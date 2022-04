Ancelotti: "La magia de este club (Real Madrid) está saliendo a la luz"

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, declaró este lunes que en estos último partidos "la magia" del Real Madrid y de sus jugadores "está saliendo a la luz", aunque reconoció que le gustaría "ver partidos más tranquilos".

El Real Madrid remontó el pasado domingo al Sevilla y puso la directa hacia la consecución del título de campeón de liga con una nueva remontada (2-3), como ya hiciera ante el Chelsea inglés y el PSG francés en Liga de Campeones, competición en la que se enfrentará en semifinales al Manchester City por una plaza en la final.

Pero el técnico italiano, en una entrevista con el programa de su país "Radio anch'io sport" en 'Radio 1', dijo que preferiría sufrir menos: "No busco emociones fuertes. Me gustaría ver partidos más tranquilos. La magia de este club, de este equipo y de estos jugadores está saliendo a la luz. El final de la temporada no está lejos. Esperamos terminar de la mejor manera posible".

"El Real Madrid tiene historia, tradición y calidad para competir hasta el final. Ahora tenemos un duro reto contra el City. Jugaremos nuestras cartas. La nueva regla de los goles fuera de casa, que ya no valen el doble, hace que estos desafíos sean más equilibrados y emocionantes", añadió.

Ancelotti no ha ocultado nunca su preferencia por el club madridista, pero aprovechó para recalcar que se siente un entrenador "con suerte" y que siempre estará agradecido con el conjunto madrileño.

"Puedo decir que soy un entrenador con suerte. Estoy entrenando a un equipo con el que me siento muy identificado y eso me da una gran satisfacción. Un club muy bien organizado. Soy yo quien tiene que agradecer al Real Madrid que me haya dado la oportunidad de volver a entrenar a este equipo", explicó.

'Carletto' esquivó la pregunta sobre la posibilidad de que Mbappé se incorpore este verano a sus filas: "El futuro de este club, gracias al presidente Florentino Pérez, es de máximo nivel. Y también lo será en los próximos años, independientemente de los jugadores que puedan venir. El Real Madrid hizo historia en el fútbol y seguirá haciéndola".

Los medios italianos apuntan desde hace unas semanas al posible fichaje del español Marco Asensio por el Milan, aunque el italiano desveló que está hablando con el Real Madrid para ampliar su contrato.

"Asensio es un jugador de extraordinaria calidad. En los últimos años ha sufrido una lesión de rodilla que le ha obligado a estar de baja, pero ha echado una mano importante al equipo. No sé sobre el futuro, aunque está hablando con el club para renovar su contrato", aseguró.

También habló Ancelotti de la presente campaña de la Serie A. Inter, Milan y Nápoles se juegan levantar el 'Scudetto' (título) a falta de cinco jornadas. Para él, "será una batalla hasta el último minuto del último partido", y augura que "todavía habrá resultados sorprendentes".

"El cuarto puesto de la Juventus por segunda vez consecutiva es un poco sorprendente, sí. Creo que es un periodo de transición. Han hecho inversiones importantes como Vlahovic y creo que pueden volver a competir", afirmó.

Además, habló del portugués José Mourinho y su papel en el Roma, quinto en liga y semifinalista de Liga Conferencia: "Creo que Mourinho ha devuelto el entusiasmo al Roma. Está haciendo un trabajo extraordinario gracias a sus cualidades. No sé qué puede pasar ahora, pero creo que puede ser una parte importante de la historia del club".

Sobre su carrera como entrenador y su futuro, comentó que en Nápoles "se lo pasó bien", "pero por una serie de cosas que faltaban la relación se interrumpió". Algo que también, según contó, le pasó en el PSG, "pero creo que fue lo correcto por el bien de ambas partes".

"El Milan me ha dado mucho, pero hablaré de mi futuro cuando termine en el Madrid", sentenció.