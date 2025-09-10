  1. Inicio
PANAMÁ

En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 10 de septiembre 2025

| Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 10/09/2025 15:15
El sorteo de miercolito corresponde al 10 de septiembre 2025 de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito No. 3029.

Conoce los números ganadores aquí:

Primer Premio - 2305

Letras - ACDA

Serie - 19

Folio - 3

Segundo Premio - 4744

Tercer premio - 0891

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

