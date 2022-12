Jules Koundé: 'Hay que jugar rápido y desequlibrarles de un lado a otro'

No es novedad que Francia esté en las instancias finales del Mundial. Con plantel muy poderoso en todas su líneas no era para menos que llegaran a las semifinales del torneo. Una de sus figuras, el defensor Jules Koundé fue el escogido para hablar sobre esta llave de la semifinal ante Marruecos y advirtió sobre los peligros que pueden darle los marroquí.

"No es una sorpresa, lo merecen, y esperamos clasificarnos. Son muy compactos, cierran bien, dejan al que lleva al balón poco tiempo para pensar. Hay que jugar rápido y desequlibrarles de un lado a otro. Tiene mucho mérito, salen con peligro aunque defienden muy bien, se ve que hablan mucho", mencionó el francés.

Durante el partido de los octavos de final ante Polonia, Koundé ocupó los titulares de medios de comunicaicón ya que olvidó quitarse el collar para el juego, recordando que esto está prohibido. Dicho esto, el defensor fue cuestionado sobre este tema y no le dio mucha importancia, limitándose a decir que fue un simple descuido.

"Solo es un olvido, nada más. Me olvidé que lo llevaba puesto". Afortunadamente el tema no pasó a una sanción y pudo completar el juego sin problemas.

Con relación al Mundial, el reconvertido ahora como lateral derecho, expresó que se siente feliz y "orgulloso" por el trabajo que ha hecho el plantel hasta el momento y su papel en los partidos decisivos. "Estoy muy orgulloso. Siempre hay obstáculos, a lo mejor, en unos más que en otros. Ahora estoy feliz de estar en semifinales".

Koundé también tuvo palabras para dos de sus compañeros, quienes han rendido a buen nivel, especialmente de la estrella Kylian Mbappé. Primero fue preguntado sobre Antoine Griezmann y mencionó que "hace años es un jugador clave de Francia, lucha por el equipo, poco importa donde juega, como se ha visto ahora que está en un sitio que está menos acostumbrado. Maneja el juego, tiene una calidad superior a la media y es genial para el equipo".

Contra Inglaterra, Mbappé tuvo un partido un poco discreto. Tan solo disparó una vez al arco y tuvo solo dos dribbles de cuatro intentados en 90'. Desde la perspectiva de Koundé, su compatriota francés continúa enfocado en el objetivo y cree que volverá a ser importante contra Marruecos. "Han cerrado bien su zona, pero ha hecho un partido muy inteligente y yo le vi contento tras el partido, si bien le gusta ser decisivo y mejorar sus estadísticas".

Palabras del técnico

Durante esta conferencia de prensa, el técnico Didier Deschamps acompañó a Koundé y también respondió a ciertas preguntas con relación al decisivo juego de mañana. Marruecos puede presumir de ser la mejor defensa del torneo (un solo gol encajado), ante esto el estratega francés explicó que su equipo sabrá como adaptarse a la situación.

"No hay una sola forma de ganar. Mi prioridad es adaptarme a las situaciones que afronto, a los jugadores que tengo con el objetivo de sacar lo mejor de cada uno y lo mejor del colectivo. También tienen peligro ofensivo", dijo Deschamps.

"Nosotros siempre tenemos la voluntad de tener el balón y de crear peligro al rival. Pero enfrente hay un rival. Polonia no lo había tenido mucho y cuando le afrontamos lo tuvo mucho más. Marruecos puede jugar al contragolpe, ya veremos. Tenemos que estar preparados para todo", relató Deschamps.

En su momento el técnico de Marruecos, Walid Regragui, opinó que tener la posesión del balón no es de su importancia, siempre y cuando hagan los deberes ofensivos. Deschamps apoyó estas palabras y relató que "yo no creo que ningún equipo renuncie a tener el balón. Lo cierto es que no sirve de nada tenerlo por tenerlo, hay que crear peligro".

Por último, el francés alabó el buen papel que ha tenido la selección marroquí durante este Mundial, asegurando que pueden generar mucho peligro a los suyos. "Tienen una buena organización, muy racional, en la que se encuentran cómodos y ahí asientan su fuerza. Lo hemos analizado y vamos a intentar crearles problema. Ningún adversario ha encontrado solución a Marruecos".

Francia tendrá la importante misión de romper la barrera defensiva marroquí, mientras que los africanos harán lo posible por seguir soñando y meterse a su primera final mundialista.