.

El entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández EFE

“Ansu es un jugador diferencial y estamos muy pendientes de él. Me he quedado viendo su entrenamiento. Dice que no siente dolor y va volviendo poco a poco con el grupo. Le veo con buenas sensaciones”, añadió en este sentido el técnico azulgrana en rueda de prensa.

Sobre la lesión de Gerard Piqué, que tuvo que ser sustituido en el primer tiempo el jueves ante el Eintracht (1-1) a causa de una tendinopatía del aductor largo de la pierna izquierda, dijo que “no tiene una lesión en sí, tiene muchas molestias”.

Así, aunque el central no estará ante el Levante, no está descartado para el trascendental partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Europa del próximo jueves. “Tiene molestias desde hace mes y medio o dos meses. El otro día dijo basta porque no podía más. Veremos el jueves. Es un desgaste de varias cosas” insistió Xavi.

Además, para enfrentarse al conjunto ‘granota’ el técnico azulgrana aún no recupera a Memphis Depay, que ya se perdió el partido ante el Eintracht por una sobrecarga en el semimembranoso de la pierna izquierda.

“Intentaremos que Memphis y Dest estén para el jueves (en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Eintracht”, informó el entrenador de Terrassa sobre el delantero neerlandés, que hizo parte del entrenamiento con el grupo el viernes pero no saltó al terreno de juego de la Ciutat Esportiva Joan Gamper este sábado, y el lateral norteamericano.