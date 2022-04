Xavi: "Piqué es espectacular lo que está aguantando"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, reconoció que se marcha de San Sebastián contento por los tres puntos, en un duelo directo ante la Real Sociedad en el objetivo de la Champions, pero insatisfecho por el juego, al tiempo que apuntó que su equipo está "en el inicio de un proyecto" y elogió el sacrificio de Piqué.

"Hemos ganado, son tres puntos importantes, pero no estoy satisfecho con el juego. Lo habíamos hablado, que nos quitarían el balón pero no tanto. No hemos tenido una posesión larga en el campo contrario, que es lo que trabajamos, y la presión. Con la segunda parte no podemos estar satisfechos", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los catalanes confesó que tienen que jugar mejor, pero recordó que su equipo ha cambiado de modelo en mitad de la temporada y tienen aún que asentar un proyecto nuevo. "Hemos competido, porque nos estamos jugando la vida, jugar la Champions, pero tenemos que jugar mejor. Hemos cambiado de modelo de juego e intento presionar los 90 minutos, es un proceso", afirmó.

"La fatiga física es una evidencia. Estos jugadores no están acostumbrados al cambio de modelo de juego. Están jugando con molestias, medio lesionados. Piqué es espectacular lo que está aguantando. Araujo, que nos miraba con molestias, Dani, Alba. Todo eso no es porque no entrenen bien es porque venían de otro modelo de juego, ahora vamos a apretar para recuperar la pelota y el calendario pesa. Estamos en el inicio de un proyecto", añadió.

Xavi insistió en la figura de Piqué, quien jugó con molestias y seguramente motivado por una semana en la que fue protagonista por sus conversaciones filtradas con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales. "Lo lleva haciendo dos o tres meses que lleva con estas molestias, le habrá ayudado ser noticia, para él es una adrenalina, es un líder natural, le gusta estar al pie del cañón. Nos da seguridad atrás, es un futbolista vital", apuntó.

"Hoy el Rayo también ha jugado, la Real ha tenido seis días para descansar, seguro que se nota. No queda otra que recuperarnos bien, nos vamos con tres puntos de oro porque hemos sufrido. Llevan muchos años trabajando con Imanol, es un equipazo. Son tres puntos cruciales porque además es un rival directo para Champions", terminó, elogiando también a Ter Stegen y Frenkie de Jong.