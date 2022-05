Aganzo: "Los audios de Rubiales y Piqué no dejan al deporte en buena posición"

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), dijo este jueves que los audios de las conversaciones entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué "no dejan al deporte en buena posición".

Aganzo habló sobre la polémica por un posible conflicto de intereses entre Luis Rubiales y Gerard Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí y obtener una comisión por ello.

"Yo en su día hice un voto particular diciendo que no me parecía lo más ético. Más allá del dinero hay otras muchísimas cosas. Yo también tengo empresas e inversiones y al final Gerard es jugador en activo y tiene sus empresas. Ilegal parece ser que no es, ético está en la opinión de cada uno", dijo Aganzo, que participó en el 'Desafío Nacex', un torneo de pádel entre exfutbolistas del Real Madrid y Atlético.

"Yo lo que quiero es una federación fuerte, una selección nacional fuerte y una Liga potente en la que a los clubes, árbitros, jugadores y entrenadores se les respete por su profesionalidad. Es verdad que desgraciadamente en el deporte español, cuando sales fuera de España, sólo se habla de la polémica que hay en la Federación, de la Liga, de las diferentes denuncias, que todo está muy en los juzgados", comentó.

"El mundo del deporte no queda en muy buena posición, pero creo que cada uno nos tenemos que preocupar del trabajo que tenemos que hacer en nuestra casa. Entiendo que los que tienen que dar explicaciones y los que han estado hablando han sido ellos. Nosotros lo único que podemos hacer es seguir trabajando", señaló.

"En el deporte hay una parte política y hay un porcentaje muy alto de la política que está dentro del fútbol", apuntó Aganzo, que subrayó que él no es quién para decir lo que tiene que hacer Luis Rubiales.

"No tengo ni idea. No es mi labor. Mi labor es proteger a los futbolistas y es lo que hago", manifestó el presidente de la AFE, que no quiso entrar a fondo sobre las conversaciones entre Rubiales y Piqué sobre sus preferencias como presidente del sindicato.

"Desgraciadamente se ve que la federación sí que estaba intentando poner un candidato que fuese más de su cuerda. Es lo que nosotros denunciábamos en su momento en esas elecciones sindicales", concluyó.