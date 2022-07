Panamá y un transitar de baches hacia el Mundial

Tres intentos de Panamá no han logrado el objetivo de clasificar al Mundial. El equipo mayor femenino tendrá la oportunidad de revertir esta racha

El fútbol panameño está en crisis. A pesar de haber clasificado para una Copa del Mundo unos años atrás, todo parece haber sido un espejismo en comparación con la realidad que se está viendo actualmente.

Aunque se ha hecho un trabajo duro desde el seno de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) para salir de esta difícil situación, la misma aún no ha podido dar con la tecla para hacer clasificar alguna selección a un mundial.

En tan solo siete meses, tres selecciones ya han dicho adiós a la posibilidad de estar en la gran fiesta de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Primero fue el turno de la Selección Femenina Sub-17 que perdió la oportunidad de clasificar al mundial de la India en el mes de octubre; en la ronda de los octavos de final perdió ante Puerto Rico.

Después fue el turno de la Selección Mayor Masculina de despedir el sueño de ir al segundo mundial consecutivo, esta vez en Catar. En los últimos tres partidos, el cuadro dirigido por Thomas Christiansen perdió puntos vitales para hacerse con un lugar entre los cuatro mejores de la zona de Concacaf.

Por último, días atrás la Selección Sub-20 Masculina no pudo mantener su ventaja ante Honduras en los cuartos de final para acceder al mundial de Indonesia el próximo año.

La voz de un experto

En entrevista con este medio, el exjugador de la Selección Mayor de Panamá Roberto Brown expresó su opinión sobre los continuos fracasos mundialistas, especialmente el del camino a Catar 2022.

“Fue un golpe duro para el fútbol nacional, principalmente para los jugadores, porque ellos tienen en estos torneos la posibilidad de ser vistos por diferentes equipos a nivel mundial y, por ende, ser contratados para jugar fútbol profesional”.

Continuó, “es un hecho público y notorio que a este grupo de jugadores le hizo falta el proceso sub-17, producto de la inactividad deportiva por causa de la pandemia. Esos meses de entrenamiento y fogueo (que no tuvieron con otras selecciones) les pasaron factura; a mi juicio, allí está en principio la falta de cohesión y comprensión táctica en el juego”, profundizó Brown.

La renovación del técnico Christiansen ha sido un tema ruidoso y de muchos debates desde antes de que se hiciera oficial su continuidad. Con respecto a esto, Brown opinó que ha sido lo correcto mantener al estratega danés-español como capitán del barco.

“A mi juicio, sin duda alguna que sí, muy acertado por parte de la Federación Panameña de Fútbol renovar a Christiansen. Es la primera vez que se le otorga el beneplácito de la continuidad a un seleccionador nacional, sin haber logrado el objetivo por el cual se le contrató. Pero es evidente, ante la faz de los fanáticos de la selección de fútbol, que el director técnico Thomas ha hecho que el fútbol de la selección mayor sea vistoso, y de igual manera ha logrado ganar una identidad de juego que no se tenía”.

Con respecto a la Selección Masculina Sub-20, Brown enfatizó que la preparación para el premundial fue buena y apoyó la idea de que más técnicos 'de casa' sean los encargados de dirigir a los más jóvenes, como el caso de Ángel Sánchez quien es el director técnico de la categoría.

“Esta selección tuvo una preparación medianamente decente al participar en torneos internacionales, y aunque jugaron con clubes y no con selecciones, ayudaba a foguear a los chicos, a darles de igual manera ese roce internacional del que carecen nuestros jóvenes en el fútbol nacional”.

Y por otro lado, “creo que la federación debe de empezar a confiar más en los entrenadores del patio, para categorías inferiores”, opinó Brown.

A pesar de que se ha tenido un crecimiento exponencial en las categorías inferiores, Brown explicó que Panamá no es un país en el que clasificar a un mundial deba ser una “obligación”.

“La realidad de nuestro fútbol no es para que se exija clasificar siempre a los torneos mundiales de la FIFA. Si bien es un hecho que en categorías inferiores (específicamente la Sub-20) hemos ganado respeto y un prestigio en la región, de igual forma nuestro fútbol local no está ni siquiera entre los cuatro mejores de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), en ese sentido, no creo que siempre se esté obligado a clasificar a los mundiales”.

Mejorar la liga local

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) y los clubes pertenecientes a la misma han recibido un sinfín de críticas por el sistema de competición que se tiene actualmente en el país.

Para poder mantener en buenas condiciones una liga profesional y sus clubes afiliados, es necesario tener recursos y un buen capital para poder desarrollar de la mejor manera a los jugadores.

“A la LPF le hace falta dinero; mientras los clubes no puedan económicamente ser autosostenibles, seguirá siendo una liga diezmada, limitada y poco atractiva para futbolistas y entrenadores extranjeros de gran nivel internacional; de igual forma para los fanáticos que pagan para ver un espectáculo deportivo”, apuntó Brown.

Profundizó que “la LPF es una liga que necesita mucho de todo: por un lado piden a los fanáticos que apoyen, pero el fútbol no es una obra de caridad, es un espectáculo dentro de la industria del entretenimiento, y como tal debe ser atractivo para los fanáticos, debe contener cosas básicas con las que los fans se sientan bien atendidos por el dinero que pagan para entrar al partido”.

“Los salarios de los jugadores, los campos donde juegan los partidos (99% césped sintético) entre otros factores que inciden en que la liga no genere interés en las masas, como ocurre en los partidos de la selección mayor de fútbol”.

Para alcanzar un impacto significativo en nuestro fútbol, el exjugador, desde su punto de vista, explicó que es necesario hacer transformaciones desde la federación, como en la LPF.

“Se debe separar completa y absolutamente a la liga de la federación panameña de fútbol. Que la liga se convierta en la empresa que gestiona y administra el fútbol no aficionado en las categorías primera división y reservas, segunda división, tercera división, para que lo pueda llevar a ser profesional”.

Explicó que la “LPF debe gestionar sus patrocinios, los derechos de trasmisión, con quienes consideren más rentables para los clubes, entre otras. No pueden ni deben estar asociados con la federación panameña de fútbol los derechos de trasmisión, patrocinios etc.”.

La selección femenina tiene la última oportunidad

Como última bala para clasificar a un mundial, la selección mayor femenina disputará su primer partido hoy ante Costa Rica en el premundial de Monterrey de cara al Mundial de la FIFA Nueva Zelanda-Australia 2023.

Con respecto a esto, Brown destacó que esta selección puede lograr la hazaña de ir al mundial, siempre y cuando se cumplan las expectativas y los objetivos que se han marcado.

“La Selección Femenina de Fútbol tiene grandes posibilidades de clasificar, hay dos boletos directos y dos al repechaje, vienen jugando bien y mejorando sus rendimientos anteriores; varias chicas juegan en el extranjero en ligas de mayor envergadura que la Liga Femenina de Fútbol (LFF), todo ello es positivo para que se vaya mejorando el performance de la Selección Femenina de Fútbol”.

Para poder acercarse a los mejores de Centroamérica, todo el departamento de fútbol, tanto federación como ligas, deben emprender y buscar un punto en común por el bien del fútbol nacional y los jugadores.

El otro lado de la moneda

El comentarista deportivo Rony Vargas, durante el programa 'El Marcador', criticó la renovación del técnico y el mandato que ha tenido hasta el momento Manuel Arias, quien ejerce como presidente de la Fepafut.

“Para mí, los cuatro años que hemos tenido de Manuel Arias como presidente de la Fepafut han sido malos, un total fracaso”, detalló fuertemente el comentarista.

Señaló también la “mala gestión” dentro de la LPF donde muchos equipos han tenido graves problemas para liquidar sus deudas, y no estuvo a favor de la renovación el técnico Chistiansen

“La LPF, ¿por dónde va?, equipos en rojo y la mayoría en negro. Fracasamos camino a Catar, se gastó mucha pasta, se renueva de manera unilateral, sin consultar a nadie, sumado a ello se aumentó el salario en el proceso de Christiansen; de aquí a 2026 nos va a costar más de $3 millones de dólares”, aseguró Vargas.