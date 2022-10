Cerezo no ve "el final" de la etapa de Simeone y cree que Joao Felix "triunfará en el Atlético"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó este miércoles que no ve "el final" de la etapa de Diego Pablo Simeone, al que únicamente nota "preocupado" por los resultados, y también admitió que el delantero portugués Joao Felix, con poco protagonismo en la actualidad, "triunfará" en el conjunto rojiblanco.

"Todas las temporadas no son iguales, él lleva diez magníficas y está la acabará magníficamente bien. No veo el final de su etapa, veo que la confianza que tiene en el equipo y en nosotros es suficiente para que no penséis en que se tiene que ir porque sois vosotros los periodistas los que lo decís. Si Dios quiere, el 'Cholo' será nuestro entrenador por mucho tiempo", señaló Cerezo ante los medios antes de la comida con la directiva del Brujas, rival este miércoles en la Liga de Campeones.

El dirigente recalcó que el 'Cholo' está "preocupado por los resultados". "A mí personalmente no me vale con ganar y jugar mal, pero muchas veces si juega mal y se gana y todos tan contentos, y otras que pierdes y juegas bien, y todos cabreados", afirmó, mostrándose seguro de que el Atlético "va a responder" ante el Brujas. "El equipo está tranquilo y bien para hacer un gran partido", añadió.

Sobre Joao Felix, que ha dejado de ser titular y a jugar pocos minutos, aseguró que están "tranquilísimos" de cara al futuro. "Es un magnífico jugador y realmente todavía tiene que demostrar lo que es él, pero con el tiempo lo demostrará", advirtió.

"No tememos nada, es jugador del Atlético, un jugador magnífico y con un contrato muy largo. Estamos encantados con él y hay que tener en cuenta que hay gente que se adapta enseguida y otra que tarda más, pero creo que triunfará aquí con la mucha calidad y categoría que tiene", agregó sobre el futuro del portugués.

Además, el mandatario colchonero celebró el fin del 'culebrón' con Antoine Griezmann, ya del equipo hasta 2026. "Es un magnífico jugador y siempre hemos querido que se quedase. Lleva con nosotros mucho tiempo y ya no tiene esa intranquilidad de si va o se queda y se puede entrenar tranquilo y podrá jugar como cuando llegó al principio", remarcó.

Finalmente, Cerezo descartó cualquier interés en Kylian Mbappé aunque "un jugador como ese siempre tiene sitio en cualquier equipo" y confesó que no haber "oído ni visto" nada de las posibles palabras despectivas de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, sobre su club. "Es un tema al que no hay que darle mucha importancia, no sé qué querrá decir", zanjó.