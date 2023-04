Se viven horas oscuras en el Bayern Múnich

Sadio Mané (d.) y Leroy Sané durante un partido con el Bayern Múnich. EFE

Un polvorín es lo que se vive dentro del club germano. Si no fue suficiente el despido de Julian Nagelsmann como director técnico del club, la eliminación en la Copa de Alemania y la goleada sufrida ante el Manchester City, existen también problemas dentro del vestuario.

El último suceso con el que ha tenido que lidiar la directiva alemana fue el conflicto que hubo entre Sadio Mané y Leroy Sané, luego del partido ante el Manchester City, por la ida de los cuartos de final en Inglaterra.

De acuerdo con el diario alemán Bild, Sané acusó a Mané de no resolver correctamente una jugada durante el juego ante los ingleses, precisamente en el 83'. Tras el pitazo final, el alemán encaró al senegalés y por consiguiente Mané le dio un puñetazo en la cara a Sané, ya que no le gustó la manera en que el alemán abordó el tema.

Tras este suceso, al concluir el entrenamiento de ayer, la cúpula alemana decidió suspender a Mané por tiempo indefinido y no estará convocado para el partido de mañana ante el Hoffenhein. Además, recibirá una multa económica cuya cifra no fue revelada por el club 'bávaro'.

Tanto Mané como Sané se disculparon con el equipo, porque son actitudes que no fomentan el buen ambiente dentro del grupo y más en la situación crítica que está viviendo el club alemán de cara al cierre de la temporada.

Este no ha sido el único encontronazo con el que ha tenido que lidiar la directiva alemana en cuanto a un enfrentamiento entre compañeros.

Por más raro que parezca, en 2012 los delanteros Arjen Robben y Franck Ribéry también se fueron a las manos en una ocasión. Durante un partido ante el Real Madrid por la UEFA Champions League, en el primer tiempo; Ribéry y Toni Kroos estaban debatiendo quien debía ejecutar una falta a favor de ellos y fue cuando entonces se presentó Robben y tomó una posición a favor del alemán para que se hiciera con la acción a balón parado.

Entrando a los vestidores, el francés continuaba enojado con el neerlandés por la manera que lo encaró durante el partido (Robben habría sujetado a Ribéry en pleno partido), propinándole un golpe en el rostro a su compañero, esto según diversos medios alemanes. De no ser por Bastian Schweinsteiger, que intervino en la pelea, las cosas hubieran finalizado peor en el vestuario alemán.

Dos días después del incidente, el entonces capitán del club alemán Philipp Lahm habló para los medios y aseguró que la pelea ya había quedado en el pasado.

“Es importante que el club haya arreglado las cosas internamente. Todo el mundo vio lo que pasó el fin de semana, con eso la cosa está olvidada”, dijo el capitán en aquel lejano 2012.

En cuanto al presente, este tampoco ha sido el único problema a nivel deportivo como personal, que ha debido resolver en el Bayern Múnich en los últimos meses.

Destitución de Nagelsmann

Uno de los primeros incendios que tuvo que apagar la cúpula alemana fue la destitución del técnico Nagelsmann unas semanas atrás. A pesar de que el joven técnico dejó al club alemán en el segundo puesto (hoy día en primer lugar) en la Bundesliga y en cuartos de final de la Copa Alemana (ya eliminados) y UEFA Champions League (perdieron la ida), estos méritos no fueron suficientes para mantenerse en el cargo.

De acuerdo con diferentes medios, uno de los argumentos en contra que tuvo Nagelsmann fue el despido del preparador de arqueros, Toni Tapalovic, quien estuvo ligado al conjunto 'bávaro' desde 2011 hasta este año.

Esa decisión no les sentó bien a los arqueros Manuel Neuer y Sven Ulreich quienes mantenían una excelente relación con el exfutbolista y preparador de porteros. No solo el capitán del equipo y el segundo portero de la entidad tuvieron una mala relación con Nagelsmann.

El mencionado diario Bild apuntó que otros jugadores como Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala, Sadio Mané y el recién llegado Joao Cancelo tampoco tenían una relación sana con el extécnico del club alemán.

Otros jugadores como Joshua Kimmich y Leon Goretzka defendieron al técnico, lanzando públicamente varios dardos a los altos directivos del conjunto alemán.

Su relación con la plantilla empeoró cuando acusó públicamente la existencia de un 'topo' dentro del equipo, quien habría delatado las propuestas tácticas por Nagelsmann para un partido.

“Me molesta la persona que transmite algo que perjudica a cada uno de los jugadores; no es el objetivo. Los topos son una especie protegida, por lo que su búsqueda es muy complicada. Lo que me importa es poder mirarme al espejo. Esta persona tendrá problemas para mirarse al espejo. Por más que trato de entenderlo, no veo cuál puede ser su motivación, solo sé que esto facilita la tarea al adversario”, advirtió Nagelsmann.

Al momento de su despido, el director general del Bayern Múnich, Oliver Kahn, explicó las razones de su adiós, aludiendo que fueron estrictamente deportivas, por el rumbo que estaba teniendo el equipo en la segunda parte de la temporada.

Para Kahn y el resto de la directiva, el equipo no estaba desplegando su mejor juego en los últimos partidos, por lo que decidieron despedir al técnico. “Julian comparte nuestra aspiración de jugar un fútbol exitoso y atractivo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que la calidad de nuestro plantel se mostró cada vez con menos frecuencia”, puntualizó.

Con medio pie fuera de Champions

Tras el despido de Nagelsmann, llegó el alemán Thomas Tuchel para intentar enderezar el camino del club, pero en tan solo dos semanas dirigiendo ya se ha despedido de la Copa de Alemania y tiene medio pie fuera de la Champions League.

En su primer juego con los 'bávaros' tuvo que enfrentar a su exequipo, el Borussia Dortmund en el Der Klassiker (clásico en español) alemán.

Las sensaciones fueron positivas por unos días ya que vencieron 4-2 al Dortmund y recuperaron el primer lugar de la Bundesliga, pero los fantasmas volvieron cuando el Freiburgo les arruinó la fiesta al eliminarlos de la Copa alemana (2-1) y despidiéndose del triplete.

La crisis empeoraría con el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City, quienes golearon a los alemanes 3-0 en el Etihad Stadium.

A pesar de estas importantes derrotas hay cierta tranquilidad dentro del seno alemán. Mañana los 'bávaros' tendrán la difícil tarea de vencer al Hoffenhein en casa, sin un 'nueve natural' por las bajas de Mané por indisciplina y Eric Choupo-Moting por lesión.