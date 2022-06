La Liga de Naciones, un torneo adicional a un difícil calendario

Kevin de Bruyne celebra uno de los goles junto con sus compañeros de la selección belga. Real Asociación Belga de Fútbol

La temporada de clubes ha terminado, sin embargo aún sigue rodando la pelota en todos los continentes. En Europa, como en los sectores de América del Norte y Central se está disputando la Liga de Naciones. En América del Sur las selecciones están disputando amistosos rumbo al Mundial de Catar; los países de África iniciaron la clasificación hacia la Copa Africana de Naciones, y en Asia están las eliminatorias rumbo a la Copa de Asia en China 2023. Todo esto en un lapso de un poco más de 15 días.

Sin embargo, el problema no está en los aficionados de este deporte que cada día más disfrutan de las competiciones nuevas o de los encargados de crear estas ligas, ya que estarán produciendo más dinero sin tener que correr en el césped. La problemática recae en los jugadores por las enormes cargas y desgastes físicos que estarán realizando al momento de jugar los partidos programados y viajando cada dos y tres días.

El jugador belga del Manchester City Kevin De Bruyne, en declaraciones para el periódico belga Het Laatste Nieuws, mostró su descontento ante la cantidad de partidos que deben disputar por temporada y la creación de esta Nations League al considerarla como una competición poco relevante.

“Dos semanas es demasiado tiempo. Bueno, como jugadores no podemos cambiar tanto. No estoy exactamente deseando que llegue. Esa Liga de Naciones no es importante en mi opinión”.

Carlos Soler y Álvaro Morata durante un partido de la Nations League ante República Checa. UEFA Nations League

Continuó, “siguen siendo una especie de partidos de práctica, justo después de que todos hayan jugado una temporada difícil. Podemos decir que queremos más paz, pero nada cambia de todos modos. Una vez en el campo haremos lo que tengamos que hacer”.

Y es que el mediocampista fue uno de los jugadores con mayores minutos en el campeonato inglés. De los 38 partidos, De Bruyne participó en 30 (25 de ellos como titular). Sumando todas las competencias, llegó a disputar 45 partidos durante la temporada.

Otra figura futbolística que manifestó su malestar por la cantidad de partidos que hay en la temporada fue el portugués Bernardo Silva. Luego del partido que disputó ante España por la primera jornada de la Nations League, criticó en la zona mixta la decisión de crear un nuevo campeonato, sin tomar en cuenta la cantidad de cargas físicas que conlleva jugar tantos partidos en un año.

“Para los aficionados está bien, pero a veces también es muy duro para los jugadores con temporadas en las que tenemos 60 partidos y venir aquí y jugar cuatro más. La verdad es que hay mucha gente que ha hablado de eso. Hay muchos partidos, demasiados partidos, demasiadas lesiones”.

La Selección de Panamá disputó su último partido ante la Selección de Martinica por la tercera jornada de la Concacaf Nations League. Fepafut

“Empezamos la nueva temporada en un mes y seguro que no vamos a estar al 100%. Así que es duro pero es lo que hay”, comentó el luso.

No solo son los partidos que se disputan, sino que son cada tres días los que se están jugando 90 minutos en los estadios, sin contar las largas distancias que muchas veces los jugadores deben recorrer en avión para llegar a su destino.

La situación no solo ocurre en Europa, también en la zona de la Concacaf se tiene este torneo de la Nations League, sin embargo la carga física es menor ya que son menos rivales y menos partidos los disputados en el torneo.

Un torneo para las selecciones menores

Ahora bien, si es cierto que este tipo de competencias pone es riesgo la integridad física de los jugadores, mayor es el caso para los que compiten en ligas más exigentes como las de España, Inglaterra, Francia o Italia.

Países como Hungría, Suecia, Noruega, República Checa y muchas otras aprovechan este torneo para poder disputar más competencias oficiales y tener un mayor 'fogueo' de sus jugadores con selecciones grandes.

En el caso de Hungría, esta selección viene de jugar el segundo nivel de la Nations League y actualmente comparte grupo en la liga A con Italia, Alemania e Inglaterra. Los jugadores adquieren un mayor nivel de madurez y destreza al enfrentarse con potencias mundiales del deporte, teniendo un crecimiento mayor de lo que tendrían al enfrentarse con selecciones de su nivel.

Este año se disputa el Mundial de Selecciones, luego de un verano casi sin vacaciones para muchos jugadores (la pretemporada de algunos equipos empieza a mediados de julio), habrá que ver si llegan para la cita mundialista con las energías suficientes para continuar dando un espectáculo en la cancha a los aficionados.