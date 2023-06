La Selección de Panamá Mayor entrenó por última vez en la ciudad de Panamá, propiamente en el estadio Los Andes antes de viajar el próximo lunes 5 de junio hacia Penonomé y continuar los preparativos de cara al amistoso contra Nicaragua y la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023.

Durante la sesión matutina, los jugadores convocados por el estratega español Thomas Christiansen comenzaron con ejercicios con balón en combinación de trabajos de físicos de baja intensidad.

Seguidamente los seleccionados pasaron a realizar los tradicionales ejercicios de rondo y por último trabajaron en campo completo divididos en dos equipos, en esta parte del entrenamiento se vio a un Christiansen más implicado en los movimientos de los suyos y corrigiendo en cada oportunidad que se le presentaba.

En la sesión de hoy se pudo ver nuevamente a Michael Amir Murillo ejercitándose con los demás jugadores en el campo. Murillo, quien pertenece al Anderlecht de Bélgica, viene de sufrir problemas físicos por lo que es una completa incógnita si estará disponible para el juego ante Nicaragua, pero si podría llegar a tiempo para el juego contra Canadá el próximo 15 de junio por la semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Una vez finalizado el entrenamiento, el portero César Samudio el club Marathon de Honduras atendió a los medios de comunicación y mencionó estar listo y motivados para el encuentro amistoso ante Nicaragua.

"Estamos concentrados, cada jugador sabe lo que se está jugando en Panamá. Yo estando en Honduras he estado escuchando lo que dicen los ciudadanos y dicen que tenemos una buena selección, que ha evolucionado muy rápido. Creo que tenemos seguir demostrando eso y dar una buena imagen en los siguientes partidos".

Samudio también se mostró orgulloso por su llamado a la selección, tanto para él como para su familia. "La selección es lo que uno aspira llegar luego de estar en el día a día con su respectivo club", señaló.

Si se ve o no titular para el amistoso ante Nicaragua el próximo 10 de junio, Samudio respondió que esa es una decisión estrictamente del cuerpo técnico. "El entrenador sabrá a quien alinear, hay una buena competencia y el que salga a jugar lo hará de la mejor manera".

El delantero del Sporting de San Miguelito, Tomás Rodríguez, también tuvo palabras tras el entrenamiento y a su corta edad (24 años) tiene en sus manos la oportunidad de jugar un torneo importante con la selección mayor.

"Estoy muy contento por el llamado a la selección. Todo pasa por algo y el entrenador debió ver alguna cualidad en mi. Me queda aprovechar el entrenamiento y dar el 100% en los entrenamientos. Trato de adquirir toda la experiencia de los delanteros con más tiempo aquí e inatento hacer las cosas bien", señaló.

Rodríguez, quien en el pasado Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) acostumbró a jugar en las bandas, Christiansen ha optado por colocarlo como delantero por el centro. A esto, el joven panameño declaró que su posición natural ser delantero centro, pero por diferentes circunstancias con el Sporting ha jugado como extremo.

"Si, el entrenador en el Sporting me ponía por una banda, pero uno siempre trata de ayudar al club en lo que pueda. Aquí en la selección, me han puesto más por el centro y trato de hacer lo mejor donde me pongan".

Por último, el preparador físico de la selección panameña, Christian Beguer, habló sobre la ausencia de Ismael Díaz por lesión. Beguer confirmó que el delantero del Club Universidad Católica de Ecuador ya tiene el alta médica e incluso tuvo la oportunidad de hablar con el delantero panameño ayer.

"Esperemos que tenga minutos con su equipo esta semana y la próxima para que pueda llegar en óptimas condiciones al juego de Canadá", manifestó.