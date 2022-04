Ronaldo lamenta la "confrontación continua" que existe en el fútbol español

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, ha lamentado la "continua confrontación" que existe entre los diferentes organismos españoles vinculados al fútbol "porque eso impide que se pueda crecer".

"Me duele, además, que se hagan públicas tantas opiniones de diferentes personalidades, porque lo que menos necesitamos en el fútbol son peleas políticas. El objetivo ha de ser que todos rememos en la misma dirección y seamos capaces de realizar ciertas concesiones en beneficio de un bien común, de un mayor desarrollo del deporte", ha precisado este jueves en "Los desayunos de la APDV", organizados por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid,.

De hecho, tal y como ha advertido, a lo largo de su trayectoria profesional, tanto como jugador como directivo y empresario, no ha conocido nunca ningún equipo vencedor en el que no se hicieran sacrificios, pensando en un beneficio mayor para más gente, "porque la fortaleza está en que todos trabajen juntos, para que la industria del fútbol salga ganando".

En este sentido, ha señalado que él no se propondría a sí mismo para convertirse en mediador de los diferentes conflictos que existen en diferentes ámbitos -nacionales, europeos o mundiales- pero, si alguien considerara que pudiera mediar, se ofrecería encantado, ya que apuesta siempre por mantener un espíritu dialogante y de escucha.

Al respecto, ha querido destacar la inyección directa que supusieron los fondos de CVC Capital Partners para los clubes españoles y que considera que fue "un acuerdo espectacular logrado por el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, en un momento además muy complicado para todos, con la crisis generada por la pandemia, y la falta de ingresos".

Además, los criterios exigidos por este fondo para que los clubes invirtieran resultaron "perfectos", puesto que eran coincidentes con los del Real Valladolid, en cuanto a infraestructuras -Ciudad Deportiva- o digitalización y, por tanto, ha sido algo "muy bueno para todos".

Cuestionado sobre la polémica surgida entorno al central del Barcelona y empresario, Gerard Piqué y el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, Ronaldo ha comentado que "lo más grave de este asunto, y no se ha incidido demasiado en ello, es que se han violado un derecho o principio básico de un ciudadano, como es la privacidad".

Y ha continuado explicando: "La Supercopa ha pasado de generar 120.000 euros a 40 millones, y es lógico que el que la organice gane dinero, pero en este caso surgió un tema ético o moral, que tiene o no su parte de razón, ya que es lógico que cada persona busque su interés particular y, en este caso, lo que hizo Piqué está dentro de la legalidad".

"Yo tengo una agencia en Brasil, parecida a la de Piqué y, en mi caso, cuando he visto ciertos movimientos me he quedado al margen, para no entrar a ser enjuiciado en internet o en la prensa y siempre he evitado entrar en licitaciones de gobierno público o federaciones, para evitar conflictos de intereses", ha detallado.

"Pero esta es mi filosofía y mi forma de actuar. No quiero decir que Piqué esté equivocado, ya que él ha actuado dentro de la legalidad e imagino que por detrás ha habido un tema político", ha añadido.

Ronaldo ha señalado que España no es el único sitio en el que se producen conflictos, sino que en Brasil también hay problemas: "Se está creando la Liga de Brasil y es la Federación la que debe aprobarlo, pero hay tres grupos, y cada uno quiere un proyecto y un interés, y quiere defender lo suyo y cobrar más".

"Si no son capaces de hacer sacrificios, no va a salir adelante", ha advertido Ronaldo, quien ahora tiene un mayor interés en este ámbito, tras haber comprado el Cruzeiro brasileño, el club en el que comenzó su trayectoria profesional y que, por tanto, tiene un importante componente emocional.