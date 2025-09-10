En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 10 de septiembre 2025

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Panamá</a> </b>realiza la tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito No. 3029. <i><b>Conoce los números ganadores aquí:</b></i><b>Primer Premio - 2305</b><b>Letras - ACDA</b><b>Serie - 19</b><b>Folio - 3</b><b>Segundo Premio - 4744</b><b>Tercer premio - 0891</b><b>¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?</b>El sorteo es uno de los regulares de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a>, realizado todos los miércoles.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.