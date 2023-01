Ancelotti: "Es un momento de transición de la plantilla"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que su plantilla está viviendo "un momento de transición" y resaltó la profesionalidad de Toni Kroos y Luka Modric, que se perfilan titulares en el derbi de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, entendiendo que poco a poco van dando paso a los jóvenes, como una de las claves del éxito.

"Son profesionales, entienden muy bien esta entidad y la calidad de la plantilla", reconoció Ancelotti en rueda de prensa sobre Kroos y Modric, tras la suplencia de ambos en Liga en San Mamés.

"No es complicado, no necesito explicarles por qué a veces no juegan, lo entienden muy bien. Hemos hablado de este tema a principio de temporada. Es un momento de transición de la plantilla que todo el mundo tiene que entender, tener la presión de los jóvenes para aceptar esta transición. Fue importante la temporada pasada y parte del éxito fue la paciencia y la comprensión de los veteranos, clave para el vestuario y que todos estuvieran motivados", elogió.

Ancelotti reconoció que Kroos y Modric "seguirán siendo determinantes" y pese al buen nivel mostrado por Dani Ceballos, admitió que "no sería injusto" si inicia el derbi madrileño como suplente. "Puede ser una parte de la rotación que tenemos que hacer en este tipo de partidos con la exigencia de esta temporada. Meteré el mejor equipo posible".

Elogios a la progresión de Camavinga

Con gran protagonismo para el centro del campo en la comparecencia del técnico italiano, por la alta competencia que existe en su plantilla, Ancelotti elogió la progresión del francés Eduardo Camavinga como mediocentro. La baja por lesión de Aurélien Tchouaméni le ha permitido crecer en una posición en la que la pasada temporada mostró lagunas tácticas, según reconoció su entrenador.

"Es un medio moderno, cubre muy bien la posición por delante de los centrales y en este momento nos ayuda mucho sobre todo en el aspecto defensivo. El partido que jugó ante el Athletic fue sobresaliente. Tácticamente ha jugado muy bien. No es una sorpresa pero el aspecto defensivo lo ha hecho de manera fantástica. Me gustó mucho", admitió.

Pese a recibir muchas tarjetas amarillas que condicionan los partidos de Camavinga, 'Carletto' resaltó la energía con la que se entrega en cada partido. "Es el ímpetu, para mí una cualidad porque intenta cortar muchos pases y a veces llega más tarde. Tiene piernas muy largas para cortar muchos balones, recibe amarillas pero me parece un jugador muy correcto, no da patadas sin balón. Es agresivo y tiene mucha energía".

Va tomando forma una nueva opción para el centro del campo del Real Madrid, la pareja Camavinga-Tchouaméni. "Como pareja puede salir bien en un doble pivote que aporta muchas cosas, energía, calidad en la salida. Será una idea de futuro".

Otro medio del que habló Ancelotti fue del uruguayo Fede Valverde a quien, pese a no ver al nivel previo al Mundial de Qatar, destacó la labor que realiza para el equipo. "Todavía no ha llegado a su mejor nivel, está progresando y aportando pero es normal que no esté como en la primera parte de la temporada tras jugar el Mundial. Tenemos que ser pacientes, a Valverde no le pedimos marcar goles, le pedimos que aporte en aspecto defensivo y ofensivo como está haciendo".

Alaba regresa; Tchouaméni y Hazard, deben esperar

Confirmó el entrenador del Real Madrid que para el derbi ya dispone de David Alaba y que la vuelta de Aurélien Tchouaméni y Eden Hazard debe esperar. "Alaba está disponible, a Tchoauméni le faltan entrenamientos. Hoy ha empezado y estará disponible para el domingo. También Hazard que se entrenó parcialmente hoy y necesita más entrenamientos".

Enfocando el duelo copero ante el Atlético de Madrid, Ancelotti espera un regreso "especial" al estadio Santiago Bernabéu tras 77 días sin jugar un partido ante su afición.

"Es un derbi, un partido especial ante un equipo fuerte. Tenemos ganas e ilusión. Volvemos a casa, a nuestro estadio después de dos meses y tenemos ganas de jugar ante nuestra afición en este tipo de partidos", dijo.

"Tenemos una oportunidad de llegar a la semifinal de una competición importante, es una gran oportunidad teniendo en cuenta la dureza del rival. Ganar al Atlético siempre cuesta mucho, es un derbi, no es un partido normal. Va a ser entretenido porque ellos han mejorado en los últimos partidos", sentenció.