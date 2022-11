Túnez a punto de lograr la heroica, pero caen eliminados

Francia no perdía ante una selección africana desde la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 cuando salieron derrotados ante el país anfitrión

Este Mundial no deja de impresionar. Túnez estuvo a tan solo dos puntos de lograr una gran hazaña y clasificarse para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Lograron dar el campanazo y vencieron 1-0 a Francia gracias al gol de Wahbi Khazri al 58', sin embargó no les alcanzó para avanzar de ronda.

Este boleto a octavos no dependía solo de los africanos, sino también del resultado entre Australia y Dinamarca. Los tunecinos necesitaban que Australia no ganara su encuentro, pero no fue así y serán los australianos quienes acompañarán a Francia en la siguiente fase del torneo.

Como dato interesante del partido entre Túnez y Francia, la última vez que los 'galos' perdieron ante un rival africano fue el 22 de junio del 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, cuando el país anfitrión les superó en el marcador 2-1.

Dentro del plano del partido, desde el minuto uno se vio una gran intensidad por parte de los tunecinos. En los primeros momentos, los desbordes por izquierda de Mohamed Ali Ben Romdhane ponían en aprietos a los defensores de Francia. Incluso a los 8' el colegiado invalidó un gol a Túnez por posición ilícita. Luego de un centro por izquierda, el defensor Nader Ghandri anticipó a todos en el primer palo y remató a placer, sin embargo estaba en una postura ilegal.

Túnez no desistiría en su misión y a los 35' probaría de larga distancia sin fortuna el capitán del equipo Wahbi Khzri.

En una primera mitad sin muchas emociones por parte de Francia, Túnez propuso más ofensivamente, tuvo más llegadas claras, pero no concretaban. Aunque los 'galos' tenían más la posesión del balón.

Reanudado el segundo tiempo, el primer y único grito de gol llegaría al 57' gracias a una acción ofensiva por parte de Khazri. Las constantes pérdidas de Francia en el mediocampo por fin tendría consecuencias graves y esta vez fue Youssouf Fosfana quien actuaría de villano. Luego de perder el balón, Túnez empezó una contra letal.

El capitán del equipo africano recibió el balón, se adelantó unos metros, corto hacia la izquierda y definió a placer ante la salida del portero Steve Mandanda. Axel Disasi intentó llegar para cortar la jugada, pero no fue rival para Khazri.

Túnez no se conformaría con más y siguió presionando a los defensores franceses ya que hasta este momento tenían el segundo lugar en sus brazos (Australia seguía empatando contra Dinamarca).

No fue hasta el 79' cuando Francia dio señales de vida y empezó atacar con todo su arsenal ofensivo. Un córner por la izquierda, Disasi ganó en el salto, pero el remate se fue alto.

Dembélé ingresó al campo y tuvo una ocasión peligrosa a favor de los suyos. Al 81' disparó fuera del área del portero luego de varios rebotes tras un córner, pero también se iría a un costado su disparo.

Ante los constantes ataques de los franceses en los últimos 15' de partido, el estratega de Túnez, Jalel Kadri, decidió cambiar la formación y pasó a ser un 4-5-1 y contener de mejor manera los ataques de Francia.

Mbappé, quien también había ingresado al campo, puso en peligro a los tunecinos al 88' luego de irse de tres defensores por izquierda. Casi sin ángulo decidió sacar el disparo, pero el portero Aymen Dahmen respondería de gran manera y evitó el 1-1.

No fue hasta el 90+8' cuando por fin se rompería el 1-0 momentáneamente. Un tiro por parte de Antoine Griezmann, luego de un mal despeje del defensor de Túnez, aprovechó el espacio y dentro del área del arquero disparó al arco y lograría empatar el juego.

Sin embargo, el colegiado del encuentro revisó la jugada en el VAR y decretó que el francés estaba en posición ilegal por lo que su anotación no fue validada y el partido finalizó 1-0 para Túnez.

A pesar de esta increíble victoria, los africanos quedaron fuera del torneo ya que Australia venció a Dinamarca.

Por otra parte, el experimento de colocar a Eduardo Camavinga como lateral derecho dio sus frutos ya que fue uno de los más destacados del partido. Entregó 57 pases completos de 66, tocó el balón 117 veces, ganó siete de las 11 entradas, interceptó 3 balones y recuperó nueve.

De este modo, Francia finalizó en el primer lugar con seis puntos, seguidamente de Australia con también seis unidades (desfavorecido por la diferencia de goles), Túnez con cuatro y por último Dinamarca con tan solo uno.