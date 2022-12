Reto de titanes en busca de la corona

Cada vez falta menos para el duelo final entre Argentina y Francia quienes buscarán coronarse campeones del mundo. Ambas selecciones demostraron su supremacía durante toda la fase final del torneo, pero una será el ganadora, para ello sus figuras deberán estar en óptimas condiciones.

Los contendientes a la Bota de Oro

La verdadera batalla estará en la zona ofensiva del juego. Kylian Mbappé y Lionel Messi se enfrentarán para demostrar quien es el mejor del mundo y el que más goles anote se lleva la distinción del máximo goleador del torneo. Los 35 años de edad de Messi no influyen en los 23 de Mbappé, ya que sigue en un alto nivel y, así, lo demostró ante Croacia, donde anotó uno de los goles y repartió una asistencia.

Del otro lado de la moneda, el francés, cuya una de sus mejores virtudes es la velocidad, puede poner en serio peligro a los defensores y ya lo ha hecho, ante Marruecos, por ejemplo. A pesar de que no anotó, su dribles en alta velocidad fue un dolor de cabeza para los marroquíes y participó de manera indirecta en los dos goles.

Ambos están empatados en goles (cinco), pero Messi le lleva ventaja en las asistencias (tres a dos), por lo que los reflectores estarán en estas dos estrellas.

Duelo bajo los tres palos

Hugo Lloris y Emiliano 'Dibu' Martínez protagonizarán uno de los duelos más atractivos de este partido. Ambos jugadores saben lo que es dejar la portería en cero, el francés lo ha mantenido tan solo en el partido de la semifinal ante Marruecos, mientras que el 'Dibu' en tres encuentros; ante Croacia, México y Polonia. En cuanto a las atajadas, Lloris parte con cierta ventaja, ya que de los 55 tiros a gol recibidos, ha podido atajar 10 de ellos, mientras que al argentino le han rematado 35 veces y ha atajado cinco.

El 'Dibu' cumplió la promesa que le hizo en el 2018 a su hermano cuando fue a ver a su selección como aficionado en Rusia, le aseguró que él sería el portero en Catar y así fue. "Voy a atajar y hacer que me vean para que me convoquen. Quédense tranquilos, el arquero de la Selección en el próximo Mundial voy a ser yo. No puede ser que no esté ahí", llegó a confesar a su hermano mayor, Ale. Lloris por su parte, buscará ser bicampeón con la selección francesa y emular lo que consiguieron en su momento Italia y Brasil.

La mejor defensiva, es la mejor ofensiva

Otro de los duelos interesantes que se darán será entre Nicolás Otamendi y Raphael Varane. El argentino ha demostrado su liderazgo dentro de la saga 'albiceleste', como también se le conoce a Argentina, siendo de partida en seis partidos de competencia disputando los 90'. Sus 34 años no le hacen pesar en su rendimiento (una asistencia incluida) y se perfila como titular el domingo.

Varane es otro de los defensores que ha disputado gran parte de los minutos en Catar (408'). Tan solo se perdió el primer encuentro ante Australia por unas molestias en su tobillo, pero desde entonces ha sido el líder de la zaga defensiva y sus números así lo demuestran; 13 recuperaciones, seis duelos ganados de 14, 199 pases acertados de 221y ha perdido 23 balones.

El 'engranaje' de ambas selecciones

La construcción de juego es una de las partes más importantes para que el partido sea atractivo. Aquí es donde entra el argentino Enzo Fernández y el francés Aurélien Tchouaméni. Ambos han sido, quizás, las más grandes sorpresas del torneo haciéndose un lugar en la titular del equipo. Por parte de Tchouaméni, aprovechó las bajas de Paul Pogba y N'Golo Kanté para hacerse un fijo en el once de gala del director técnico Didier Deschamps.

Mientras que Fernández, quien no inició el torneo como titular, supo rehacerse y recibió su primera titularidad en el tercer partido ante Polonia. Desde entonces ha sido de partida en el resto de partidos y completar los 90', solo salió al 79' ante los polacos.

Hasta el momento, el argentino ha recuperado 28 balones, ganado 29 duelos de 47, ha dado 333 pases correctos (88.3%), ha anotado un gol y una asistencia. Los números del 'galo' son un poco similares; tiene en su cuenta un gol, ha recuperado 35 pelotas, ha ganado 23 duelos de 35 y dado 371 pases acertados (93.2%).

El partido del día domingo será una auténtica final, la lucha por el campeón del mundo está cada vez más cerca, pero solo uno podrá cantar el alirón.