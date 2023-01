2023 empezó con dos despedidas

Gareth Bale anunció su retiro profesional de las canchas, mientras que Hugo Lloris no seguirá con la selección de Francia

Gareth Bale celebra con la copa de la UEFA Champions League obtenida en 2018. EFE

Nuevo año y nuevas decisiones. Nada es para siempre y así lo demostraron Gareth Bale y Hugo Lloris. El galés se retiró, a sus 33 años, del fútbol profesional, mientras que el francés anunció momentos después que no será más internacional con la selección de Francia.

Aunque en los últimos años Bale vivió en una montaña rusa a nivel de clubes, muchos fueron los mensajes que recibió el galés al momento de anunciar su despedida de las canchas a nivel profesional. Su pasión por el golf muchas veces lo llevó a sopesar su actividad futbolística, pero al final se mantuvo en silencio hasta ayer, cuando a través de las redes sociales confirmó su retiro.

“Luego de una cuidadosa consideración, anuncio mi inmediata retirada del fútbol a nivel de clubes e internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de jugar el deporte que amo”, señaló Bale en su escrito.

A su vez, en un comunicado mencionó su despedida de la selección de Gales. “Mi decisión de retirarme del fútbol internacional ha sido una de las más difíciles de mi carrera. Mi etapa con Gales no solo cambió mi vida, sino también quien soy. Ahora me hago a un lado, pero no lejos de este equipo. Después de todo, el dragón en mi camiseta es lo único que necesito”, aseguró Bale.

Hugo Lloris celebrando un triunfo con la selección de Francia. EFE

El 'expreso de Carddiff' tuvo una carrera más que fructífera a nivel de títulos, sin embargo, sus últimas etapas como jugador, especialmente en el Real Madrid, dieron mucho de qué hablar.

Bale salió de la cantera del Southampton cuando todavía jugaba en la segunda división de Inglaterra. Pero todo cambió cuando apareció el Tottenham, que vio en él un gran potencial físico y decidió ficharlo. En Londres estuvo seis temporadas alternando de posición, tanto de lateral como de atacante por la derecha.

En su primera etapa como jugador del Tottenham disputó 203 partidos en seis temporadas. Además anotó 55 goles y repartió 40 asistencias. Nada mal para un jugador que apenas estaba despuntando en la élite del fútbol.

Su siguiente capítulo lo haría en el Real Madrid, en donde coincidiría con Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, formando uno de los tridentes más temerosos de toda Europa, la denominada 'BBC'. Bale fue un pilar para conseguir dos de las cinco UEFA Champions League que ganó vestido de blanco. En la final de Lisboa 2014, fue quien rompió el empate a uno contra el Atlético de Madrid en tiempo extra y en 2018 fue el autor de dos de los goles contra el Liverpool en la final de Kiev, incluyendo un gol de chilena.

Tampoco hay que olvidar su primera gran noche cuando disputó la final de la Copa del Rey contra el Barcelona en 2014. Casi finalizando el encuentro, en el último sprint dejó atrás en la carrera a Marc Bartra y anotó el gol de la victoria.

Sin embargo, no todo fue alegría para el galés ya que en sus últimas etapas como jugador tuvo una supuesta diferencia con su técnico en ese momento, Zinedine Zidane. El francés dejó en muchas ocasiones a Bale en el banco debido a su supuestas molestias en la espalda e incluso se le llegó a ver al galés jugando golf en su etapa de recuperación.

Finalmente, Bale regresó por una temporada al Tottenham, precisamente para la temporada 2020-2021, pero sus actuaciones no convencieron para que la entidad londinense lo comprara. Tan solo anotó 16 goles y repartió tres asistencias en 34 partidos. En su regreso a España solo disputó siete partidos y anotó un gol, pero le valió lo suficiente para conseguir su quinta UEFA Champions League, y convertirse en el único británico en conseguir cinco copas de Europa.

En su trayectoria 'blanca' disputó 358 partidos, anotó 106 tantos, repartió 67 asistencias y obtuvo 18 títulos como jugador del Real Madrid.

Antes de retirarse, experimentó por una temporada la Major League Soccer (MLS), precisamente con Los Ángeles Football Club, donde consiguió el título de la MLS Cup siendo clave en la final cuando anotó el empate, forzando el juego a irse a la tanda de penales. En tierras estadounidenses, Bale disputó tan solo 13 partidos y anotó tres goles.

Adiós al capitán francés

Hugo Lloris, portero del Tottenham también anunció su adiós, pero de la selección francesa. El que fuese su capitán por muchos años, a sus 36 años decidió dar un paso al costado para los siguientes procesos y pasar más tiempo con su familia.

Lloris dio una entrevista al diario francés L'Équipe donde anunció su retirada internacional con Francia.

“Llega un momento en que hay que saber ceder. No quiero hacerla mía, siempre he dicho una y otra vez que la selección francesa no pertenece a nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo el primero. Hay un portero que está listo y yo necesito tener un poco de tiempo para mí, mi familia y mis hijos. Hay que saber hacer el relevo”, afirmó.

Lloris debutó con Francia en un amistoso ante Uruguay en 2008 y desde entonces se convirtió en un pilar fundamental para que Francia se coronara campeona del mundo en 2018. Además, consiguió el título de la Liga de Naciones en 2021.

El francés disputó en total 145 partidos con Francia, siendo el capitán del equipo en 121 de ellos (desde el 2010), estableciendo un récord. También se posicionó como el jugador con más partidos jugados para el combinado francés. En Qatar 2022 superó los 142 partidos que jugó Lilian Thuram.

Además de haber participado en cuatro Copas del Mundo, también fue parte de la delegación francesa en hasta tres Eurocopas, donde en 2016 fue subcampeón.