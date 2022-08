Pereira: 'Ser campeones de la MLS Cup debería de ser la meta; vamos por buen camino'

Pereira en la cancha con el Austin FC ante el Sporting Kansas City. Austin FC

Los jugadores del mundo cada día se entusiasman más por el fútbol estadounidense, ya sea por la calidad de vida que ofrece, el nivel futbolístico de la liga o las oportunidades que podría brindarle al jugador en un futuro.

Este es el caso del centrocampista venezolano Daniel Pereira, del Austin FC de la Major League Soccer (MLS), quien luego de su paso por el fútbol universitario en Virginia, llegó al primer equipo de Austin tras ser escogido en la primera selección general del SuperDraft de la MLS 2021.

Pereira, quien previamente jugó para la universidad Virginia Tech Hokies en la división I de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), en entrevista con este medio expresó su felicidad de encontrarse en una ciudad como Austin, con todas las expectativas para esta temporada, además de la experiencia que ha adquirido en el máximo circuito estadounidense.

“Esta ciudad me encanta, vengo de un pueblo chiquito en Virginia y el cambio de Virginia para acá fue gigante. Me encantan el staff, las personas, la cultura alrededor de Austin; me fascina todo. La MLS está creciendo cada año; estamos trayendo jugadores de alta calidad. No solo jugadores que están en el ocaso de sus carreras, sino los que están comenzando como el caso de Riqui Puig, que llegó al LA Galaxy lo cual es bueno”, argumentó el futbolista venezolano

Pereira ha jugado para el equipo de Texas, hasta el momento un total de 49 partidos. Austin FC

Un venezolano con corazón

A pesar de tan solo tener 22 años, Pereira se ha hecho un lugar importante en el equipo del estado de Texas. Y es que en los últimos cuatro partidos ha salido como titular. Sobre esto, el joven deportista destacó el crecimiento que ha tenido en los dos años que ha estado en el equipo y el aprendizaje que ha adquirido.

“El crecimiento que he tenido ha sido gracias a las ideas del entrenador cuando me escogió en el draft. Mi primer año fue de aprendizaje, de experiencias, de conocer cómo era la vida profesional y desafortunadamente de lesiones, cosa que jamás me había pasado en la vida. Ya en este segundo año sabía lo que necesitaba para tener una mejor y exitosa temporada; gracias a Dios se me ha dado”.

Al momento de llegar a Austin, el entrenador Josh Wolff y Pereira mantuvieron una conversación más que gratificante en donde Wolff le planteó los objetivos que tenía con el venezolano.

“Cuando lo conocí en persona me había dicho que iba a ser un momento de aprendizaje y de crecimiento para mí, tanto en lo personal como profesional. Me dijo que estuviera listo para aprender e ir siempre con la cabeza hacia arriba”, expresó.

Pereira, quien ha vestido la casaca del Austin FC un total de 49 ocasiones, en donde ha anotado dos goles y proporcionado cuatro asistencias, se definió como un jugador que “distribuye jugadas”.

“Juego en la posición de pivote. Me gusta distribuir jugadas, repartir patadas (entre risas relató el jugador) y controlar el partido. Antes jugaba de interior, pero el entrenador vio en mí características de pivote y me ha ido muy bien. Me empezó a gustar la posición. Me considero ese jugador que da pases cortos, largos y que conecta la defensa con el ataque”.

Al consultarle si se considera una figura como Tomás Rincón (jugador de la selección de Venezuela quien comparte posición con Pereira), respondió que su colega “es más de estar siempre con el cuchillo entre los dientes; yo soy un poco más calmado con respecto a las entradas”.

Actualmente en la MLS están jugando grandes y experimentados jugadores como es el caso de Javier Hernández, Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi, Gareth Bale, Giorgio Chiellini, entre otros. Sin embargo, para Pereira el jugador cuyo desempeño más le ha impactado es su compañero de equipo, el argentino Sebastián Driussi.

“El jugador que más me ha impresionado ha sido Driussi. Lo veo cada día, cómo entrena, cómo se cuida y es una cosa de locos. Es el mejor jugador con el que he jugado”.

A su vez, confesó que el equipo más difícil al que se ha enfrentado hasta el momento es el LA Galaxy.

“Fue el equipo que más se concentró en intentar que no jugáramos nuestro partido, lo cual logró. Perdimos 1-0 y 4-1, fue algo decepcionante porque no todos los equipos, por lo menos a mí, pueden bloquearme en el medio y al equipo también”.

Siguiendo la línea de referencias futbolísticas para Pereira, destacó que durante sus inicios tuvo como ídolos a jugadores como Andrés Iniesta, Ronaldinho y Thiago Alcántara.

“A Iniesta ya no lo sigo tanto, pero siempre ha sido mi modelo. Me encanta su manera de desmarque, siempre tuve a Ronaldinho también, aunque no jugaba la misma posición que yo. Thiago sí juega la misma posición; me encantan ellos tres”.

Mientras que desde Venezuela, destacó que admira mucho el estilo de Juan Arango, a pesar de que no lo vio jugar mucho.

“Yo era muy chiquito cuando él jugaba por lo que no lo recuerdo mucho, pero siempre lo tuve de referente”.

Un futuro incierto en la selección

A la edad de 15 años, Pereira tuvo que emigrar a Estados Unidos en busca de asilo político por la delicada situación de Venezuela. Antes de este movimiento, el jugador estuvo en varios procesos con la Selección de Venezuela Sub-15.

Ahora ya establecido en Estados Unidos, espera pronto resolver cualquier inconveniente migratorio, para el momento en que le llegue el llamado de la Selección de Venezuela.

“No he tenido contacto con el entrenador José Pékerman como tal, pero sí con asistentes y con algunos mánagers. Mi situación con el asilo político es un poco tediosa. Cuando estaba en Venezuela, me llamaron para dos campamentos con la selección sub-15. Espero ser tomado en cuenta para la selección mayor, pero hay que esperar a que los abogados hagan su trabajo”.

El Austin FC como la sorpresa del torneo

En la temporada pasada, el equipo 'verde' terminó en la posición 12 de 13 en la Conferencia Oeste de la MLS con tan solo 31 unidades en 34 partidos. Sin embargo, en esta temporada se ubican en la segunda posición con 48 puntos en 26 partidos y en puestos de playoff. Un logro muy importante para un equipo que tan solo lleva compitiendo dos años en la MLS.

Ante este importante crecimiento, Pereira argumentó que de seguir con esta dinámica, se vislumbra como campeón de la MLS Cup 2022.

“Ser campeones debe de ser la mentalidad de cada uno; es lo que estamos haciendo y es lo principal que nos propusimos en el inicio de la temporada; que creamos que ganaremos la MLS Cup y vamos por buen camino”, destacó.

De la NCAA a la MLS

Pereira estuvo dos años jugando en el fútbol universitario, propiamente con el Virginia Tech Hokies. El venezolano afirmó que el nivel que se juega en la MLS es muy diferente al que se vive en las ligas universitarias.

“La universidad fue un paso grande. El fútbol en la MLS es más rápido, todos los jugadores tienen mucha calidad, es un estilo diferente de juego más que nada”.

Tras su escogencia en el SuperDraft de la MLS 2021, Pereira se convirtió en el primer venezolano y sudamericano en ser seleccionado primero en la general, así como el primer jugador de Virginia Tech que fue seleccionado primero en la general.

Sobre este logro, el atleta se mostró orgulloso por este hito que le ha marcado la vida para siempre. “Es un logro gigante y también darle ese sueño a los venezolanos que vienen a Estados Unidos que quieren hacer lo mismo, darles la esperanza de que sí se puede”.

Por otra parte, a un año de finalizar su relación contractual con el Austin FC, Pereira destacó que su futuro está condicionado por el tema del asilo político, sin embargo, se encuentra muy comprometido con el equipo y no piensa en nada más que en el torneo que está disputando.

“Por el tema del asilo no sé si pueda salir, por lo menos mi foco está con Austin, todavía me queda un año de contrato. Ya cuando se acabe, se verá qué pasará”.

Para finalizar, Pereira lanzó un mensaje a las futuras generaciones de futbolistas que sueñan con ser profesionales en la materia. Dándoles un aliento para trabajar duro constantemente y que nunca desistan de sus sueños.

“Trabajen muy duro, es necio decirlo pero es importante; también hay que ser responsables. El fútbol no es un trabajo que haces un día y ya está, hay que ser consistentes día a día y tomárselo en serio. Aunque juegues donde juegues, no sabes quién te está observando y puede pasar cualquier cosa”, expresó.