PANAMÁ

Panamá condena ataque ocurrido en Catar

Ataque en Doha del Ejército de Israel a líderes de Hamás, este martes. Captura de vídeo. Agencia EFE / EFE
Por
Kathyria Caicedo
  • 10/09/2025 17:19

En medio del ataque, la Embajada de Panamá en Catar pidió a los panameños en la zona mantenerse pendiente de la información oficial.

Una grave violación del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así calificó Panamá el reciente ataque ocurrido el martes en Catar.

De esta manera, la Cancillería de Panamá codenó el ataque a edificios ligados a miembros del brazo político del movimiento islamista palestino Hamás, en Doha.

Así mismo, Panamá reconoció el importante rol que tiene Catar en medio del diálogo, mediación y diplomacia activa entre Israel y Gaza.

En el comunicado emitido por la Cancillería de Panamá se reitera la solidaridad con el Estado de Catar e insta a redoblar esfuerzos en favor de la convivencia pacífica.

