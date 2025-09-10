Panamá condena ataque ocurrido en Catar

Una grave violación del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así calificó Panamá el reciente ataque ocurrido el martes en Catar.

De esta manera, la Cancillería de Panamá codenó el ataque a edificios ligados a miembros del brazo político del movimiento islamista palestino Hamás, en Doha.

Así mismo, Panamá reconoció el importante rol que tiene Catar en medio del diálogo, mediación y diplomacia activa entre Israel y Gaza.

En el comunicado emitido por la Cancillería de Panamá se reitera la solidaridad con el Estado de Catar e insta a redoblar esfuerzos en favor de la convivencia pacífica.