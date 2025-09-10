Panamá condena ataque ocurrido en Catar

Una grave violación del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así calificó Panamá el reciente ataque ocurrido el martes en Catar. De esta manera, la <b>Cancillería de Panamá</b> codenó el ataque a edificios ligados a miembros del brazo político del movimiento islamista palestino Hamás, en Doha.Así mismo, Panamá reconoció el importante rol que tiene Catar en medio del diálogo, mediación y diplomacia activa entre Israel y Gaza. En el comunicado emitido por la Cancillería de Panamá se reitera la solidaridad con el Estado de Catar e insta a redoblar esfuerzos en favor de la convivencia pacífica.