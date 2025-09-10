Panamá elige ‘Querido Trópico’ como candidata a los Goya y Óscar

Desde su estreno en festivales internacionales, <i>Querido Trópico</i> ha acumulado elogios y galardones notables:<b>Estreno mundial:</b> Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y San SebastiánSeleccionada en festivales como Roma, Gotemburgo, La Habana, Río de Janeiro, Hong Kong, Cartagena, entre otros<b>Premios destacados:</b>Festival Cinélatino – Rencontres de Toulouse: <i>Grand Prix Coup de Cœur</i> y premio del sindicato francés de la crítica Biarritz Amérique Latine: Premio del Público a la Mejor Película y Mejor Interpretación para Paulina García y Jenny Navarrete Festival de Cine de Calcuta (KIFF): Golden Royal Bengal Tiger a la Mejor Dirección para Ana Endara San Francisco International Film Festival: Golden Gate Cine Latino AwardsAdemás, ha sido reconocida en festivales como Lima, Cartagena, Minneapolis, Bruselas, entre otros